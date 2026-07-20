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Tottenham envisage un échange de gardiens avec Naples, le club de Serie A s’intéressant de près à Guglielmo Vicario
L'arrivée d'Allegri déclenche un remaniement au sein du Napoli
Au Stadio Diego Armando Maradona, la donne change vite après le départ d’Antonio Conte et l’arrivée de Massimiliano Allegri. Le nouvel entraîneur examine déjà ses options dans les cages, un choix qui pourrait redessiner l’effectif. Sous l’ère Allegri, la hiérarchie des gardiens devrait être revue, avec un possible retour d’Alex Meret dans les buts.
Ce changement de philosophie remet immédiatement en question l’avenir de Vanja Milinkovic-Savic. L’international serbe, recruté il y a tout juste un an pour un montant avoisinant les 22 millions d’euros, semble désormais en marge des projets du club.
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Vicario est la cible prioritaire des Partenopei.
Selon la Rai, un échange direct entre Naples et Tottenham prend forme. Le club italien veut s’attacher les services de Vicario, dont le départ du nord de Londres est évoqué depuis plusieurs semaines. La faisabilité de l’opération devrait se préciser dans les prochains jours, à mesure que les discussions se poursuivent.
Si l’opération aboutit, Milinkovic-Savic rejoindrait Londres pour évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi, tandis que Vicario prendrait la direction inverse afin de s’intégrer au projet de reconstruction d’Allegri – un échange qui réglerait d’un coup deux équations distinctes au poste de gardien.
Les statistiques de Vicario à Tottenham
Depuis son arrivée à Tottenham, Vicario a disputé 117 matchs toutes compétitions confondues, gardant 29 fois sa cage inviolée tout en encaissant 170 buts. Le gardien italien s’est imposé comme un pilier du club et a joué un rôle clé dans le triomphe des Spurs en Ligue Europa l’an dernier, même si les spéculations sur son avenir à long terme dans le nord de Londres n’ont cessé de s’intensifier ces derniers mois.
- AFP
Un été de grands investissements pour les Spurs
Tottenham a évité de justesse la relégation la saison dernière, après une lutte acharnée qui l’a vu terminer 17e de la Premier League pour la deuxième année consécutive. Cette situation a ouvert la voie à une reconstruction ambitieuse, désormais orchestrée par De Zerbi. Depuis, le club se montre très actif sur le marché des transferts afin de renforcer chaque ligne et de réduire l’écart avec les cadors du championnat.
Les Spurs ont déjà recruté Jan Paul van Hecke, en provenance de Brighton, ainsi que Marcos Senesi (transfert libre depuis Bournemouth) et Andy Robertson (transfert libre depuis Liverpool), tandis que le gardien Martin Dubravka est arrivé de Burnley pour concurrencer Antonin Kinsky. Au milieu de terrain, Mateus Fernandes est arrivé en provenance de West Ham contre 85 millions de livres sterling, avant que le club ne dépasse ce record en déboursant 100 millions pour recruter Sandro Tonali à Newcastle, deux opérations qui illustrent l’ampleur des ambitions de De Zerbi pour la saison à venir.
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