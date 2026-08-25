Tottenham boucle la signature de Savinho en provenance de Manchester City pour 85 millions de livres sterling

L’opportunité unique de travailler avec De Zerbi s’est révélée être un facteur décisif dans la décision de Savinho de rejoindre le sud. L’ailier dynamique a clairement hâte de poursuivre son développement global sous les ordres de l’entraîneur très apprécié.

« Cela a pris du temps, mais je suis très heureux d’être ici », a-t-il reconnu. « C’est une formidable opportunité dans un club brillant avec l’un des meilleurs entraîneurs du monde.

« Dès que j’ai parlé avec l’entraîneur principal, j’ai su que je devais venir. Il m’a dit qu’il voulait m’aider à atteindre le plus haut niveau, et je crois que nous pouvons y parvenir ensemble, en équipe. »







