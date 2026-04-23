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Tottenham est en proie à une vive inquiétude concernant la condition physique d’un joueur clé. Roberto De Zerbi attend encore confirmation de sa disponibilité avant le match crucial contre les Wolves
Udogie suscite désormais l'inquiétude de De Zerbi.
Udogie, 23 ans, a connu plusieurs problèmes physiques cette saison, notamment au genou et aux ischio-jambiers. Ce nouveau contretemps est particulièrement frustrant pour le défenseur, qui venait tout juste de revenir d’une blessure aux ischio-jambiers et avait été titularisé lors des deux premiers matchs de De Zerbi à la tête de l’équipe ce mois-ci.
La nature exacte de ce nouveau souci n’a pas encore été précisée, mais la présence du latéral transalpin pour le déplacement de samedi à Molineux est désormais incertaine, selon SunSport. Les Spurs aborderont pourtant ce match avec un besoin crucial de points, pointant à deux unités du maintien alors qu’il ne reste plus que cinq journées à disputer en Premier League pour assurer leur survie dans l’élite.
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Un pari survie ardu attend l'équipe, mise à l'épreuve par les Wolves.
Cette blessure intervient au pire moment pour De Zerbi, qui court toujours après sa première victoire depuis son arrivée à la tête du club londonien. Malgré la pression grandissante, l’ex-technicien de Brighton a réaffirmé, après le match nul 2-2 concédé à domicile samedi face aux Seagulls – qui ont égalisé à la 95^e minute – que son équipe pouvait encore remporter ses cinq dernières rencontres de Premier League.
Pourtant, les statistiques sont préoccupantes pour les supporters des Spurs : menacé de relégation, le club n’a plus goûté à la victoire en Premier League depuis le 28 décembre, une série noire qui l’a fait plonger dans la zone de danger. De Zerbi doit déjà se passer de deux joueurs clés, Mohammed Kudus (quadriceps) et Cristian Romero (genou), tous deux out pour le reste de la saison.
Le retour de Maddison redonne un coup de fouet moral à l’équipe.
Si la défense subit toujours une pression constante, une lueur d’espoir a éclairé le banc lors du récent match nul contre Brighton. Les milieux de terrain clés Dejan Kulusevski et James Maddison ont manqué l’ensemble de la saison en raison de graves blessures au genou, mais Maddison a fait un retour surprise dans le groupe pour la rencontre de ce week-end, huit mois après avoir déchiré son ligament croisé antérieur lors de la préparation estivale.
Le meneur de jeu n’a pas pris part à l’échauffement et sa présence semblait surtout viser à booster le moral du groupe. Néanmoins, ce retour inattendu laisse espérer que le joueur de 29 ans pourra apporter sa créativité et jouer un rôle clé dans la course au maintien des Spurs lors du dernier mois de la saison.
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Il faudra faire preuve de force mentale pour éviter la relégation.
Au-delà des problèmes tactiques et physiques, De Zerbi a constamment pointé du doigt la « mentalité » fragile de Tottenham comme principal obstacle, plutôt qu’un manque de encadrement des talents. Selon le technicien italien, l’équipe doit désormais faire preuve d’une résilience bien supérieure pour affronter les rencontres à haute pression encore au programme.
Mercredi, le club a confirmé sa volonté de recruter un nouveau psychologue en publiant une offre d’emploi sur LinkedIn. Cette démarche extérieure traduit l’urgence dans laquelle se trouve le club, déterminé à saisir tous les leviers disponibles pour assurer son maintien en Premier League avant qu’il ne soit trop tard.