Udogie, 23 ans, a connu plusieurs problèmes physiques cette saison, notamment au genou et aux ischio-jambiers. Ce nouveau contretemps est particulièrement frustrant pour le défenseur, qui venait tout juste de revenir d’une blessure aux ischio-jambiers et avait été titularisé lors des deux premiers matchs de De Zerbi à la tête de l’équipe ce mois-ci.

La nature exacte de ce nouveau souci n’a pas encore été précisée, mais la présence du latéral transalpin pour le déplacement de samedi à Molineux est désormais incertaine, selon SunSport. Les Spurs aborderont pourtant ce match avec un besoin crucial de points, pointant à deux unités du maintien alors qu’il ne reste plus que cinq journées à disputer en Premier League pour assurer leur survie dans l’élite.