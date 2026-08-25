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Savinho Tottenham GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis et James Westwood

Traduit par

Tottenham a perdu le nord ! Les 85 M£ dépensés par Tottenham pour Savinho constituent l’un des transferts les plus ridicules de l’histoire du football : GOAL note les plus gros deals du mercato estival 2026

Opinion
Tottenham
Savinho
Manchester City
A. Bouaddi
Manchester United
C. Baleba
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
FC Barcelone
Rodri
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Inter
C. Jones
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Ligue 1

Pour certains supporters de football, l'été est le moment du calendrier qu'ils attendent le plus, et pas seulement parce qu'il est rythmé par une Coupe du monde tous les quatre ans ! C'est surtout parce que la fin de saison ne veut dire qu'une seule chose : place au mercato ! Le marché des transferts 2026 s'annonce une nouvelle fois très animé, avec plusieurs grands noms qui réalisent des transferts à prix d'or avant la date limite du 1er septembre.

Nous savons que certains transferts s’avèrent bénéfiques pour toutes les parties concernées, mais il y en a beaucoup où au moins un des clubs, voire même le joueur, se demande ce qui aurait pu se passer s’il avait pris une autre décision à la table des négociations.

GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui a réalisé la meilleure opération dans chaque gros transfert avant même que les joueurs ne soient officiellement présentés. Tout au long du mercato estival, nous noterons chaque transfert bouclé au fur et à mesure, afin de vous permettre de suivre les grands gagnants, et les perdants, de la période des transferts.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires...

  • FBL-HKG-ENG-PR-MANCITY-ITA-SERIEA-INTERAFP

    25 août : Savinho (Manchester City à Tottenham, 85 M£)

    Pour Manchester City : Un candidat très sérieux au titre de transfert le plus ridicule jamais payé dans toute l’histoire du football ! City doit se frotter les mains d’avoir réussi, d’une manière assez incroyable, à réaliser une vente record dans l’histoire du club avec un joueur qui n’a soufflé le chaud et le froid pendant ses deux saisons à l’Etihad Stadium, malgré une arrivée en grande pompe, pour un total final de seulement deux buts en Premier League. Manchester City sera ravi que Tottenham ait, une fois de plus, été prêt à monter de façon aussi ahurissante pour obtenir son homme, un an après avoir tenté de recruter Savinho pour environ la moitié du package total de 85 M£ (116 M$) qu’il a déboursé. Certes, à 22 ans, Savinho a encore le potentiel pour devenir un talent de classe mondiale au Tottenham Hotspur Stadium et Enzo Maresca pourrait se retrouver un peu juste sur les côtés, mais il reste encore beaucoup de temps dans ce mercato pour réinvestir cette rentrée d’argent colossale, et le club compte toujours dans ses rangs des joueurs comme le très prometteur Jeremy Monga et Jack Grealish, désormais remis de blessure. Pour un joueur du niveau actuellement assez moyen du Brésilien, c’était tout simplement une offre bien, bien trop belle pour être refusée, quoi qu’il arrive par la suite. Note : A+

    Pour Tottenham : Si les signatures de Sandro Tonali et Mateus Fernandes pour un total combiné de 185 M£ (252 M$) ont fait hausser les sourcils, ce transfert va les faire toucher le plafond. Tottenham a affiché sa volonté de dépenser gros tout au long de l’été, et le club pouvait sans doute à peu près justifier sa folie dépensière sur cette paire de nouveaux milieux comme une partie nécessaire de la refonte de l’effectif menée par Roberto De Zerbi après deux saisons de suite durant lesquelles le club a flirté avec la relégation. Toutefois, lâcher 85 M£ sur Savinho, de tous les joueurs possibles, laisse penser qu’ils ont peut-être perdu le fil en interne. Une telle somme exige un impact constant et de haut niveau, et à aucun moment pendant son passage à City l’ailier brésilien n’a démontré qu’il était capable d’offrir cela. De sérieuses questions doivent être posées sur la façon dont Tottenham est passé d’une offre de 43 M£ pour l’ailier il y a un an à littéralement le double seulement 12 mois plus tard et après une saison sans relief, avec quatre buts, trois passes décisives et seulement sept titularisations en Premier League. Il est tout à fait possible que Savinho finisse par réussir et devienne un grand succès dans le nord de Londres, mais cela ne change rien au fait qu’il s’agit au départ d’une dépense grossièrement excessive. Note : F

