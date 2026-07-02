Selon *La Gazzetta dello Sport*, l’AC Milan aurait décidé de se séparer de Leao et aurait proposé à Tottenham de le recruter. Après une saison mouvementée au terme de laquelle Milan a terminé cinquième, le club subit des pressions financières qui l’obligent à vendre.

Le nouvel entraîneur, Ruben Amorim, ne compte pas sur lui pour la saison à venir. L’attaquant a connu un exercice 2025-2026 frustrant, inscrivant 10 buts en 31 matches de championnat, tout en étant régulièrement hué par ses propres supporters, malgré un bilan global de 80 réalisations en 291 rencontres sous les couleurs lombardes. Le Milan exige au moins 60 millions d’euros pour un transfert définitif, mais pourrait accepter un prêt avec obligation d’achat à 70 millions d’euros.



