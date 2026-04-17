Getty Images Sport
Traduit par
Tottenham doit désigner un nouveau capitaine. Roberto De Zerbi appelle les Spurs à ne pas « se lamenter » après la blessure de Cristian Romero, qui termine prématurément sa saison
Un coup dur pour les Spurs
Tottenham a été secoué par l’annonce de la fin prématurée de la saison de Romero, intervenant après la défaite 1-0 contre Sunderland le week-end dernier. Le défenseur central argentin a quitté le terrain en larmes suite à un violent choc avec le gardien Antonin Kinsky. Vendredi, De Zerbi a confirmé le pire scénario aux médias.
« Je suis vraiment désolé pour lui, pour sa blessure. Romero aime avant tout Tottenham, et les gens doivent savoir qu’il souffre », a expliqué De Zerbi. « Il souffre car il ne pourra plus jouer pour nous cette saison, mais c’est un excellent capitaine pour nous, pour Tottenham. »
- AFP
La quête d’un leadership collectif
Privé de son capitaine titulaire, le club se trouve contraint de trancher une question cruciale : qui portera le brassard ? Toutefois, l’entraîneur italien privilégie une réponse collective plutôt que de désigner un seul individu. Il attend ainsi que tout le vestiaire fasse bloc et montre de la résilience durant cette période agitée.
« Je n’ai pas encore pris de décision car j’avais d’autres problèmes plus importants à résoudre », a poursuivi De Zerbi. « Je voudrais que chacun se sente capitaine, surtout en ce moment. Peu importe que vous soyez titulaire, que vous jouiez 30 ou 90 minutes, ou que vous ne jouiez pas : nous devons tous assumer nos responsabilités. Pas question de se plaindre : il faut lutter et être plus forts pour s’en sortir, car nous en sommes capables. »
Les candidats entrent dans la course
Micky van de Ven a été nommé vice-capitaine, mais sa précédente expérience avec le brassard s’est conclue par un carton rouge et quatre défaites d’affilée, au cours desquelles l’équipe a encaissé onze buts. De Zerbi attend donc davantage du Néerlandais et d’autres éléments comme James Maddison, de retour d’une rupture des ligaments croisés.
« Pour devenir une équipe plus forte, nous avons besoin de plusieurs leaders. Maddison est différent : c’est un joueur de haut niveau avec le ballon, mais aussi par sa personnalité, son caractère et sa mentalité sur le terrain. J’aimerais que Micky van de Ven atteigne ce niveau », a expliqué l’entraîneur. « Par exemple, Rodrigo Bentancur est un leader, Joao Palhinha en est un autre ; j’aimerais faire progresser Dominic Solanke, car il figure parmi les meilleurs attaquants de Premier League, et je veux qu’il soit plus fort en tant que personnalité sur le terrain.
« Xavi Simons, malgré son jeune âge, est déjà un leader balle au pied ; il possède la personnalité nécessaire pour demander le ballon sous pression. Ce n’est pas simple de jouer dans ces moments-là, mais j’ai besoin de joueurs avec de la personnalité et du caractère, sinon ils ne joueront pas avec moi. »
- Getty Images Sport
Quelle suite pour les Spurs en difficulté ?
Avec seulement 30 points, Tottenham occupe une 18e place précaire et doit mener une lutte acharnée contre la relégation. Ses espoirs de maintien reposent sur les six derniers matchs, à commencer par un choc décisif à domicile contre Brighton samedi. Le club doit de toute urgence trouver des guerriers sur le terrain pour venir à bout des difficiles déplacements à venir à Aston Villa et à Chelsea.