Tottenham dispose d’un délai « minimal » pour retrouver la Ligue des champions, alors que le club flirte dangereusement avec la relégation en Premier League

Champions de la Ligue Europa 2025 sous la conduite d’Ange Postecoglou, les Spurs ont brisé 17 ans de disette avant de rallier les huitièmes de finale de la Ligue des champions et de céder face à l’Atlético de Madrid.

Ces exploits continentaux ont offert une parenthèse bienvenue aux difficultés rencontrées en championnat, mais le club s’est ensuite engagé sur une pente glissante dont il a peiné à s’extirper. Sa chute à la 17e place la saison dernière avait été perçue comme le fond du gouffre pour Tottenham ; pourtant, la situation risque d’empirer douze mois plus tard.

Après les brefs passages de Thomas Frank et d’Igor Tudor, les rênes sont désormais entre les mains de l’ancien entraîneur de Brighton et de l’OM, Roberto De Zerbi. Il dispose de peu de temps : six matchs seulement pour imposer sa vision et inverser la tendance.