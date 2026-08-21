Tottenham s’apprête à payer 75 M£ dans un premier temps pour le joueur de 22 ans, avec 10 M£ supplémentaires inclus sous forme de bonus liés aux performances pour porter le montant total à la somme vertigineuse de 85 M£, selon The Athletic. Il s’agirait d’une opération historique pour City, puisque l’accord pour Savinho constituerait une vente record pour le club de l’Etihad.

L’ailier de 22 ans est depuis longtemps dans le viseur de Tottenham Hotspur Stadium, l’intérêt remontant à l’été dernier. À l’époque, Tottenham avait discuté d’un montage d’un montant avoisinant les 50 M€ (43,3 M£), mais City était réticent à vendre et a plutôt prolongé le joueur avec un nouveau contrat de longue durée en octobre, censé courir jusqu’en 2031.