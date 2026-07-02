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Tottenham aurait proposé de recruter Rafael Leão, l’ailier portugais étant considéré comme superflu par le nouvel entraîneur de l’AC Milan, Ruben Amorim
L'AC Milan s'apprête à se séparer d'un ailier
Selon *La Gazzetta dello Sport*, l’AC Milan aurait décidé de se séparer de Leao et aurait proposé à Tottenham de le recruter. Après une saison mouvementée au terme de laquelle Milan a terminé cinquième, le club subit des pressions financières qui l’obligent à vendre.
Le nouvel entraîneur, Ruben Amorim, ne compte pas sur lui pour la saison à venir. L’attaquant a connu un exercice 2025-2026 frustrant, inscrivant 10 buts en 31 matches de championnat, tout en étant régulièrement hué par ses propres supporters, malgré un bilan global de 80 réalisations en 291 rencontres sous les couleurs lombardes. Le Milan exige au moins 60 millions d’euros pour un transfert définitif, mais pourrait accepter un prêt avec obligation d’achat à 70 millions d’euros.
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Le rêve de la Premier League reste d'actualité
Leao a déjà fait part de son envie de quitter l'Italie, admettant ouvertement que le football anglais correspond mieux à son style. S'exprimant précédemment sur Sport TV, Leao a déclaré : « Je sentais que je pouvais faire la différence, mais la façon dont l'équipe jouait ne me permettait pas de le faire. J'ai besoin d'un nouveau défi. En Italie, le championnat évolue, mais pour mon style de jeu, la Premier League ou la Liga mettraient davantage en valeur mon talent et moi en tant que joueur. »
L’ailier a connu des difficultés sous les ordres de l’ancien entraîneur Massimiliano Allegri, qui le contraignait souvent à occuper un poste central ne correspondant pas à ses caractéristiques. Leao a également avoué admirer Manchester United et Arsenal, même si Tottenham semble actuellement l’option la plus plausible.
La reconstruction de Tottenham offre un nouveau départ
Un transfert à Tottenham pourrait offrir à Leao le cadre idéal pour relancer sa carrière et retrouver sa confiance. Roberto De Zerbi met en place à Londres un système ambitieux qui repose sur la capacité des attaquants à exploiter les espaces, ce qui correspond parfaitement aux points forts de Leao. L'attaquant avait rejoint le Milan en provenance de Lille pour 49,50 millions d'euros en 2019, après avoir quitté le Sporting pour la France.
- AFP
Zoom sur la Coupe du monde
Avant de trancher sur son avenir en club, Leão doit se consacrer pleinement à ses obligations internationales avec le Portugal lors de la Coupe du monde 2026. Après avoir disputé trois matchs en tant que remplaçant et marqué un but lors de la phase de poules, Leão se prépare à affronter la Croatie en seizièmes de finale. Le vainqueur affrontera l'Espagne en huitièmes de finale.