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Tottenham entame des discussions avec un ancien entraîneur de Bundesliga alors qu'un nouveau candidat fait son apparition dans un contexte d'incertitude autour d'Igor Tudor
Les Spurs envisagent Hutter comme successeur potentiel
Les dirigeants de Tottenham évaluent leurs options alors que la saison du club continue de s'enfoncer, Hutter s'imposant comme un candidat sérieux au poste d'entraîneur. L'Autrichien de 56 ans est sans emploi depuis son départ de Monaco en octobre 2025 et est très apprécié par la direction des Spurs pour ses succès passés en Bundesliga.
Alors que des informations en Angleterre laissent entendre que des négociations officielles seraient bien avancées, des sources de Sky Sportindiquent qu'aucune discussion concrète n'a encore eu lieu. Cependant, Hutter reste en tête de liste si le club décidait de procéder à un changement pendant la trêve internationale, alors qu'il cherche à s'éloigner de la zone de relégation de la Premier League.
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De Zerbi reste en lice
Hutter n'est pas le seul nom de premier plan à être pressenti pour le poste vacant dans le nord de Londres. L'ancien entraîneur de Brighton et de Marseille, Roberto De Zerbi, serait ouvert à cette possibilité, même si la conclusion d'un accord définitif dépendrait probablement du maintien du club en première division. Le style de jeu offensif de l'Italien a fait de lui une figure très convoitée à travers l'Europe, malgré une fin de mandat mitigée en Ligue 1.
La situation reste complexe, certains rapports suggérant qu'un accord avec De Zerbi pourrait inclure une clause de résiliation si le club subissait l'humiliation d'une relégation. Pour l'instant, les Spurs évaluent plusieurs profils afin de s'assurer d'avoir un plan de secours en place alors qu'ils se préparent pour une fin de saison éprouvante.
Tudor en deuil après le décès de son père
La recherche d'un nouvel entraîneur intervient à un moment extrêmement délicat pour l'actuel technicien, Tudor. Au-delà des difficultés rencontrées par l'équipe, le Croate doit faire face à une perte personnelle importante. À la suite de la récente défaite à domicile, l'entraîneur n'a pas honoré ses obligations médiatiques d'après-match en raison d'un deuil dans sa famille proche, après avoir appris le décès de son père, Mario.
Sur le terrain, les statistiques sont de plus en plus sombres pour Tudor. Depuis son arrivée en février pour remplacer Thomas Frank, il n'a récolté qu'un seul point en cinq matches de championnat.
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La lutte pour le maintien s'annonce après la défaite face à Forest
L'urgence de trouver une solution s'est accentuée après la défaite écrasante 3-0 face à Nottingham Forest, un résultat qui maintient le club à seulement un point au-dessus de la zone de relégation. Les supporters sont de plus en plus frustrés alors que l'équipe traverse sa pire période depuis près d'un siècle, n'ayant remporté aucun match de championnat en 13 rencontres.
La trêve internationale offrant un bref répit, la direction des Spurs doit décider s'il faut maintenir Tudor à son poste ou nommer un nouvel entraîneur comme Hutter ou De Zerbi. À son retour, l'équipe devra se rendre à Sunderland pour un match qu'elle se doit de remporter, avant une série de rencontres décisives qui détermineront si elle restera en Premier League ou si elle devra se contenter de la Championship.