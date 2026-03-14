Tottenham en chute libre et Kulusevski aux abonnés absents : pourquoi l'ancien joueur de la Juventus ne joue plus et où pourrait-il aller ?

Récemment, sur les réseaux sociaux, Kulusevski a publié un message énigmatique, mais révélateur de son envie de revenir bientôt. Pour ce faire, il s'est appuyé sur la Bible et sur un verset du prophète Isaïe : « Ceux qui espèrent en l'Éternel reprennent des forces, ils s'envolent comme des aigles, ils courent sans se fatiguer, ils marchent sans s'épuiser », une sorte de rappel dans lequel il montre certes qu'il est encore frustré par sa blessure et sa longue période d'absence, mais aussi sa certitude qu'il reviendra bientôt pour montrer son talent. Le post est accompagné de la chanson de son compatriote regretté, Avicii, « For a Better Day », c'est-à-dire « Pour un jour meilleur ». Sur ses réseaux sociaux, le Suédois continue de publier des photos et des vidéos le montrant en train de s'entraîner, de progresser et d'essayer de revenir le plus vite possible pour être à la disposition de son équipe.