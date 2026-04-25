Tottenham a trouvé un accord pour recruter Marcos Senesi, la star de Bournemouth, mais la transaction dépend d'une garantie

Principal obstacle à la finalisation du transfert : l’incertitude concernant le maintien de Tottenham en Premier League. Actuellement à seulement deux points du maintien, le club ne peut finaliser les conditions de plusieurs transferts estivaux tant qu’il n’aura pas mathématiquement assuré sa place en Premier League pour la saison 2026-2027. Senesi serait impressionné par le projet que De Zerbi tente de mettre en place dans le nord de Londres, mais son engagement envers ce transfert dépend fortement du maintien des Spurs en première division.