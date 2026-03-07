Getty/Tottenham Hotspur store
Tottenham déchiré par ses propres fans pour avoir vendu un t-shirt « Spursy » à 30 £ dans la boutique officielle du club alors que l'équipe lutte contre la relégation
Une lutte contre la relégation tourne mal
Le terme « Spursy » est utilisé depuis longtemps par les supporters rivaux pour se moquer de la tendance perçue de Tottenham à s'effondrer sous la pression ou à échouer de manière spectaculaire. Historiquement, ce terme a été utilisé pour critiquer le club après des déceptions très médiatisées, telles que sa défaite en finale de la Ligue des champions. Si le club a initialement lancé cette gamme dans le but de se réapproprier le discours après son triomphe en Ligue Europa, la poursuite de sa commercialisation a été critiquée comme étant inappropriée compte tenu de la situation difficile dans laquelle se trouve actuellement le club au classement de la Premier League, à seulement un point au-dessus de la zone de relégation.
Les fans déchaînent leur colère contre la hiérarchie
Les supporters n'ont pas mâché leurs mots dans leur évaluation de cette initiative marketing, y voyant un signe de vide au niveau du leadership au Tottenham Hotspur Stadium. S'adressant au Daily Mail, un supporter frustré nommé James n'a pas mâché ses mots : « On dirait que les propriétaires et la hiérarchie ne respectent pas vraiment le club. Imaginez Arsenal fabriquant un maillot avec l'inscription « bottlers » (littéralement « les lâches »). Le match est perdu. »
Un autre supporter a fait écho à ce sentiment dans le Sun, qualifiant cette décision d'« auto-sabotage ». Il a ajouté : « Je suis furieux. C'est le genre de chose que l'on verrait dans la boutique d'Arsenal. » Un autre supporter mécontent a souligné le préjudice causé à l'image du club, déclarant : « Cela se moque des supporters, du club et de l'équipe, et ce n'est pas correct. »
L'article a depuis été retiré du site web du club.
Moqueries internationales visant le club
Ce n'est pas la première fois que la réputation du club sert de référence pour mesurer un échec à grande échelle. En février, le député suédois Mikael Damberg a utilisé ce terme dans un discours parlementaire pour critiquer la gestion économique de son gouvernement. « Je pense naturellement à Tottenham Hotspur, également connu sous le nom de Spurs, l'un des clubs les plus prestigieux et les plus riches d'Angleterre, avec un stade immense, des supporters dévoués et nombreux, tout ce qu'il faut pour être considéré comme une équipe de haut niveau », a-t-il déclaré à la chambre suédoise. « Malgré cela, Tottenham se trouve en crise. Le club se bat en bas du classement, à quelques points seulement de la zone de relégation. Non pas parce qu'il manque de ressources ou d'avantages, mais parce qu'il a gaspillé ses chances.
Le club a été surnommé « Spursy », [ce qui signifie] avoir des opportunités mais ne pas obtenir de résultats. Madame la Présidente, c'est exactement ainsi que le ministre des Finances gère l'économie suédoise. La Suède a le pouvoir, les capacités et les ressources. Nous avons les entreprises, la main-d'œuvre et les capacités d'innovation. Les conditions sont réunies pour que l'économie suédoise prospère », a déclaré M. Damberg à la Chambre.
Quelle est la prochaine étape pour Tottenham ?
Tottenham dispose de neuf matchs pour sauver sa saison, avec notamment un déplacement à Anfield pour affronter Liverpool en championnat, avant un match crucial contre Nottingham Forest le 22 mars. Mais avant ces deux rencontres, l'équipe d'Igor Tudor affrontera l'Atlético Madrid en Ligue des champions mardi.