    Pour Savinho :Il faut tout de même avoir un peu de compassion pour Savinho, car il va désormais devoir être à la hauteur de cet énorme montant de transfert au Tottenham Hotspur Stadium, sous peine d’être étiqueté comme un flop, une issue que certains jugeront inévitable. Si Tottenham avait payé ce qu’il vaut réellement, probablement autour de 45 M£ (61 M$), la pression aurait été moindre, mais le joueur de 22 ans va maintenant être attendu au tournant et devra s’imposer rapidement comme un élément central de l’attaque de De Zerbi. Comme nous l’avons évoqué, Savinho a clairement les qualités pour réussir s’il devient un homme de base et joue semaine après semaine, ce qui ne devait jamais arriver sous les ordres du célèbre bricoleur Pep Guardiola à Manchester. Du point de vue du joueur, c’est un nouveau départ bienvenu dans un autre club du soi-disant « Big Six », l’occasion de travailler sous les ordres d’un autre entraîneur à l’excellente réputation, ainsi qu’un changement d’environnement attrayant avec ce départ pour Londres. Toutefois, demeure ce sentiment tenace qu’il sera toujours lesté par ce montant astronomique. C’est un transfert qui pourrait déjà faire ou défaire sa carrière au plus haut niveau. Note : B-

    Krishan Davis

    • Publicité
  • Ayyoub Bouaddi(C)Getty Images

    23 août : Ayyoub Bouaddi (de Lille à Manchester City, 86 M£)

    Pour Lille : Encore un énorme jackpot. Bouaddi n’avait encore que 13 ans lorsqu’il a rejoint Lille en 2021, mais il n’a pas fallu longtemps avant qu’il soit présenté comme le joueur le plus prometteur du centre de formation depuis Eden Hazard. Dans ce sens, le transfert à plusieurs millions de livres du milieu défensif vers l’Angleterre n’a absolument rien de surprenant. Après avoir signé une prestation d’homme du match lors de la victoire contre le Real Madrid le jour de son 17e anniversaire, ce n’était plus qu’une question de temps avant qu’il ne rejoigne l’un des cadors européens, et son immense performance avec le Maroc lors de son match de Coupe du monde contre le Brésil, le 13 juin, a rendu un départ estival inévitable. Cela reste néanmoins un montant incroyable pour Lille, qui valorisait auparavant Bouaddi à environ 70 M£. Le club a déjà encaissé d’énormes sommes sur des joueurs comme Nicolas Pepe, Victor Osimhen et Rafael Leao mais, tout comme avec la vente de Leny Yoro à Manchester United en 2024, il ne s’agit là que de bénéfice net pour un club à la réputation méritée en matière de développement et d’accompagnement des grands jeunes talents. Note : A+

    Pour City : Le remplaçant de Rodri. Il n’y avait jamais vraiment eu de doute sur le fait que l’international espagnol quitterait l’Etihad cet été, même après avoir rappelé à tout le monde ses innombrables qualités en menant l’Espagne au sacre lors de la Coupe du monde 2026. Le double défi pour City consistait donc à récupérer le plus d’argent possible pour Rodri tout en lui trouvant un successeur digne de ce nom. Il faut dire que les deux objectifs ont été atteints : 65 M£, c’est une belle somme pour un joueur de 30 ans remis depuis peu d’une blessure aux ligaments croisés antérieurs ; et même si City a clairement surpayé Bouaddi, son potentiel est à la fois évident et immense. Bien sûr, cela représente énormément de pression pour un joueur de 18 ans, appelé à combler immédiatement le vide immense laissé par l’un des plus grands numéros 6 que ce sport ait jamais connus. Mais il faut bien dire que City a mis la main sur le milieu défensif le plus prometteur du monde à l’heure actuelle (Liverpool aurait vraiment pu tirer profit de la signature de Bouaddi !). Reste à savoir s’il peut régler immédiatement tous les problèmes déjà évidents de City sous Enzo Maresca, c’est une tout autre question... Note : B

