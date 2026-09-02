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Tottenham en difficulté ! La frénésie de dépenses estivales de 320 millions de livres sterling de Tottenham pourrait l’exposer à une violation des règles financières de l’UEFA
Le coût d’une révolution dans le nord de Londres
Tottenham Hotspur a entamé un été de recrutement record, en déboursant environ 320 millions de livres sterling pour remanier un effectif qui a évité de justesse la relégation la saison dernière. Sous la direction de De Zerbi, le club a poursuivi de manière agressive des talents de tout premier plan, battant à deux reprises son record interne en matière de transfert pour s’attacher les services de Mateus Fernandes et Sandro Tonali pour un montant cumulé de 185 millions de livres sterling.
Au-delà de ces arrivées phares au milieu de terrain, Tottenham a aussi puisé à Manchester City avec Savio et Omar Marmoush dans une opération pouvant atteindre 145 millions de livres sterling, tout en obtenant Mykhailo Mudryk de Chelsea sous la forme d’un prêt bouclé le dernier jour du mercato, comprenant une option d’achat de 75 millions de livres sterling.
L’expert en finances du football Stefan Borson a souligné l’ampleur de cet engagement, déclarant à talkSPORT : « Ils ont énormément dépensé. Je pense que vous n’auriez pas imaginé un niveau de dépenses de 300 millions de livres sterling rien qu’au départ. Et cela sans même exclure les bonus. Je pense qu’on est probablement autour de 300 millions de livres sterling, et même un peu plus. »
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Les revenus manquants et le piège de la masse salariale
La pression financière qui pèse sur Tottenham est aggravée par son absence actuelle des compétitions européennes, ce qui affecte considérablement ses résultats financiers. Sans les lucratifs droits télévisés et recettes de billetterie associés à la Ligue des champions ou à la Ligue Europa, Borson estime que le club fonctionne avec un déficit massif par rapport aux années précédentes.
Il a déclaré : « Ils ont énormément dépensé et, évidemment, ils accusent probablement une baisse de revenus d’environ 100 millions de livres sterling cette saison par rapport à la saison dernière, parce qu’ils n’ont pas de football européen. » Ce manque à gagner fait de l’augmentation des dépenses salariales pour les joueurs un pari à haut risque pour la direction.
Borson a expliqué que le club a effectivement bâti une structure de coûts de Ligue des champions sans les revenus garantis pour la soutenir. Il a ajouté : « Et ils s’en sortiront probablement pendant une saison. Donc, s’ils ne se qualifiaient pas cette saison, ça irait probablement. Mais ils vont commencer à se heurter à des difficultés s’ils n’obtiennent pas de football de Ligue des champions. »
Les stricts obstacles réglementaires de l’UEFA
Ironiquement, le succès même que Tottenham recherche, un retour en compétitions européennes, pourrait entraîner une infraction formelle aux règles strictes de l’UEFA. Alors que les équipes de Premier League doivent respecter la limite du Squad Cost Ratio (SCR), fixée à 85 % des revenus, l’UEFA exige de celles qui disputent ses compétitions qu’elles maintiennent leurs coûts en dessous de 70 %.
En outre, la Football Earnings Rule (FER) de l’UEFA stipule que les clubs ne peuvent pas dépasser une perte cumulée de 60 M€ sur une période de surveillance de trois ans. Compte tenu des dépenses massives effectuées lors du dernier mercato, les Spurs évoluent déjà sur une ligne de crête concernant ces seuils continentaux spécifiques.
Évoquant l’impact potentiel, Borson a déclaré : « Je pense qu’une année sans y participer est probablement gérable. Ils enfreindront le test Football Earnings s’ils se qualifient pour une compétition européenne. Quoi qu’il arrive, peu importe ce qui se passe maintenant, ils sont déjà au-dessus. Sur une base de trois ans, l’impact maximal n’est que de 60 M€. »
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Le besoin désespéré de vendre des joueurs
Pour atténuer le risque d’une infraction, Tottenham pourrait être contraint d’envisager des départs importants de joueurs lors des prochains mercatos. À moins que le club ne puisse générer des bénéfices substantiels grâce à des ventes, la trajectoire actuelle laisse penser qu’un conflit avec la FER est inévitable.
Borson s’est montré sceptique quant à la capacité du club à rééquilibrer rapidement ses comptes, en déclarant : « Donc, à moins qu’ils ne parviennent d’une manière ou d’une autre à vendre certains joueurs à la fin de la saison avec de gros profits, ce que je ne pense pas probable, ils risquent d’être immédiatement en infraction avec la règle sur les revenus du football. »
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