Tottenham admet que ses choix de transferts n’étaient pas guidés par la quête de performance sportive, malgré sa victoire dans la lutte pour le maintien en Premier League

Dans une lettre ouverte relayée par BBC Sport, le président non exécutif a admis que le club avait perdu le cap, ce qui a conduit à l'une des saisons les plus difficiles de son histoire récente. La victoire face aux Toffees a sauvé les Spurs d'une première relégation en deuxième division depuis 1977, reléguant à leur place leurs rivaux londoniens de West Ham.

Entré au conseil d’administration en mars 2025 après le départ du président de longue date Daniel Levy, Charrington n’a pas mâché ses mots pour dénoncer les carences managériales. « Les valeurs qui font l’identité des Spurs – notre style de jeu, notre ambition, le lien avec nos supporters – ont été négligées. Nos choix n’ont pas été guidés par l’exigence sportive. Nous avons manqué d’expertise sur les postes clés. Nous n’avons pas constitué des effectifs suffisamment solides pour rivaliser dans le championnat le plus exigeant au monde », a-t-il écrit.