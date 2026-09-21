AFP
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Tottenham envisage une offensive sensationnelle à 125 millions de livres sterling pour la star anglaise Morgan Gibbs-White, alors que Roberto De Zerbi cherche à apporter de la créativité
Tottenham prépare un ambitieux coup de janvier
Tottenham préparerait à relancer sa piste menant au milieu de terrain de Forest, Gibbs-White, avant le mercato de janvier, selon Football Insider. Tottenham avait déjà tenté de recruter l'international anglais en 2025 en activant une clause libératoire de 60 millions de livres sterling.
Cependant, ce transfert envisagé a spectaculairement capoté après que Forest a contesté l'approche et menacé d'engager des poursuites judiciaires. Gibbs-White a ensuite engagé son avenir avec le City Ground en signant un nouveau contrat, mais l'intérêt de longue date de Tottenham n'a jamais faibli.
Selon le rapport, le milieu créatif reste l'une des grandes priorités à long terme du club du nord de Londres. Tottenham étudie désormais une nouvelle approche lors d'un prochain mercato afin de finalement s'attacher ses services.
- Getty Images Sport
Une valorisation vertigineuse de 125 millions de livres sterling
Toute offre acceptée pour Gibbs-White nécessitera un engagement financier colossal. Football Insider affirme que la valorisation actuelle du milieu de terrain se situerait aux alentours de 125 M£.
Ce prix vertigineux reflète directement son immense forme et son importance cruciale pour Forest. Il a inscrit 15 buts en Premier League la saison dernière et il est le meilleur buteur du championnat sur l’année civile 2026, avec 13 réalisations jusqu’à présent.
En outre, Forest a très peu d’intérêt financier à sanctionner un départ. Le club a déjà allégé toute pression économique immédiate en récupérant une somme importante grâce à Elliot Anderson, qui a récemment rejoint Manchester City.
De Zerbi en quête désespérée de créativité
D’un point de vue tactique, Gibbs-White représente une cible idéale pour Tottenham. Il apporte une expérience confirmée de la Premier League, un vrai sens du but et la polyvalence nécessaire pour évoluer efficacement comme numéro 10 traditionnel ou comme milieu offensif.
De Zerbi pourrait assurément profiter de cette étincelle créative, alors que Tottenham peine énormément à trouver son rythme offensif en ce début de saison. Le club du nord de Londres a dépensé plus de 400 M£ durant l’été, mais son exercice a mal commencé.
Tottenham occupe actuellement la dernière place du classement de Premier League après n’avoir remporté aucun de ses cinq premiers matches. Le club a enregistré trois défaites et deux matches nuls, ne marquant que deux buts, tous inscrits lors de sa défaite 3-2 à domicile contre Aston Villa.
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La pression d’un montant à neuf chiffres
Si le profil correspond parfaitement sur le plan tactique pour Tottenham, le montant demandé reste un obstacle majeur. Dépenser 125 M£ représenterait une décision radicalement différente de leur poursuite infructueuse à 60 M£ en 2025.
Engager à nouveau une somme à neuf chiffres en pleine saison mettrait une pression énorme à la fois sur le joueur et sur la cellule de recrutement du club pour obtenir des résultats immédiats. Rien ne garantit non plus que Forest acceptera même de s’asseoir à la table des négociations.
Avec Gibbs-White solidement sous contrat et brillant comme l’un de ses atouts les plus importants, Forest a toutes les cartes en main. Tottenham devra décider s’il est prêt à casser sa tirelire pour enfin s’attacher sa cible prioritaire en janvier.
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