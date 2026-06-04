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Tottenham aurait soumis une offre de 70 millions de livres sterling pour recruter une star de Brighton, actuellement en route pour la Coupe du monde, tandis que Roberto De Zerbi puise dans son ancien club
Tottenham met le turbo pour recruter le défenseur de Brighton.
Tottenham a lancé les hostilités en transmettant une première offre à Brighton pour le défenseur central de 25 ans, Van Hecke. D’après le Telegraph, cette proposition est néanmoins inférieure aux 70 millions de livres réclamés par les Seagulls, même si les discussions se poursuivent entre les deux clubs. Cette démarche est pilotée par De Zerbi, qui a étroitement collaboré avec Van Hecke durant son passage à Brighton entre 2022 et 2024. L’Italien cherche à recruter un défenseur déjà familier avec son style de jeu alors qu’il continue de façonner son effectif dans le nord de Londres.
Sous contrat jusqu’en juin 2027, le défenseur néerlandais n’aurait pas encore accepté de prolongation, un facteur qui pourrait inciter les prétendants à se manifester alors que le mercato estival approche.
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Brighton a déjà exposé ses intentions concernant les négociations contractuelles.
L’entraîneur de Brighton, Fabian Hurzeler, avait annoncé en avril son intention de s’entretenir avec le défenseur pour évoquer son avenir au club. Ces discussions n’ont pas encore débouché sur un nouvel accord, entretenant l’incertitude sur les projets à long terme du joueur. Brighton doit désormais choisir entre poursuivre les négociations ou examiner les offres pour l’un de ses actifs les plus précieux.
Van Hecke, considéré comme l’un des joueurs les plus attractifs de Brighton aux côtés de Bart Verbruggen et Carlos Baleba, pourrait donc faire l’objet d’une transaction lucrative. Les Spurs devront satisfaire aux exigences des Seagulls s’ils veulent conclure l’affaire.
Sa sélection pour la Coupe du monde renforce la notoriété de Van Hecke
L’intérêt de Tottenham pour Van Hecke survient alors que le défenseur se prépare pour la Coupe du monde 2026 avec les Pays-Bas. Il a récemment disputé 87 minutes lors d’un match amical contre l’Algérie et demeure un maillon clé du dispositif défensif de Ronald Koeman à l’approche du tournoi.
Arrivé en provenance du NAC Breda en 2020, il s’est progressivement imposé comme un défenseur fiable en Premier League. Des prêts à Heerenveen puis aux Blackburn Rovers ont contribué à sa progression avant qu’il ne devienne un titulaire régulier à Brighton. La saison dernière, il a disputé 36 matchs de Premier League sous les ordres de Hurzeler, soulignant à la fois son endurance et son importance pour l’équipe.
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Selon toute vraisemblance, les Spurs devront augmenter leur offre.
La tentative de Tottenham d’enrôler Van Hecke s’inscrit dans un plan plus large visant à renforcer sa défense. Le club négocie aussi le transfert du défenseur de Bournemouth, Marcos Senesi, alors que De Zerbi cherche à ajouter de la profondeur et de la qualité à sa arrière-garde.
Brighton n’étant pas contraint de vendre, les Spurs pourraient devoir revenir avec une offre améliorée. Le club londonien souhaite par ailleurs finaliser le dossier avant la Coupe du monde, un bon parcours du joueur pouvant encore faire grimper sa valeur.