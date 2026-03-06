Tottenham exhorté à faire revenir Harry Redknapp alors que l'ancien entraîneur des Spurs craint que son ancien club, désormais « désespéré », ne soit désormais FAVORI pour la relégation

Cette situation désespérée a conduit plusieurs experts, dont l'ancien milieu de terrain de Tottenham Jamie O'Hara, à demander que Redknapp soit nommé sauveur à court terme. O'Hara a déclaré : « Ce club a besoin de quelqu'un qui s'en soucie... Je pense qu'Harry Redknapp devrait recevoir un coup de fil. Ils devraient lui dire : « Écoute, tu dois revenir, nous avons besoin de toi. » Malgré cette clameur, Redknapp reste sceptique quant à un retour sur le banc. Lorsqu'on lui a demandé s'il répondrait à l'appel, il a répondu : « Je devrais, n'est-ce pas ? Mais cela n'arrivera pas. Je ne vois pas comment cela pourrait arriver. Je serai à Cheltenham mercredi, jeudi et vendredi. »