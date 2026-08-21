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Tottenham conclut un accord record de 85 M£ pour recruter Savinho en provenance de Manchester City, tandis que Roberto De Zerbi prépare un double raid à l’Etihad
Accord trouvé pour un montant record pour l’ailier brésilien
Tottenham s’apprête à payer 75 M£ dans un premier temps pour le joueur de 22 ans, avec 10 M£ supplémentaires inclus sous forme de bonus liés aux performances pour porter le montant total à la somme vertigineuse de 85 M£, selon The Athletic. Il s’agirait d’une opération historique pour City, puisque l’accord pour Savinho constituerait une vente record pour le club de l’Etihad.
L’ailier de 22 ans est depuis longtemps dans le viseur de Tottenham Hotspur Stadium, l’intérêt remontant à l’été dernier. À l’époque, Tottenham avait discuté d’un montage d’un montant avoisinant les 50 M€ (43,3 M£), mais City était réticent à vendre et a plutôt prolongé le joueur avec un nouveau contrat de longue durée en octobre, censé courir jusqu’en 2031.
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Le parcours de Savinho vers le nord de Londres
Le parcours de Savinho met en lumière le modèle multi-clubs du City Football Group. Après s’être révélé au sein du centre de formation de l’Atletico Mineiro, au Brésil, il a rejoint le club français de Troyes en 2022. Des prêts réussis au PSV Eindhoven puis à Gérone ont suivi, avant qu’il n’intègre finalement l’équipe première de City en 2024 dans le cadre d’un transfert de 40 M€.
Au total, l’ailier a disputé 53 matches avec City, inscrivant deux buts et délivrant 12 passes décisives. Son exclusion du groupe d’Enzo Maresca pour la défaite lors du Community Shield contre Arsenal le 16 août a été le signe le plus clair qu’un transfert était imminent. Les conditions personnelles ayant déjà été convenues plus tôt durant l’été, le joueur devrait désormais passer sa visite médicale avant de signer un contrat de longue durée qui le liera à Tottenham Hotspur dans un avenir prévisible.
De Zerbi prépare un double raid à Manchester City
Savinho n’est pas le seul joueur de City dans le viseur de De Zerbi, alors que le technicien italien cherche à remanier complètement ses options offensives. Des informations indiquent que Tottenham avance également dans les discussions pour recruter l’attaquant Omar Marmoush en provenance du géant mancunien. L’international égyptien serait favorable à ce transfert, désireux d’occuper un rôle axial où il pourrait sortir de l’ombre d’Erling Haaland à l’Etihad.
La piste menant à Savinho et Marmoush traduit un changement radical dans la stratégie de recrutement de Tottenham. De Zerbi viserait un tout nouveau trio offensif, Cody Gakpo restant également une cible prioritaire.
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Tottenham poursuit ses dépenses massives de l’été
L’arrivée de Savinho porte les dépenses totales de Tottenham cet été au-delà de la barre des 300 M£. Le club s’est déjà attaché les services de Sandro Tonali, Mateus Fernandes et Jan Paul van Hecke pour des montants importants, tout en renforçant également son effectif avec les joueurs libres Andy Robertson, Marcos Senesi et Martin Dubravka.
Ce niveau d’investissement met une énorme pression sur De Zerbi pour obtenir des résultats immédiats. La direction du club a clairement identifié l’attaque comme la dernière pièce du puzzle, et ce double raid sur City est perçu comme une déclaration d’intention.
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