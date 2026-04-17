Tottenham doit désigner un nouveau capitaine. Roberto De Zerbi appelle les Spurs à ne pas « se lamenter » après la blessure de Cristian Romero, qui termine prématurément sa saison

Micky van de Ven a été nommé vice-capitaine, mais sa précédente expérience avec le brassard s’est conclue par un carton rouge et quatre défaites d’affilée, au cours desquelles l’équipe a encaissé onze buts. De Zerbi attend donc davantage du Néerlandais et d’autres éléments comme James Maddison, de retour d’une rupture des ligaments croisés.

« Pour devenir une équipe plus forte, nous avons besoin de plusieurs leaders. Maddison est différent : c’est un joueur de haut niveau avec le ballon, mais aussi par sa personnalité, son caractère et sa mentalité sur le terrain. J’aimerais que Micky van de Ven atteigne ce niveau », a expliqué l’entraîneur. « Par exemple, Rodrigo Bentancur est un leader, Joao Palhinha en est un autre ; j’aimerais faire progresser Dominic Solanke, car il figure parmi les meilleurs attaquants de Premier League, et je veux qu’il soit plus fort en tant que personnalité sur le terrain.

« Xavi Simons, malgré son jeune âge, est déjà un leader balle au pied ; il possède la personnalité nécessaire pour demander le ballon sous pression. Ce n’est pas simple de jouer dans ces moments-là, mais j’ai besoin de joueurs avec de la personnalité et du caractère, sinon ils ne joueront pas avec moi. »