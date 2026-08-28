Tottenham Hotspur est le dernier poids lourd de Premier League à avoir manifesté son intérêt pour Ndiaye, d’Everton. Le club du nord de Londres s’est montré extrêmement actif durant l’actuel mercato, ayant déjà validé des dépenses dépassant les 300 M£ pour remodeler l’effectif sous les ordres de De Zerbi.

Malgré les arrivées récentes d’Omar Marmoush et de Savio en provenance de Manchester City, le technicien italien reste déterminé à s’attacher les services d’un ailier de grande qualité supplémentaire afin de compléter son secteur offensif avant la date limite. Alors que Tottenham avait été fortement associé à Cody Gakpo, l’attention s’est désormais portée sur l’international sénégalais, devenu l’un des talents les plus enthousiasmants de Goodison Park, selon Foot Mercato.

L’intérêt de Tottenham ouvre la voie à une fascinante bataille à trois avec Manchester City et Arsenal, qui suivent tous deux de près la situation du joueur de 26 ans.