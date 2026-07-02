Tottenham a frappé fort en recrutant l’un des jeunes talents les plus convoités de Premier League, mettant ainsi fin à une lutte acharnée avec Manchester United. Le club londonien a déboursé, selon plusieurs sources, la somme record de 85 millions de livres pour s’offrir Fernandes, une opération qui illustre l’ambition de la direction menée par Roberto De Zerbi.

S'exprimant au sujet de son transfert, le joueur de 21 ans a fait part de sa joie sur le site officiel des Spurs : « Je suis très impatient de franchir cette nouvelle étape. Les Spurs sont un club immense et l'entraîneur principal a joué un rôle déterminant dans ma décision de les rejoindre. Notre entretien a été un moment très spécial. Nous partageons la même vision du football : entrer sur le terrain en équipe soudée, avec combativité et énergie, pour tenter de remporter chaque match. J’ai hâte de commencer, de rencontrer les supporters, de faire la connaissance de tout le monde et de tout donner pour le club. »



