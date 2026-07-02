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Tottenham confirme l’arrivée de Mateus Fernandes en provenance de West Ham pour un montant record de 85 millions de livres sterling, un record club qui devrait toutefois être rapidement surpassé par celui de Sandro Tonali
Les Spurs remportent la course pour recruter la star de West Ham
Tottenham a frappé fort en recrutant l’un des jeunes talents les plus convoités de Premier League, mettant ainsi fin à une lutte acharnée avec Manchester United. Le club londonien a déboursé, selon plusieurs sources, la somme record de 85 millions de livres pour s’offrir Fernandes, une opération qui illustre l’ambition de la direction menée par Roberto De Zerbi.
S'exprimant au sujet de son transfert, le joueur de 21 ans a fait part de sa joie sur le site officiel des Spurs : « Je suis très impatient de franchir cette nouvelle étape. Les Spurs sont un club immense et l'entraîneur principal a joué un rôle déterminant dans ma décision de les rejoindre. Notre entretien a été un moment très spécial. Nous partageons la même vision du football : entrer sur le terrain en équipe soudée, avec combativité et énergie, pour tenter de remporter chaque match. J’ai hâte de commencer, de rencontrer les supporters, de faire la connaissance de tout le monde et de tout donner pour le club. »
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De Zerbi et Lange saluent un talent « exceptionnel »
L’arrivée du milieu de terrain portugais a été saluée avec enthousiasme par la direction des Spurs. Le directeur sportif Johan Lange a souligné que Fernandes possédait « le talent, la mentalité et l’éthique de travail nécessaires pour devenir un joueur essentiel tant pour le présent que pour l’avenir de Tottenham Hotspur », mettant en avant sa capacité à briller dans des situations de forte pression.
L’entraîneur De Zerbi a ajouté : « J’admire Mateus depuis longtemps, car il allie qualité technique, intensité et intelligence, des atouts essentiels pour le style de jeu que nous voulons imposer. Malgré son jeune âge, il possède déjà une solide expérience en Premier League et a démontré qualité et régularité à ce niveau. Mateus est à l’aise sous pression, il sait faire progresser le ballon, travaille dur pour l’équipe et a le courage de faire la différence dans les moments difficiles. Je suis convaincu que notre environnement est idéal pour qu’il poursuive sa progression et j’ai hâte de commencer à travailler avec lui. »
Fernandes va céder son record à Tonali
Si Fernandes détient pour l’instant le record du transfert le plus cher de l’histoire du club, devant les 65 millions de livres déboursés pour Dominic Solanke, son record est déjà menacé. Selon les dernières informations, les Spurs s’apprêtent à conclure un deal retentissant avec le milieu de terrain de Newcastle, Sandro Tonali, dont le coût pourrait éclipser celui de Fernandes.
Le club londonien aurait trouvé un accord pour recruter l’ancien milieu de l’AC Milan dans le cadre d’un transfert pouvant atteindre 100 millions de livres sterling. Le champion d’Italie devrait coûter 92,5 millions de livres sterling, plus des bonus liés à la qualification en Ligue des champions, garantissant ainsi un renfort de premier plan pour le milieu des Spurs cet été.
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La révolution au milieu de terrain se poursuit dans le nord de Londres.
Le double recrutement de Fernandes et Tonali acte une refonte complète du milieu de terrain de Tottenham. Le nouveau venu arrive dans un effectif qui a déjà accueilli Jan Paul van Hecke pour 52 millions de livres sterling plus tôt dans ce mercato. Ces arrivées de prestige viennent élargir les options existantes, à savoir Pape Matar Sarr, Rodrigo Bentancur et Archie Gray.
Fernandes arrive avec un palmarès déjà solide : il a terminé à la cinquième place ex aequo du classement des tacles en Premier League (103) la saison dernière avec les Hammers. Formé au Sporting CP, le joueur de 21 ans a participé à six réalisations lors de son passage à Southampton avant de remporter le prix du « But de la saison » de West Ham l’an passé, confirmant qu’il est un milieu complet, prêt pour l’élite.