Tottenham envisage un échange de gardiens avec Naples, le club de Serie A s’intéressant de près à Guglielmo Vicario

Au Stadio Diego Armando Maradona, la donne change vite après le départ d’Antonio Conte et l’arrivée de Massimiliano Allegri. Le nouvel entraîneur examine déjà ses options dans les cages, un choix qui pourrait redessiner l’effectif. Sous l’ère Allegri, la hiérarchie des gardiens devrait être revue, avec un possible retour d’Alex Meret dans les buts.

Ce changement de philosophie remet immédiatement en question l’avenir de Vanja Milinkovic-Savic. L’international serbe, recruté il y a tout juste un an pour un montant avoisinant les 22 millions d’euros, semble désormais en marge des projets du club.



