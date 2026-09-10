Frank ne peut pas, et ne doit pas, être tenu pour responsable de ces difficultés, car même des entraîneurs du calibre de Pep Guardiola auraient parfois eu du mal à tirer quelque chose de Tottenham. Lorsque cette suggestion a été soumise à Morrison, l'ancien attaquant de Brentford, qui s'exprimait en association avec Freebets.com, la source des avis sur les sites de paris, a déclaré à GOAL : « Je pense que Thomas Frank, lorsque le bon poste se présentera, retrouvera un poste d'entraîneur.

« Je pense que le travail qu'il a accompli à Brentford est remarquable. Il est allé à Tottenham. C'était difficile. Toute la situation était difficile. Il n'a pas réussi à tirer le meilleur de ce groupe de joueurs. Donc oui, c'était très dur pour lui. Mais je pense que Thomas Frank reviendra dans le football quand il sera prêt et quand la bonne offre arrivera.

« En fait, avant que Palace ne fasse venir Pierre Sage, je pensais qu'ils auraient pu se tourner vers Thomas Frank. Parce que les deux clubs se ressemblent un peu : Crystal Palace, Brentford.

« Je pense cependant que Brentford recrute extrêmement bien. Et son recrutement est remarquable. Mais je pense que Thomas Frank est un bon entraîneur. Donc je pense qu'il peut retrouver un poste. Il va attendre de voir qui se plante, qui commence mal la saison et qui perd son poste. Et ensuite, il reviendra dans le football. »