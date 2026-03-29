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Gabriele Stragapede

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Tottenham, et maintenant ? Que va-t-il se passer après le départ de Tudor ? Voici les favoris pour prendre la relève

Tottenham
Mercato
I. Tudor
R. De Zerbi
S. Dyche

Toutes les hypothèses possibles concernant l'avenir proche du banc des Spurs.

La nouvelle est désormais officielle : Igor Tudor quitte Tottenham, suite à l'annonce faite directement par le club anglais, qui a fait savoir que les deux parties s'étaient séparées d'un commun accord. Depuis son arrivée, l'entraîneur croate – libéré de son contrat avec la Juventus – n'a pas répondu aux attentes, ne récoltant qu'un seul point (contre Liverpool) en Premier League et ne parvenant pas à redresser la situation des Spurs, toujours pleinement engagés dans la lutte pour éviter la relégation en Championship, avec seulement un point d'avance sur l'avant-dernière place.

Mais sur qui les Anglais vont-ils désormais miser pour éviter le gouffre de la relégation en deuxième division anglaise ?

  • LE COMMUNIQUÉ

    Voici le communiqué de Tottenham : « Nous pouvons confirmer qu'il a été convenu d'un commun accord que l'entraîneur Igor Tudor quitte le club avec effet immédiat. Tomislav Rogic et Riccardo Ragnacci ont également quitté leurs fonctions respectives d'entraîneur des gardiens et de préparateur physique. Nous remercions Igor, Tomislav et Riccardo pour leur dévouement au cours des six dernières semaines, durant lesquelles ils ont travaillé sans relâche.

    Nous exprimons également notre sympathie à Igor pour le deuil qu’il a récemment subi et lui adressons, ainsi qu’à sa famille, tout notre soutien en cette période difficile. Nous vous tiendrons informés en temps voulu de la nomination du nouvel entraîneur. »

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  • LES PREMIÈRES IDÉES

    Et maintenant, qui sera donc son remplaçant ?

    La course pour trouver, avant la fin de la trêve internationale, le nouveau manager de Tottenham est officiellement lancée. Dans le passé, on avait évoqué le nom de Roberto De Zerbi, mais actuellement, le favori numéro un semble être Sean Dyche qui, cette saison, a déjà été limogé de Nottingham Forest, une autre équipe impliquée dans la lutte pour le maintien et qui a récemment battu les Spurs en championnat.

  • DYCHE EST LE FAVORI, DE ZERBI NE SOUHAITE PAS SE LANCER DANS LA COURSE

    Mais pourquoi Sean Dyche viendrait-il ? L'ancien entraîneur de Nottingham Forest serait disposé à signer un contrat à court terme et à prendre les rênes en cours de saison. Une solution que Roberto De Zerbi semble avoir rejetée, préférant attendre de voir comment se terminera la saison avant de décider s'il s'assiéra éventuellement à la table des dirigeants des Spurs pour un retour en Premier League dès l'année prochaine.

    L'ancien entraîneur de Marseille préfère continuer à attendre le projet qui lui convient, évitant ainsi de prendre les rênes en cours de route dans une situation particulièrement délicate comme celle dans laquelle se trouve Tottenham, qui doit tout mettre en œuvre pour éviter la relégation et la chute en Championship.

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