Tottenham est sur le point de finaliser un transfert de 65 millions de livres sterling pour l'ailier de Manchester City Savinho, alors que son mercato estival se poursuit

Tottenham s'apprête à finaliser le recrutement de Savinho, en provenance de Manchester City, pour un montant de 65 millions de livres sterling, selon le Daily Mail. Les Spurs courtisent l'international brésilien depuis l'été dernier, mais le transfert n'avait pas abouti jusqu'ici. Le joueur de 22 ans devrait donc bientôt rejoindre le club londonien.

Ce recrutement s’inscrit dans le cadre d’un ambitieux renforcement de l’effectif orchestré par De Zerbi : les Spurs ont déjà déboursé plus de 200 millions de livres sterling cet été et pourraient encore investir avant la clôture du mercato.

L’ailier brésilien, qui n’a inscrit qu’un seul but en 24 apparitions en Premier League la saison passée sous les couleurs de Manchester City, est néanmoins considéré comme un élément capable de s’intégrer dans le projet de jeu de De Zerbi.



