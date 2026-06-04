Tottenham a lancé les hostilités en transmettant une première offre à Brighton pour le défenseur central de 25 ans, Van Hecke. D’après le Telegraph, cette proposition est néanmoins inférieure aux 70 millions de livres réclamés par les Seagulls, même si les discussions se poursuivent entre les deux clubs. Cette démarche est pilotée par De Zerbi, qui a étroitement collaboré avec Van Hecke durant son passage à Brighton entre 2022 et 2024. L’Italien cherche à recruter un défenseur déjà familier avec son style de jeu alors qu’il continue de façonner son effectif dans le nord de Londres.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, le défenseur néerlandais n’aurait pas encore accepté de prolongation, un facteur qui pourrait inciter les prétendants à se manifester alors que le mercato estival approche.