Au cours de cette saison catastrophique de Tottenham, qui risque la relégation, il y a un intrus, un joueur que l'on n'a jamais vu : il s'agit de Dejan Kulusevski. L'ancien joueur de la Juventus n'a en effet jamais foulé la pelouse en 2025/2026 en raison d'une grave blessure au genou et de l'opération qui s'en est suivie. À 25 ans, le Suédois traverse la pire période de sa carrière : il n'a pas joué depuis 10 mois et ne peut pas aider les Spurs à éviter la relégation en Championship. Mais il commence à voir la lumière au bout du tunnel.
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Tottenham en chute libre et Kulusevski aux abonnés absents : pourquoi l'ancien joueur de la Juventus ne joue plus et où pourrait-il aller ?
Récemment, sur les réseaux sociaux, Kulusevski a publié un message énigmatique, mais révélateur de son envie de revenir bientôt. Pour ce faire, il s'est appuyé sur la Bible et sur un verset du prophète Isaïe : « Ceux qui espèrent en l'Éternel reprennent des forces, ils s'envolent comme des aigles, ils courent sans se fatiguer, ils marchent sans s'épuiser », une sorte de rappel dans lequel il montre certes qu'il est encore frustré par sa blessure et sa longue période d'absence, mais aussi sa certitude qu'il reviendra bientôt pour montrer son talent. Le post est accompagné de la chanson de son compatriote regretté, Avicii, « For a Better Day », c'est-à-dire « Pour un jour meilleur ». Sur ses réseaux sociaux, le Suédois continue de publier des photos et des vidéos le montrant en train de s'entraîner, de progresser et d'essayer de revenir le plus vite possible pour être à la disposition de son équipe.
Comme indiqué, l'ancien joueur de l'Atalanta, de Parme et de la Juventus n'a pas joué depuis près d'un an, soit depuis le 11 mai 2025, date à laquelle il s'est blessé à la rotule droite lors d'un match contre Crystal Palace. Il a ensuite subi une opération, suivie d'une rééducation difficile qui ne lui a pas permis de revenir sur le terrain et dont l'issue reste incertaine. Igor Tudor, l'entraîneur des Spurs, n'a pas pu se prononcer : « Il traverse une période difficile, il a eu de gros problèmes, mais il est positif. Et les médecins le sont aussi. Nous verrons donc la semaine prochaine comment ça se passe. Nous espérons qu'il pourra jouer pour la fin du championnat, mais pour l'instant, nous ne le savons pas », a déclaré le Croate.
L'avenir du Suédois reste donc incertain. Il faudra d'abord voir comment il se porte, puis dans quelle division évolueront les Londoniens. Malgré sa longue période d'indisponibilité, Kulusevski compte encore de nombreux admirateurs à travers l'Europe, ainsi qu'en Italie, où plusieurs clubs suivent ses progrès. Dans le cadre de la probable révolution de l'équipe actuelle de Tudor, son départ pourrait bien se concrétiser d'ici quelques mois. Recruté par Tottenham pour 30 millions d'euros en 2020, Kulusevski a porté le maillot des Spursà 146 reprises, inscrivant 25 buts et délivrant 30 passes décisives. Il a également remporté une Europa League, même s'il a dû assister à la finale et recevoir sa médaille en béquilles.