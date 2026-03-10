Tottenham entre dans l'histoire de la Ligue des champions avec un début de match catastrophique contre l'Atlético Madrid, le gardien Antonin Kinsky étant remplacé après 15 minutes

Le manager intérimaire Igor Tudor a pris la décision surprenante d'aligner Antonin Kinsky à la place du numéro un habituel Guglielmo Vicario, mais le jeune gardien tchèque a connu une soirée catastrophique. Il a commis deux erreurs fatales, la première en glissant et en offrant l'ouverture du score à Marcos Llorente à la sixième minute.

La situation a empiré lorsqu'une minute après avoir encaissé un but d'Antoine Griezmann, le joueur de 22 ans a complètement raté une passe en retrait, permettant à Julian Alvarez de marquer facilement le troisième but à la 15e minute. Démoralisé, Kinsky a immédiatement été remplacé par Vicario et a quitté le terrain en larmes.