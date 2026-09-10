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Tottenham a-t-il terni la réputation de Thomas Frank ? Les raisons pour lesquelles l’ancien entraîneur de Brentford est toujours sans club après un fiasco en 38 matches à Tottenham
Frank a succédé à Postecoglou à Tottenham
Frank a rejoint l’Angleterre en octobre 2018. Il a passé près de sept ans à Brentford, dirigeant 317 matches, et les Bees se sont imposés comme une équipe installée dans l’élite sous sa direction.
Sa cote a grimpé, grâce à d’excellents choix sur le marché des transferts et à ses qualités dans la gestion humaine, Tottenham lançant un appel au secours à l’été 2025. Frank a accepté de traverser Londres pour succéder au vainqueur de la Ligue Europa Ange Postecoglou.
Les Spurs étaient toutefois dans une très mauvaise passe et ont mis fin aux huit mois de Frank à leur tête en février 2026. Le club, les rênes passant d’Igor Tudor à Roberto De Zerbi, a finalement encore trébuché jusqu’à une 17e place après avoir échappé à une sérieuse menace de relégation.
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Tottenham a-t-il terni la réputation de Frank ?
Frank ne peut pas, et ne doit pas, être tenu pour responsable de ces difficultés, car même des entraîneurs du calibre de Pep Guardiola auraient parfois eu du mal à tirer quelque chose de Tottenham. Lorsque cette suggestion a été soumise à Morrison, l'ancien attaquant de Brentford, qui s'exprimait en association avec Freebets.com, la source des avis sur les sites de paris, a déclaré à GOAL : « Je pense que Thomas Frank, lorsque le bon poste se présentera, retrouvera un poste d'entraîneur.
« Je pense que le travail qu'il a accompli à Brentford est remarquable. Il est allé à Tottenham. C'était difficile. Toute la situation était difficile. Il n'a pas réussi à tirer le meilleur de ce groupe de joueurs. Donc oui, c'était très dur pour lui. Mais je pense que Thomas Frank reviendra dans le football quand il sera prêt et quand la bonne offre arrivera.
« En fait, avant que Palace ne fasse venir Pierre Sage, je pensais qu'ils auraient pu se tourner vers Thomas Frank. Parce que les deux clubs se ressemblent un peu : Crystal Palace, Brentford.
« Je pense cependant que Brentford recrute extrêmement bien. Et son recrutement est remarquable. Mais je pense que Thomas Frank est un bon entraîneur. Donc je pense qu'il peut retrouver un poste. Il va attendre de voir qui se plante, qui commence mal la saison et qui perd son poste. Et ensuite, il reviendra dans le football. »
Fulham sera-t-il bientôt à la recherche d’un nouvel entraîneur ?
Cette opportunité pourrait-elle revenir dans l’ouest de Londres, alors que l’ancien défenseur de Liverpool et du Real Madrid Alvaro Arbeloa fait déjà face à des questions embarrassantes à Fulham après un début de saison 2026-2027 de Premier League sans le moindre point ?
Morrison a ajouté : « Définitivement. En fait, je pense vraiment que ça va être difficile pour Fulham. Fulham a de bons joueurs. Pour Arbeloa, on veut voir les entraîneurs avoir leur chance, mais ça allait toujours être compliqué. Parce que Marco Silva, le travail qu’il a fait là-bas, c’est fantastique. C’était un travail remarquable. Donc il y aura toujours de grandes chaussures à chausser.
« Mais je pense quand même que Fulham a probablement assez de qualité pour se sortir de cette situation. Parce qu’il n’y a eu que trois matches. Mais il faut qu’ils commencent à gagner des matches. Ils sont bons offensivement. C’est juste une question d’adaptation à Arbeloa, ils sont portés vers l’avant, à la manière ouverte dont il veut jouer. Et ils encaissent trop de buts. »
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L’ex-entraîneur de Brentford, Frank, attend des offres
Les choses ne vont pas devenir plus faciles pour Fulham, qui reprendra la route ce week-end avec un déplacement à Anfield pour y affronter Liverpool. De son côté, Brentford mettra son invincibilité en jeu à Bournemouth.
Frank, qui a officié comme consultant pendant la Coupe du monde 2026, fera partie de ceux qui suivront cela de loin. À 52 ans, il a probablement retrouvé l'envie d'entraîner après son passage compliqué à Tottenham et attendra patiemment des offres séduisantes.
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