Tottenham déchiré par ses propres fans pour avoir vendu un t-shirt « Spursy » à 30 £ dans la boutique officielle du club alors que l'équipe lutte contre la relégation

Les supporters n'ont pas mâché leurs mots dans leur évaluation de cette initiative marketing, y voyant un signe de vide au niveau du leadership au Tottenham Hotspur Stadium. S'adressant au Daily Mail, un supporter frustré nommé James n'a pas mâché ses mots : « On dirait que les propriétaires et la hiérarchie ne respectent pas vraiment le club. Imaginez Arsenal fabriquant un maillot avec l'inscription « bottlers » (littéralement « les lâches »). Le match est perdu. »

Un autre supporter a fait écho à ce sentiment dans le Sun, qualifiant cette décision d'« auto-sabotage ». Il a ajouté : « Je suis furieux. C'est le genre de chose que l'on verrait dans la boutique d'Arsenal. » Un autre supporter mécontent a souligné le préjudice causé à l'image du club, déclarant : « Cela se moque des supporters, du club et de l'équipe, et ce n'est pas correct. »

L'article a depuis été retiré du site web du club.