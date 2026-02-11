Tottenham élabore un plan pour Mauricio Pochettino, le club envisageant d'engager l'ancien joueur très populaire comme entraîneur intérimaire jusqu'à l'été.

Les Spurs ont publié un communiqué concernant le départ de Frank, insistant sur le fait qu'il « partirait aujourd'hui », sans mentionner de départ d'un commun accord ni de licenciement.

Ils ont déclaré : « Le club a pris la décision de changer d'entraîneur principal de l'équipe masculine et Thomas Frank quittera ses fonctions aujourd'hui.

Thomas a été nommé en juin 2025, et nous étions déterminés à lui donner le temps et le soutien nécessaires pour construire ensemble l'avenir. Cependant, les résultats et les performances ont conduit le conseil d'administration à conclure qu'un changement à ce stade de la saison était nécessaire.

Tout au long de son passage au club, Thomas a fait preuve d'un engagement sans faille, donnant tout ce qu'il avait pour faire progresser le club. Nous tenons à le remercier pour sa contribution et lui souhaitons beaucoup de succès pour l'avenir. »

Les résultats des Spurs ont clairement montré que le rôle de Frank était devenu intenable ; ils n'ont remporté aucun match de championnat en 2026, leur dernière victoire remontant au 28 décembre, avec un score de 1-0 contre Crystal Palace à Selhurst Park. Il leur reste 12 matchs à disputer cette saison et leur prochain match les opposera à Arsenal, dans ce qui pourrait être le premier match d'un nouveau manager intérimaire.