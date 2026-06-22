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Tottenham est accusé de gaspiller son argent en recrutant des joueurs « moyens », mais Harry Redknapp prédit avec audace un retour immédiat dans le « top six » sous la houlette de Roberto De Zerbi
De Zerbi a assuré le maintien de son équipe après avoir répondu à l’appel à l’aide lancé face au risque de relégation.
Recruté en urgence fin mars, l’ancien coach de Brighton, Roberto De Zerbi, a permis aux Spurs de se maintenir en Premier League. Il a pris les commandes d’un effectif laissé en rade par Thomas Frank puis Igor Tudor.
L’Italien énigmatique a immédiatement insufflé un sentiment de fierté à son effectif, en exigeant un engagement à 100 % comme base minimale. Le suspense a duré jusqu’à la dernière journée, mais l’équipe a finalement maintenu la tête hors de l’eau.
Les plans pour le mercato estival sont désormais en cours d’élaboration, les Spurs ayant appris qu’ils se rendraient à Brentford, non loin de là, lors de la première journée de la saison 2026-2027. D’ici là, un important renouvellement de l’effectif pourrait bien avoir eu lieu.
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Les Spurs doivent-ils à nouveau dépenser sans compter lors du mercato estival ?
De nombreux départs et arrivées sont attendus, et les fonds générés par les ventes doivent être réinvestis dans des renforts capables d’élever le niveau de jeu et de satisfaire aux objectifs du club. Ces dernières années, trop de recrutements onéreux se sont révélés infructueux, entraînant une série de 17e places au classement.
Interrogé sur la nécessité de dépenser davantage dans les semaines à venir, l’ancien entraîneur de Tottenham, Redknapp – s’exprimant en collaboration avec BuzzBallz – a déclaré à GOAL : « Ils ont besoin d’un grand changement. Ils doivent renouveler leur effectif.
« Je ne connais pas l’entraîneur, mais j’aime ce que je vois de lui. Je pense qu’il va prendre les rênes et qu’il ne tolérera pas ce qu’ils ont fait ces deux dernières années. Il ne l’acceptera pas, il va les pousser à se dépasser et les faire évoluer. S’ils ne sont pas assez bons, ils seront écartés. Il va certainement recruter de nouveaux joueurs, mais il compte sur le service de recrutement. Celui qui s’en est chargé ces deux dernières années n’a pas fait du très bon travail. »
Selon les observateurs, Tottenham, « chanceux », devrait intégrer le top 6 de la Premier League.
Interrogé sur le risque que certains joueurs des Spurs se soient « reposés sur leurs lauriers » après des transferts très médiatisés, et sur les mesures que De Zerbi pouvait prendre pour inverser la tendance, Redknapp a répondu avec franchise : « Ils ont recruté à tout-va ; honnêtement, je ne connais même pas la moitié de ces joueurs : 60 millions par-ci, 50 millions par-là, 70 millions ailleurs. Des éléments moyens, loin d’être à la hauteur.
Deux saisons de suite à la 17e place de la Premier League, ils ont évité de justesse la relégation. Ils ont même bénéficié d’un coup de pouce inespéré à Villa : les locaux avaient aligné une équipe très moyenne, composée principalement de remplaçants, et la pire performance que j’ai vue ce jour-là de la part d’une équipe de Premier League était sans doute celle d’Aston Villa face à Tottenham. Les Spurs ont donc croisé Villa au bon moment, juste avant que les Villans ne disputent leur demi-finale européenne contre Forest, et ce succès leur a permis de se maintenir.
Dans l’ensemble, Tottenham a été catastrophique cette saison, mais ils s’en sont sortis. Je pense que cet entraîneur va les faire progresser et que l’année prochaine, ils termineront dans le top six. »
- BuzzBallz
Les fidèles supporters des Spurs ont besoin d’un motif d’enthousiasme.
Les supporters des Spurs n’ont guère eu de raisons de festoyer ces derniers mois, mais ils misent sur le retour en forme de Dejan Kulusevski et James Maddison pour retrouver des couleurs la saison prochaine. En attendant, ils suivent avec attention les performances de Djed Spence et Pedro Porro, engagés en Coupe du monde avec l’Angleterre et l’Espagne.
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