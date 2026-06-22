Tottenham est accusé de gaspiller son argent en recrutant des joueurs « moyens », mais Harry Redknapp prédit avec audace un retour immédiat dans le « top six » sous la houlette de Roberto De Zerbi

Recruté en urgence fin mars, l’ancien coach de Brighton, Roberto De Zerbi, a permis aux Spurs de se maintenir en Premier League. Il a pris les commandes d’un effectif laissé en rade par Thomas Frank puis Igor Tudor.

L’Italien énigmatique a immédiatement insufflé un sentiment de fierté à son effectif, en exigeant un engagement à 100 % comme base minimale. Le suspense a duré jusqu’à la dernière journée, mais l’équipe a finalement maintenu la tête hors de l’eau.

Les plans pour le mercato estival sont désormais en cours d’élaboration, les Spurs ayant appris qu’ils se rendraient à Brentford, non loin de là, lors de la première journée de la saison 2026-2027. D’ici là, un important renouvellement de l’effectif pourrait bien avoir eu lieu.