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Tottenham finalise le transfert de Marcos Senesi ! Roberto De Zerbi salue la « polyvalence » du nouveau défenseur alors que la reconstruction des Spurs se poursuit
Un nouveau chapitre s’ouvre dans le nord de Londres.
Tottenham a officialisé l’arrivée de Senesi le 1^(er) juillet, sous réserve de l’obtention de l’autorisation internationale. Ce défenseur expérimenté arrive après quatre saisons convaincantes à Bournemouth, club qu’il avait rejoint en 2022 en provenance du Feyenoord pour un montant de 15 millions d’euros.
L’Argentin a exprimé son enthousiasme : « C’est un sentiment très spécial d’être un joueur de Tottenham Hotspur. Dès les premiers contacts, le club m’a clairement expliqué pourquoi il me voulait et à quel point il tenait à ce que je participe à son projet en cours de construction. C’est passionnant et j’ai hâte de m’y investir. »
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Un palmarès impressionnant et des qualités de leader
Le défenseur central arrive dans la capitale avec un palmarès solide : 128 apparitions et six buts marqués lors de son passage à Bournemouth. Auparavant, il s’est illustré aux Pays-Bas, où il a disputé 116 matchs et inscrit neuf réalisations sous les couleurs du Feyenoord. Concernant ses ambitions, il a ajouté : « Chaque fois que je foulerai la pelouse, je donnerai le maximum pour rendre les supporters fiers et ramener le club à la place qui lui revient. Je veux remporter des titres avec Tottenham et je ferai tout mon possible pour y parvenir. » Le directeur sportif Johan Lange a salué cette recrue en déclarant : « Marcos est un défenseur qui apporte à notre équipe un mélange de qualité, d’intelligence et de leadership. Son expérience au plus haut niveau, son sang-froid en possession du ballon et sa volonté de se battre sur chaque ballon font de lui un atout idéal pour le style de jeu que nous souhaitons mettre en place. »
Flexibilité tactique sous la houlette de De Zerbi
L’entraîneur De Zerbi, arrivé fin mars et auteur de trois victoires, deux nuls et deux défaites en sept matchs pour finalement assurer le maintien en Premier League, se félicite de l’arrivée de l’ex-star du Feyenoord.
Au sujet de ce transfert gratuit, De Zerbi a déclaré : « L'expérience de Marcos, sa qualité de jeu et son esprit de compétition vont renforcer notre défense, tout en nous offrant une plus grande flexibilité dans notre dispositif. Il est à l'aise dans une équipe axée sur la possession, il lit très bien le jeu et possède la personnalité nécessaire pour s'épanouir dans un environnement exigeant. »
La saison dernière, le défenseur central a confirmé son immense valeur en disputant 39 matchs toutes compétitions confondues avec Bournemouth, dont 37 en championnat.
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Quelle sera la prochaine étape pour le défenseur ?
Senesi rejoindra officiellement ses nouveaux coéquipiers le 1^(er) juillet pour entamer une préparation d’avant-saison cruciale. Tottenham dispose d’un programme estival chargé, et De Zerbi comptera fortement sur la solidité défensive de sa nouvelle recrue pour stabiliser la arrière-garde. Les supporters attendent avec impatience de voir l’Argentin à l’œuvre lorsque la prochaine saison de Premier League débutera enfin.