Tottenham élabore un plan pour Mauricio Pochettino, le club envisageant d'engager l'ancien joueur très populaire comme entraîneur intérimaire jusqu'à l'été.
Le projet des Spurs de faire revenir Pochettino
Selon le Telegraph, les Spurs souhaitent réengager Pochettino après le limogeage de Frank, mais ils risquent de devoir attendre jusqu'à la fin de la Coupe du monde 2026. Le nom de l'Argentin a été scandé par les supporters des Spurs lors de leur défaite contre Newcastle, après avoir passé cinq ans à la tête de l'équipe entre 2014 et 2019. Il a mené le club en finale de la Ligue des champions et a également supervisé plusieurs tentatives de remporter le titre. Lors de sa dernière saison à White Hart Lane, il a mené l'une des meilleures équipes des Spurs de l'ère moderne à une saison invaincue à domicile.
Selon l'article, la direction du club du nord de Londres est consciente de l'engouement suscité par l'ancien entraîneur de Chelsea et du Paris Saint-Germain, mais il n'est pas certain qu'il soit disposé à rejoindre le club si les Spurs devaient vivre le cauchemar d'une relégation en Championship. Des sources ont déclaré au journal que Pochettino « reviendrait au club » si on le lui demandait.
Une solution provisoire jusqu'à l'été ?
Les Spurs pourraient envisager de nommer d'abord un intérimaire, comme l'a fait Manchester United en engageant Michael Carrick après avoir limogé Ruben Amorim. Le recrutement de Robbie Keane, l'ancien attaquant du club, a été envisagé, bien qu'il soit actuellement sous contrat avec le club hongrois Ferencvaros. Il est considéré comme le « candidat Carrick », et la seule option interne serait John Heitinga, qui a été nommé dans l'équipe de Frank le mois dernier. Le club devrait rechercher un candidat externe, ce qui laisse l'avenir de Heitinga incertain, mais pourrait augmenter les chances de Keane.
Roberto De Zerbi, l'ancien entraîneur de Brighton qui a récemment quitté Marseille, serait également intéressé. Cependant, il n'a quitté le club français que cette semaine et on ne sait pas s'il serait prêt à revenir aussi rapidement sur le banc, ni s'il a été sollicité. Oliver Glasner, Andoni Iraola et Marco Silva ont également suscité de l'intérêt par le passé.
Les Spurs peuvent-ils survivre ?
Les Spurs ont publié un communiqué concernant le départ de Frank, insistant sur le fait qu'il « partirait aujourd'hui », sans mentionner de départ d'un commun accord ni de licenciement.
Ils ont déclaré : « Le club a pris la décision de changer d'entraîneur principal de l'équipe masculine et Thomas Frank quittera ses fonctions aujourd'hui.
Thomas a été nommé en juin 2025, et nous étions déterminés à lui donner le temps et le soutien nécessaires pour construire ensemble l'avenir. Cependant, les résultats et les performances ont conduit le conseil d'administration à conclure qu'un changement à ce stade de la saison était nécessaire.
Tout au long de son passage au club, Thomas a fait preuve d'un engagement sans faille, donnant tout ce qu'il avait pour faire progresser le club. Nous tenons à le remercier pour sa contribution et lui souhaitons beaucoup de succès pour l'avenir. »
Les résultats des Spurs ont clairement montré que le rôle de Frank était devenu intenable ; ils n'ont remporté aucun match de championnat en 2026, leur dernière victoire remontant au 28 décembre, avec un score de 1-0 contre Crystal Palace à Selhurst Park. Il leur reste 12 matchs à disputer cette saison et leur prochain match les opposera à Arsenal, dans ce qui pourrait être le premier match d'un nouveau manager intérimaire.
Et ensuite ?
Les Spurs ont annoncé que l'ailier Wilson Odobert serait absent pour le reste de la saison après s'être déchiré le ligament croisé antérieur contre Newcastle. Un match crucial contre les Gunners s'annonce. Une victoire ferait le plus grand bien aux Spurs et pourrait également compromettre les chances des Gunners de remporter le titre. Arsenal est bien sûr en tête du classement, et Frank aurait été quelque peu obsédé par le rival nord-londonien du club avant son licenciement.
