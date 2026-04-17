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Tottenham dispose d’un délai « minimal » pour retrouver la Ligue des champions, alors que le club flirte dangereusement avec la relégation en Premier League
Un trophée continental acquis, mais un pas en arrière sur la scène nationale.
Champions de la Ligue Europa 2025 sous la conduite d’Ange Postecoglou, les Spurs ont brisé 17 ans de disette avant de rallier les huitièmes de finale de la Ligue des champions et de céder face à l’Atlético de Madrid.
Ces exploits continentaux ont offert une parenthèse bienvenue aux difficultés rencontrées en championnat, mais le club s’est ensuite engagé sur une pente glissante dont il a peiné à s’extirper. Sa chute à la 17e place la saison dernière avait été perçue comme le fond du gouffre pour Tottenham ; pourtant, la situation risque d’empirer douze mois plus tard.
Après les brefs passages de Thomas Frank et d’Igor Tudor, les rênes sont désormais entre les mains de l’ancien entraîneur de Brighton et de l’OM, Roberto De Zerbi. Il dispose de peu de temps : six matchs seulement pour imposer sa vision et inverser la tendance.
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Combien de temps faudrait-il à Tottenham pour se remettre d'une relégation ?
Les Spurs se sont retrouvés dans la zone de relégation de la Premier League, et une descente entraînerait probablement la vente précipitée de leurs meilleurs joueurs. Dans ce contexte, combien de temps faudrait-il à un club qui, autrefois, ambitionnait de lutter pour le titre, pour revenir dans la course au top 4 ?
Interrogé à ce sujet, l’ancien gardien de but américain Brad Friedel, qui connaît bien les lieux, a confié à GOAL : « Je ne citerai pas de nom, mais j’ai entendu quelqu’un que je respecte plus que quiconque dans le monde du football affirmer : “Il faut plus d’une décennie pour construire quelque chose dans un club, et seulement deux ans pour tout détruire”.
« Avec les indemnités de relégation et un éventuel rebond immédiat, on peut prendre l’exemple de Villa : ils luttent toujours. Mais il faut compter au moins trois saisons : une pour remonter, une pour se consolider et une pour viser à nouveau le top 4. Pour un club de la taille de Tottenham, c’est tout à fait jouable. »
La plus grande surprise de l’histoire de la Premier League ? Les Spurs pourraient bien détrôner Leicester.
Même si le réveil du géant endormi reste « envisageable », les Spurs risquent de perdre leur place parmi l’élite du football anglais et européen. Une autre ancienne star de Tottenham, l’attaquant Bobby Zamora, a confié à GOAL que le statut de « Big Six » se fragilise : « Pour un club comme les Spurs, on ne peut rester dans l’ombre que deux ans. La troisième année, il faut livrer des résultats. Il faut intégrer le top 6 et donner l’impression d’y rester.
« J’ai beaucoup d’amis supporters des Spurs et ils se désespèrent depuis plus d’un an. Ils n’en reviennent pas de ce qui se passe. »
Gus Poyet, qui a lui aussi porté les couleurs des Spurs en tant que joueur, a confié à GOAL que la relégation de Tottenham pourrait même éclipser le sacre surprise de Leicester, en tant que plus grande surprise de l’histoire de la Premier League.
« Bonne question. Oui, ce serait plus retentissant, sans rien enlever à Leicester. Le cas Leicester, c’est la classique histoire de dynamique : quand les joueurs sont motivés, qu’ils y croient et se soudent, on se dit “ils vont perdre, ils vont perdre”, mais ils ne perdent jamais et finissent par viser le titre.
C’est regrettable, car je sais que les Spurs veulent appartenir au club des cadors. J’ai connu l’ancien centre d’entraînement et l’ancien stade ; aujourd’hui, leurs infrastructures sont au top. C’est impressionnant. Du coup, le contraste serait brutal s’ils descendaient. Waouh, ça fait drôle de l’imaginer. »
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Calendrier de Tottenham pour la saison 2025-2026 : des matchs décisifs à venir dans la lutte pour le maintien
Tottenham n’est qu’à deux points de la sortie de la zone de relégation, mais reste sur une série de 14 matchs sans victoire en Premier League et n’a toujours pas goûté à la victoire dans l’élite en 2026.
Ils doivent encore affronter les Wolves à l’extérieur et Leeds à domicile, mais ils comptent bien redonner un nouvel élan à leur lutte pour le maintien samedi, lors de la réception d’une équipe de Brighton qui a récolté le maximum de points lors de ses trois dernières sorties.