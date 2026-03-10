AFP
Tottenham entre dans l'histoire de la Ligue des champions avec un début de match catastrophique contre l'Atlético Madrid, le gardien Antonin Kinsky étant remplacé après 15 minutes
Une ouverture désastreuse oblige à changer rapidement de tactique
Le manager intérimaire Igor Tudor a pris la décision surprenante d'aligner Antonin Kinsky à la place du numéro un habituel Guglielmo Vicario, mais le jeune gardien tchèque a connu une soirée catastrophique. Il a commis deux erreurs fatales, la première en glissant et en offrant l'ouverture du score à Marcos Llorente à la sixième minute.
La situation a empiré lorsqu'une minute après avoir encaissé un but d'Antoine Griezmann, le joueur de 22 ans a complètement raté une passe en retrait, permettant à Julian Alvarez de marquer facilement le troisième but à la 15e minute. Démoralisé, Kinsky a immédiatement été remplacé par Vicario et a quitté le terrain en larmes.
Un record européen indésirable met en évidence l'effondrement défensif
Les données statistiques d'OptaJoe ont révélé l'ampleur de la capitulation du club londonien dans la capitale espagnole. Les trois buts rapides concédés à l'équipe de Diego Simeone ont établi un nouveau record humiliant dans la plus grande compétition européenne de clubs. Les hôtes ont pris une avance confortable de trois buts en exactement 14 minutes et 59 secondes.
Ce début de match extraordinaire marque officiellement le plus rapide jamais enregistré dans un match à élimination directe de la Ligue des champions. Antoine Griezmann a inscrit le deuxième but à la 14e minute, entre les réalisations de Llorente et Alvarez, déchirant la défense adverse avec une efficacité redoutable.
Les géants espagnols dominent une première période chaotique
La première mi-temps a été une véritable démonstration d'intensité offensive de la part de l'équipe de Liga, qui a complètement dominé ses fragiles adversaires anglais. Après les trois premiers buts marqués en rafale, Robin Le Normand a aggravé le score en inscrivant un quatrième but de la tête à la 22e minute. Les visiteurs semblaient complètement perdus sur le terrain, incapables de faire face au pressing incessant et à la finition clinique de l'équipe locale.
Les Spurs ont réussi à marquer un but de consolation lorsque Pedro Porro a trouvé le fond des filets à la 26e minute, offrant un bref moment de répit. Cependant, lorsque l'arbitre a sifflé la mi-temps, le tableau d'affichage indiquait quatre buts à un en faveur de l'Atleti. À peine 10 minutes après le début de la deuxième période, Alvarez a porté le score à 5-1.
Les craintes de relégation nationale aggravent la misère continentale
Cette humiliation européenne n'est que le prolongement de la crise profonde qui touche le club depuis son retour en Premier League. Actuellement à la 16e place, l'équipe du nord de Londres se trouve dangereusement proche de la zone de relégation, avec seulement un point d'avance sur les trois derniers. La menace d'une relégation en Championship la saison prochaine est désormais une possibilité réelle pour une équipe qui, il y a un an encore, luttait pour la gloire européenne.
Après avoir perdu ses trois premiers matchs contre Arsenal, Fulham et Crystal Palace, le nouveau manager n'a pas réussi à inverser la tendance.
