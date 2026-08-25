Pour Barcelone : Ferran Torres n’a jamais reçu de la part des supporters du Barça l’amour qu’il estimait mériter, mais ce n’est pas si difficile à comprendre. L’ancien joueur de Manchester City a inscrit un total honorable de 65 buts durant ses quatre années au Camp Nou, dont un record personnel de 21 toutes compétitions confondues la saison dernière, lorsque l’équipe de Hansi Flick a conservé avec succès son titre en Liga, mais il était considéré comme un joueur polyvalent et exaspérait les fans par sa finition irrégulière. D’un côté, le vendre était risqué parce que le Barça était déjà juste en attaque après le départ de Robert Lewandowski, mais de l’autre, il n’y aurait jamais eu de meilleure occasion d’en tirer un bon prix. La cote de Torres a atteint un sommet absolu après son but victorieux en finale de la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne, et l’offre de 50 M€ formulée ensuite par le PSG était trop belle pour être refusée. Oui, c’était légèrement moins que les 55 M€ investis par le Barça pour recruter Torres en provenance de City, mais son contrat expirait l’été prochain, et le club aurait dû verser 8 M€ supplémentaires au club de Premier League s’il l’avait prolongé en raison d’une clause spécifique de l’accord. Se délester de son gros salaire a aussi aidé le Barça à boucler un accord pour Rodri, qui sera un renfort bien plus impactant dans l’effectif que Torres ne l’a jamais été. Note : B+

Pour le PSG : Torres ne fera peut-être jamais partie de la catégorie des footballeurs d’élite sur le plan individuel, mais recruter un champion du monde polyvalent au sommet de sa carrière pour un montant raisonnable reste une très belle opération pour le PSG. Torres correspond aussi très bien, sur le plan tactique, à Luis Enrique, qui avait offert à l’attaquant sa première sélection avec l’équipe senior de l’Espagne en 2020. La fluidité positionnelle a été à la base du succès du PSG sous Luis Enrique, et Torres est l’un des joueurs les plus flexibles qui soient, capable d’évoluer dans l’axe ou sur les deux ailes. Il entretient également une relation presque télépathique avec son compatriote Fabian Ruiz, ce qui devrait produire des effets immédiats pour les doubles champions d’Europe en titre. Il est tout à fait possible que Torres soit plus prolifique en Ligue 1 qu’il ne l’a été dans l’environnement plus compétitif de la Liga, et sa vaste expérience au plus haut niveau fera aussi de lui une bonne option en Ligue des champions. Torres n’est pas un remplaçant poste pour poste de Goncalo Ramos, mais il peut potentiellement offrir davantage au PSG que l’attaquant portugais, notamment grâce à ses déplacements intelligents dans le dernier tiers.Note : A-

Pour Torres : Le héros espagnol de la Coupe du monde verra ce transfert comme un pas en avant, et comme la confirmation qu’il avait raison de dénoncer publiquement l’absence d’avancées dans les discussions contractuelles avec le Barça, ce qui peut se comprendre. Le PSG vise à devenir seulement le deuxième club à réussir un triplé en Ligue des champions dans l’ère moderne, tandis que le Barça n’a plus remporté la compétition depuis 2015, quand il disposait justement de Luis Enrique. Cependant, en réalité, la situation de Torres à Paris ne sera pas différente de celle qu’il connaissait en Catalogne. Le trio offensif le plus fort du PSG, celui auquel Luis Enrique reviendra toujours lors des matches les plus importants, se compose de Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue sur les ailes, et d’Ousmane Dembele dans l’axe. Si Torres pense qu’il va enfin s’imposer comme une tête d’affiche au Parc des Princes après avoir si longtemps vécu dans l’ombre de joueurs comme Lewandowski, Raphinha et Lamine Yamal au Barça, il se trompe lourdement. Luis Enrique pourra lui offrir davantage de minutes en championnat, mais Torres ne sera pas essentiel en Ligue des champions. Rejoindre le PSG n’améliorera pas son héritage, cela ne fera que confirmer davantage son statut de joueur de rotation. Torres pourrait vite se rendre compte que l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, et peut-être même regretter d’avoir quitté sa zone de confort au Barça, qui semble désormais mieux armé pour rivaliser avec le PSG pour la gloire européenne sans lui. Note : B-

James Westwood