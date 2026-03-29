La nouvelle est désormais officielle : Igor Tudor quitte Tottenham, suite à l'annonce faite directement par le club anglais, qui a fait savoir que les deux parties s'étaient séparées d'un commun accord. Depuis son arrivée, l'entraîneur croate – libéré de son contrat avec la Juventus – n'a pas répondu aux attentes, ne récoltant qu'un seul point (contre Liverpool) en Premier League et ne parvenant pas à redresser la situation des Spurs, toujours pleinement engagés dans la lutte pour éviter la relégation en Championship, avec seulement un point d'avance sur l'avant-dernière place.

Mais sur qui les Anglais vont-ils désormais miser pour éviter le gouffre de la relégation en deuxième division anglaise ?