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Tottenham admet que ses choix de transferts n’étaient pas guidés par la quête de performance sportive, malgré sa victoire dans la lutte pour le maintien en Premier League
Reconnaissance de l'échec d'une stratégie
Dans une lettre ouverte relayée par BBC Sport, le président non exécutif a admis que le club avait perdu le cap, ce qui a conduit à l'une des saisons les plus difficiles de son histoire récente. La victoire face aux Toffees a sauvé les Spurs d'une première relégation en deuxième division depuis 1977, reléguant à leur place leurs rivaux londoniens de West Ham.
Entré au conseil d’administration en mars 2025 après le départ du président de longue date Daniel Levy, Charrington n’a pas mâché ses mots pour dénoncer les carences managériales. « Les valeurs qui font l’identité des Spurs – notre style de jeu, notre ambition, le lien avec nos supporters – ont été négligées. Nos choix n’ont pas été guidés par l’exigence sportive. Nous avons manqué d’expertise sur les postes clés. Nous n’avons pas constitué des effectifs suffisamment solides pour rivaliser dans le championnat le plus exigeant au monde », a-t-il écrit.
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La page se tourne pour l’ère Levy.
Le changement « radical » évoqué par Charrington a été lancé en septembre dernier, lorsque la famille Lewis, propriétaire du club, a approuvé une refonte complète du département sportif. Cette restructuration a entraîné le départ de Levy après près de 25 ans à la tête du club, une décision destinée à recentrer l’ensemble de l’organisation sur les performances sportives plutôt que sur une simple croissance commerciale. Charrington a toutefois admis que ce virage « est survenu plus tard qu’il n’aurait dû », laissant l’équipe dans une situation délicate une bonne partie de la saison.
« En septembre dernier, nous avons pris conscience qu’un changement radical s’imposait chez les Spurs », a expliqué Charrington. « La famille Lewis est intervenue et a autorisé une refonte totale. Cette décision n’a pas été prise à la légère. » Malgré ces turbulences, le club assure que la famille Lewis demeure « pleinement engagée » dans le projet et dément les rumeurs d’une vente à des investisseurs américains de la tech.
Une promesse d’investissements estivaux
Le maintien en Premier League étant acquis, toutes les attentions se tournent vers un mercato estival crucial, au cours duquel le club a promis de privilégier avant tout les critères sportifs. Charrington a présenté ses projets de restructuration de l’ensemble du département football, y compris les services médicaux et de performance, ainsi que le centre de formation et l’équipe féminine de Martin Ho. Le président reste catégorique : le club n’est pas à vendre, malgré l’intérêt manifesté précédemment par un consortium dirigé par Brooklyn Earick.
« Cette saison a été bien en deçà de ce qu’exige Tottenham. Nous devons nous battre contre les meilleures équipes de ce championnat, chaque saison, et nous reconstruisons ce club en gardant cette exigence à l’esprit », a conclu Charrington dans son discours aux supporters. « Même lors des saisons les plus sombres, vous avez été présents et avez porté cette équipe. Cette loyauté n’est pas quelque chose que nous tenons pour acquise. C’est quelque chose dont nous sommes déterminés à nous montrer dignes. »
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De Zerbi, l'homme de la reconstruction
Roberto De Zerbi, troisième entraîneur du club cette saison après les brefs passages de Thomas Frank et d’Igor Tudor, est crédité du redressement observé en fin de saison. Le tacticien italien a signé un contrat de cinq ans en mars et a rapidement gagné la confiance d’un vestiaire alors divisé sous ses prédécesseurs. James Maddison et Conor Gallagher ont exprimé leur admiration pour l’ancien mentor de Brighton.
Maddison a déclaré : « Sans cette nomination, la catastrophe aurait peut-être pu frapper, mais ce n’est pas le cas, et c’est en grande partie grâce à lui, grâce au travail qu’il a accompli en coulisses et sur le terrain d’entraînement. » Gallagher a fait écho à ces sentiments, ajoutant : « Dès les premiers jours, il a su rassembler tout le monde sous son aile. Tout le monde lui a fait confiance instantanément et a adhéré à tout ce qu’il faisait – c’était comme si on se disait : “Dieu merci, il est arrivé tout de suite.” »