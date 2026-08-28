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Tottenham accélère sur la piste menant à la star d’Everton Illiman Ndiaye, estimée à 80 millions de livres, alors qu’Arsenal et Manchester City se disputent aussi l’ailier
Tottenham se joint à la course pour Ndiaye
Tottenham Hotspur est le dernier poids lourd de Premier League à avoir manifesté son intérêt pour Ndiaye, d’Everton. Le club du nord de Londres s’est montré extrêmement actif durant l’actuel mercato, ayant déjà validé des dépenses dépassant les 300 M£ pour remodeler l’effectif sous les ordres de De Zerbi.
Malgré les arrivées récentes d’Omar Marmoush et de Savio en provenance de Manchester City, le technicien italien reste déterminé à s’attacher les services d’un ailier de grande qualité supplémentaire afin de compléter son secteur offensif avant la date limite. Alors que Tottenham avait été fortement associé à Cody Gakpo, l’attention s’est désormais portée sur l’international sénégalais, devenu l’un des talents les plus enthousiasmants de Goodison Park, selon Foot Mercato.
L’intérêt de Tottenham ouvre la voie à une fascinante bataille à trois avec Manchester City et Arsenal, qui suivent tous deux de près la situation du joueur de 26 ans.
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De Zerbi vise la dernière pièce offensive
Interrogé vendredi sur les plans de son équipe sur le marché des transferts, De Zerbi a déclaré : « Je ne m’attendais pas à un mercato comme celui que nous avons réalisé. Je pense que nous pouvons faire un joueur de plus à un poste spécifique. Hier, nous sommes allés dîner avec les propriétaires, Johan [Lange, directeur sportif] et Vinai [Venkatesham, directeur général], et nous avons parlé de cela. Nous sommes tous sur la même longueur d’onde et il y a une très bonne connexion. »
Cet aveu public confirme que Tottenham n’a pas terminé son mercato malgré ses dépenses records jusqu’à présent.
Ndiaye rejette un transfert en Arabie saoudite
L’avenir de Ndiaye a fait l’objet d’intenses spéculations tout au long des mois d’été. L’international sénégalais semblait se diriger vers un transfert lucratif en Saudi Pro League plus tôt dans le mercato, des informations suggérant qu’un transfert à Al-Hilal était presque finalisé avant un spectaculaire revirement de la part du joueur.
Son désir de rester en Premier League a suscité l’intérêt des cadors du championnat, Manchester City le considérant comme un possible remplaçant des membres de l’effectif partis.
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Everton exige une valorisation colossale
Malgré la liste grandissante de prétendants, Everton se trouve en position de force dans les négociations et n’a aucune intention de laisser partir son atout majeur pour un montant dérisoire. Le club de Liverpool aurait fixé une valorisation ahurissante de 80 M£ pour la star sénégalaise, un montant destiné à décourager tous les candidats sauf les plus sérieux.
Ndiaye étant actuellement sous contrat sur le Merseyside jusqu’à l’été 2029, le club n’est soumis à aucune pression immédiate pour vendre, même si le joueur a récemment rejeté une offre de nouveau contrat.
Interrogé sur l’intérêt pour Ndiaye, l’entraîneur d’Everton David Moyes a déclaré vendredi : « Nous ne sommes certainement pas pressés de vendre nos meilleurs joueurs, ça c’est sûr. À ma connaissance, nous n’avons aucune raison de nous inquiéter, nous n’avons eu aucun contact de la part d’un club. Quelqu’un m’a dit que nous avions eu des contacts avec Al-Hilal pendant l’été, nous n’avons rien eu de leur part. »
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