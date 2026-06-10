Tottenham finalise le transfert de Marcos Senesi ! Roberto De Zerbi salue la « polyvalence » du nouveau défenseur alors que la reconstruction des Spurs se poursuit

L’entraîneur De Zerbi, arrivé fin mars et auteur de trois victoires, deux nuls et deux défaites en sept matchs pour finalement assurer le maintien en Premier League, se félicite de l’arrivée de l’ex-star du Feyenoord.

Au sujet de ce transfert gratuit, De Zerbi a déclaré : « L'expérience de Marcos, sa qualité de jeu et son esprit de compétition vont renforcer notre défense, tout en nous offrant une plus grande flexibilité dans notre dispositif. Il est à l'aise dans une équipe axée sur la possession, il lit très bien le jeu et possède la personnalité nécessaire pour s'épanouir dans un environnement exigeant. »

La saison dernière, le défenseur central a confirmé son immense valeur en disputant 39 matchs toutes compétitions confondues avec Bournemouth, dont 37 en championnat.