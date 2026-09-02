Tottenham Hotspur a entamé un été de recrutement record, en déboursant environ 320 millions de livres sterling pour remanier un effectif qui a évité de justesse la relégation la saison dernière. Sous la direction de De Zerbi, le club a poursuivi de manière agressive des talents de tout premier plan, battant à deux reprises son record interne en matière de transfert pour s’attacher les services de Mateus Fernandes et Sandro Tonali pour un montant cumulé de 185 millions de livres sterling.

Au-delà de ces arrivées phares au milieu de terrain, Tottenham a aussi puisé à Manchester City avec Savio et Omar Marmoush dans une opération pouvant atteindre 145 millions de livres sterling, tout en obtenant Mykhailo Mudryk de Chelsea sous la forme d’un prêt bouclé le dernier jour du mercato, comprenant une option d’achat de 75 millions de livres sterling.

L’expert en finances du football Stefan Borson a souligné l’ampleur de cet engagement, déclarant à talkSPORT : « Ils ont énormément dépensé. Je pense que vous n’auriez pas imaginé un niveau de dépenses de 300 millions de livres sterling rien qu’au départ. Et cela sans même exclure les bonus. Je pense qu’on est probablement autour de 300 millions de livres sterling, et même un peu plus. »