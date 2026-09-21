Tottenham préparerait à relancer sa piste menant au milieu de terrain de Forest, Gibbs-White, avant le mercato de janvier, selon Football Insider. Tottenham avait déjà tenté de recruter l'international anglais en 2025 en activant une clause libératoire de 60 millions de livres sterling.

Cependant, ce transfert envisagé a spectaculairement capoté après que Forest a contesté l'approche et menacé d'engager des poursuites judiciaires. Gibbs-White a ensuite engagé son avenir avec le City Ground en signant un nouveau contrat, mais l'intérêt de longue date de Tottenham n'a jamais faibli.

Selon le rapport, le milieu créatif reste l'une des grandes priorités à long terme du club du nord de Londres. Tottenham étudie désormais une nouvelle approche lors d'un prochain mercato afin de finalement s'attacher ses services.