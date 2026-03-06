Getty Images Sport
Traduit par
Tottenham exhorté à faire revenir Harry Redknapp alors que l'ancien entraîneur des Spurs craint que son ancien club, désormais « désespéré », ne soit désormais FAVORI pour la relégation
L'alarme sonne pour les Spurs de Tudor
S'adressant à talkSPORT, le manager chevronné a admis son inquiétude face au déclin actuel sous la direction de l'entraîneur intérimaire Igor Tudor, les supporters étant désormais confrontés à la possibilité très réelle de voir leur équipe évoluer en Championship.
- AFP
Redknapp rend un verdict sévère
« C'était un nouveau désastre. Il y a quatre ou cinq semaines, je ne voyais pas Tottenham se battre pour éviter la relégation, mais chaque semaine qui passe, la situation empire. Mais Tottenham est désormais en pleine crise, en difficulté, et semble même être le favori pour la relégation, c'est dire à quel point la situation est désespérée », a déclaré Redknapp. Ses commentaires reflètent un sentiment de panique croissant au Tottenham Hotspur Stadium, les Spurs n'ayant qu'un point d'avance sur Nottingham Forest et West Ham, respectivement 17e et 18e.
Appels à un retour sensationnel
Cette situation désespérée a conduit plusieurs experts, dont l'ancien milieu de terrain de Tottenham Jamie O'Hara, à demander que Redknapp soit nommé sauveur à court terme. O'Hara a déclaré : « Ce club a besoin de quelqu'un qui s'en soucie... Je pense qu'Harry Redknapp devrait recevoir un coup de fil. Ils devraient lui dire : « Écoute, tu dois revenir, nous avons besoin de toi. » Malgré cette clameur, Redknapp reste sceptique quant à un retour sur le banc. Lorsqu'on lui a demandé s'il répondrait à l'appel, il a répondu : « Je devrais, n'est-ce pas ? Mais cela n'arrivera pas. Je ne vois pas comment cela pourrait arriver. Je serai à Cheltenham mercredi, jeudi et vendredi. »
- Getty Images Sport
La pression monte sur Tudor
Tudor fait l'objet d'une attention particulière après seulement trois matchs. Suite à la défaite contre Palace, il a répondu laconiquement aux questions concernant son avenir : « Pas de commentaire ». Malgré cette atmosphère toxique, Tudor a insisté : « Je ne pense pas dans ce sens, j'ai un travail à faire, c'est tout. Cela peut paraître étrange, mais je crois davantage après ce match qu'avant... Le bateau va dans la direction que je souhaite et doit prendre, et ceux qui sont à bord peuvent rester. Sinon, ils peuvent quitter le bateau. »
Publicité