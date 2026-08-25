Getty Images
Traduit par
Tottenham boucle la signature de Savinho en provenance de Manchester City pour 85 millions de livres sterling
Tottenham boucle un transfert à prix d’or
Tottenham a bouclé le transfert retentissant de Savinho en provenance de City, son rival de Premier League. Ce transfert colossal atteindrait jusqu’à 85 millions de livres sterling (116 millions de dollars). Spurs poursuivait agressivement le talentueux Brésilien depuis plus d’un an avant de finalement parvenir à ses fins. Le club avait d’abord manifesté son intérêt formel pour l’attaquant l’été dernier, et sa persévérance discrète en coulisses a fini par payer.
Savinho adhère à la vision de De Zerbi
L’opportunité unique de travailler avec De Zerbi s’est révélée être un facteur décisif dans la décision de Savinho de rejoindre le sud. L’ailier dynamique a clairement hâte de poursuivre son développement global sous les ordres de l’entraîneur très apprécié.
« Cela a pris du temps, mais je suis très heureux d’être ici », a-t-il reconnu. « C’est une formidable opportunité dans un club brillant avec l’un des meilleurs entraîneurs du monde.
« Dès que j’ai parlé avec l’entraîneur principal, j’ai su que je devais venir. Il m’a dit qu’il voulait m’aider à atteindre le plus haut niveau, et je crois que nous pouvons y parvenir ensemble, en équipe. »
L’excitation monte dans le nord de Londres
Le directeur sportif de Tottenham, Johan Lange, a exprimé son immense satisfaction d’avoir enfin recruté une cible prioritaire suivie sur le long terme. Lange est fermement convaincu que cette nouvelle recrue correspondra parfaitement à l’identité de jeu du club, en pleine évolution rapide.
« Savio est un joueur que nous suivons depuis un moment et je suis ravi qu’il soit désormais un joueur de Tottenham Hotspur », a déclaré Lange. « Il a déjà montré ses qualités au plus haut niveau, et nous pensons que ses capacités, son style et sa mentalité correspondront parfaitement à l’effectif que nous sommes en train de construire ici. »
De Zerbi s’est montré tout aussi enthousiaste à l’idée d’ajouter cet ailier déroutant et direct à ses options offensives. L’entraîneur principal a souligné : « Savio est un joueur qui apporte de l’énergie, de l’imagination et de la qualité dans les couloirs. Il a le courage d’attaquer les défenseurs et la capacité de changer le cours d’un match grâce à sa créativité. »
L’ailier prend le numéro 17
Son transfert étant désormais officiel, Savinho est pleinement prêt à commencer l’entraînement avec ses nouveaux coéquipiers. Tottenham a confirmé que le Brésilien portera le numéro 17 cette saison.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles