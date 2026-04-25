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Tottenham a trouvé un accord pour recruter Marcos Senesi, la star de Bournemouth, mais la transaction dépend d'une garantie
Les discussions sont à un stade avancé pour le défenseur argentin.
Tottenham est entré dans la phase finale des négociations pour recruter Senesi, en provenance de Bournemouth, sous la forme d’un transfert gratuit. Le club londonien voit dans ce défenseur argentin de 28 ans un renfort clé pour renforcer sa ligne arrière, convaincu de sa capacité à diriger la défense sous les ordres de De Zerbi. Selon le journaliste Florian Plettenberg, un accord de principe aurait déjà été trouvé entre les deux parties.
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Survivre est, en fin de compte, l’unique impératif.
Principal obstacle à la finalisation du transfert : l’incertitude concernant le maintien de Tottenham en Premier League. Actuellement à seulement deux points du maintien, le club ne peut finaliser les conditions de plusieurs transferts estivaux tant qu’il n’aura pas mathématiquement assuré sa place en Premier League pour la saison 2026-2027. Senesi serait impressionné par le projet que De Zerbi tente de mettre en place dans le nord de Londres, mais son engagement envers ce transfert dépend fortement du maintien des Spurs en première division.
Liverpool et Manchester United restent en retrait
Si les Spurs ne parviennent pas à se maintenir en Premier League, Liverpool et Manchester United pourraient en profiter et suivent de près la situation. L’équipe d’Arne Slot privilégie le renforcement de sa défense, indépendamment du statut contractuel d’Ibrahima Konaté, tandis que Manchester United aurait inscrit le joueur de Bournemouth sur une liste de cibles comprenant également le défenseur de la Juventus, Pierre Kalulu.
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Une course contre la montre pour éviter la relégation
À seulement cinq journées de la fin, Tottenham mène une course contre la montre pour éviter que le transfert de Senesi ne tombe à l'eau. Le défenseur attendrait un signe de la part du club, tandis que le service de recrutement des Spurs prépare les documents nécessaires à une annonce immédiate dès que le maintien sera assuré.