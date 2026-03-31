Tottenham s'efforce de convaincre Roberto De Zerbi. L'entraîneur italien est le choix numéro un du club depuis le départ d'Igor Tudor. L'ancien technicien de Marseille s'est montré ouvert à l'idée de prendre les rênes des Spurs, mais souhaiterait reporter toute décision à la fin de la saison, afin de voir si l'équipe parviendra à se maintenir. Le club, cependant, a besoin d'un leader dès maintenant et souhaite ne pas recruter un simple intérimaire pour terminer le championnat, mais un entraîneur susceptible de rester à l'avenir ; c'est pourquoi, parmi les différentes hypothèses, il est envisagé de proposer à De Zerbi un contrat assorti d'une clause de sortie en cas de relégation. Le Daily Mail donne des détails sur les chiffres qui pourraient être proposés à De Zerbi : un salaire de 12 millions par saison pendant cinq ans, ce qui ferait de lui le deuxième entraîneur le mieux payé de la Premier League après Pep Guardiola.
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Tottenham continue de vouloir recruter De Zerbi, mais les supporters protestent : « On ne veut pas de lui ». Le précédent avec Gattuso et l'autre Italien parmi les candidats
LA CAMPAGNE DES SUPPORTERS CONTRE DE ZERBI
L'entraîneur italien réfléchit à la question, mais entre-temps, les supporters de Tottenham prennent également position : « Not to De Zerbi » est le slogan de la campagne menée par les partisans des Spurs pour faire connaître leur opinion. Un précédent similaire s'était produit en 2021, lorsque Rino Gattuso était sur le point de prendre les rênes de l'équipe anglaise, mais que tout avait finalement échoué à la suite d'une protestation des supporters qui ne voulaient pas de lui. Parmi les autres noms cités pour Tottenham ces dernières semaines, on trouve également celui de Thiago Motta, inactif depuis sa dernière expérience sur le banc de la Juventus, qui s'est terminée par son licenciement en mars 2025.
LA SITUATION DE TOTTENHAM
Les Spurs connaissent l'une de leurs pires saisons de ces dernières années : à sept journées de la fin de la Premier League, l'équipe occupe l'avant-dernière place, avec un seul point d'avance sur la zone de relégation : +1 sur West Ham. À la reprise du championnat, ils affronteront Sunderland à l'extérieur le 12 avril, puis Brighton à domicile, avant le match décisif contre Wolverhampton. Au cours des quatre derniers matchs, Tottenham affrontera Aston Villa, Leeds, Chelsea et Everton.