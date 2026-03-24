Tottenham entame des discussions avec un ancien entraîneur de Bundesliga alors qu'un nouveau candidat fait son apparition dans un contexte d'incertitude autour d'Igor Tudor

Les dirigeants de Tottenham évaluent leurs options alors que la saison du club continue de s'enfoncer, Hutter s'imposant comme un candidat sérieux au poste d'entraîneur. L'Autrichien de 56 ans est sans emploi depuis son départ de Monaco en octobre 2025 et est très apprécié par la direction des Spurs pour ses succès passés en Bundesliga.

Alors que des informations en Angleterre laissent entendre que des négociations officielles seraient bien avancées, des sources de Sky Sportindiquent qu'aucune discussion concrète n'a encore eu lieu. Cependant, Hutter reste en tête de liste si le club décidait de procéder à un changement pendant la trêve internationale, alors qu'il cherche à s'éloigner de la zone de relégation de la Premier League.



