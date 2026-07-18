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Tottenham est sur le point de finaliser un transfert de 65 millions de livres sterling pour l'ailier de Manchester City Savinho, alors que son mercato estival se poursuit
Les Spurs mettent tout en œuvre pour finaliser le transfert de Savinho.
Tottenham s'apprête à finaliser le recrutement de Savinho, en provenance de Manchester City, pour un montant de 65 millions de livres sterling, selon le Daily Mail. Les Spurs courtisent l'international brésilien depuis l'été dernier, mais le transfert n'avait pas abouti jusqu'ici. Le joueur de 22 ans devrait donc bientôt rejoindre le club londonien.
Ce recrutement s’inscrit dans le cadre d’un ambitieux renforcement de l’effectif orchestré par De Zerbi : les Spurs ont déjà déboursé plus de 200 millions de livres sterling cet été et pourraient encore investir avant la clôture du mercato.
L’ailier brésilien, qui n’a inscrit qu’un seul but en 24 apparitions en Premier League la saison passée sous les couleurs de Manchester City, est néanmoins considéré comme un élément capable de s’intégrer dans le projet de jeu de De Zerbi.
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Les « messages valise » sur les réseaux sociaux
L'ailier a attisé les spéculations sur son avenir en postant une story Instagram le montrant avec une valise et le message : « Je vais m'amuser un peu. » Les supporters en ont conclu qu'il pourrait quitter Manchester.
Selon la presse, City cherche déjà son successeur et aurait coché le nom d’Ibrahim Mbaye, jeune joueur du Paris Saint-Germain. Tottenham, Aston Villa et le RB Leipzig seraient également sur les rangs pour recruter l’international de 18 ans.
De Zerbi poursuit la refonte de l'attaque de Tottenham
L'arrivée attendue de Savinho s'inscrit dans le cadre du renforcement global de l'effectif mené par De Zerbi, après une saison décevante qui s'est soldée par une 17e place. L’entraîneur italien veut ajouter de la qualité et de la profondeur sur les ailes alors qu’il remanie son attaque. De Zerbi s’est également entretenu avec Mathys Tel au sujet de son avenir. Comme le rapporte Football London, il a assuré au joueur de 21 ans qu’il restait un élément clé des projets de Tottenham pour la saison 2026-2027, même si le club cherche à recruter de nouvelles options offensives.
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D’autres recrues pourraient suivre.
Savinho pourrait ne pas être la dernière recrue offensive de Tottenham cet été. Selon l'article, De Zerbi cherche toujours à recruter au moins deux autres attaquants afin de renforcer la concurrence au sein de l'effectif et d'offrir une plus grande flexibilité tactique.
Si la venue de l’attaquant brésilien se concrétise, les dépenses estivales des Spurs pourraient ainsi franchir le seuil des 300 millions de livres sterling, après les arrivées de Sandro Tonali, Mateus Fernandes et Jan Paul van Hecke.
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