    Pour Bouaddi : Le genre de transfert auquel il semblait destiné, tôt ou tard, et plutôt tôt que tard. Bouaddi est réputé pour être quelqu’un de très humble et travailleur, mais il croit aussi énormément en ses qualités. Il ne doute pas de sa capacité à s’imposer au plus haut niveau, ce qui explique en partie pourquoi il a changé de nationalité sportive plus tôt cette année, passant de la France au Maroc, puisque ce dernier lui offrait l’opportunité de disputer la Coupe du monde de cet été. Les performances d’une maturité saisissante livrées par Bouaddi en Amérique du Nord sont de bon augure en vue de son arrivée à Manchester. Certes, remplacer Rodri reste une tâche intimidante et on ne lui laissera pas beaucoup de marge d’erreur vu le montant de son transfert. Mais il semble clairement posséder l’intelligence, la confiance et le sang-froid nécessaires pour faire face à l’intensité incroyable de la Premier League. Le fait qu’il aura Elliott Anderson, et très probablement Enzo Fernandez, à ses côtés dans l’entrejeu devrait aussi alléger sa charge, et lui enlever une partie de la pression pour être performant d’entrée. Note : B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United crestGetty/GOAL

    22 août : Carlos Baleba (de Brighton à Manchester United, 70 M£)

    Pour Brighton : Voilà encore une illustration du brillant modèle économique de Brighton. Les Seagulls ont peut-être surpris en déboursant 23 M£ pour faire venir en Premier League le milieu camerounais Carlos Baleba depuis Lille, alors qu’il était relativement peu connu, il y a trois ans, mais cette décision a porté ses fruits puisqu’ils réalisent un bénéfice énorme seulement trois ans plus tard. Certes, la cote de Baleba a baissé depuis l’été dernier, lorsque Brighton réclamait plus de 100 M£ à Manchester United, alors qu’il a vécu une saison en deux temps, son entraîneur Fabian Hurzeler estimant que les spéculations sur son transfert avaient initialement affecté sa forme. Par conséquent, Baleba n’aurait certainement pas pu valoir 100 M£ ou plus cet été, mais un package total de 70 M£ (95,5 M$) ressemble malgré tout à une bonne affaire pour Brighton, surtout si le joueur de 22 ans continue d’être irrégulier. Le club de la côte sud réinvestira inévitablement cet argent dans plusieurs autres jeunes pépites qu’il revendra ensuite avec une importante plus-value. Note : B+

    Pour Manchester United : United estimera que sa patience a fini par payer. Le club s’était retiré des négociations avec Brighton à l’été 2025 après qu’il est devenu clair que Brighton voulait une indemnité dans les mêmes eaux que les 115 M£ que Chelsea leur avait versés pour Moises Caicedo en 2023, mais il a toujours été rapporté qu’ils reviendraient à la charge à un moment ou à un autre. Ce moment est arrivé, Manchester United profitant de la campagne 2025-2026 quelque peu mitigée du milieu pour conclure ce qu’il considérera comme une opération à prix réduit dans un été où les montants ont été grossièrement gonflés, étant donné qu’il aurait coûté nettement plus cher 12 mois plus tôt. L’espoir sera qu’à 22 ans, les performances irrégulières de Baleba n’étaient simplement que le résultat d’un joueur encore un peu brut, alors que ses meilleures années sont clairement encore devant lui. Sa saison a aussi été perturbée par la Coupe d’Afrique des Nations, et il s’est nettement amélioré lors de la seconde moitié du dernier exercice, United ayant apparemment été encouragé par ses données sous-jacentes. Baleba apporte l’impact physique et la projection depuis le milieu dont United avait cruellement besoin cet été après le départ de Casemiro. Michael Carrick et les supporters devront toutefois lui laisser un peu de temps pour s’adapter, surtout après sa blessure aux ligaments de la cheville en pré-saison, mais s’il parvient à réaliser son potentiel, il sera une solution idéale à long terme à un poste problématique à Old Trafford. Note : B+

    Pour Baleba : Il a dû se montrer patient, mais Baleba est enfin en route pour Manchester United, dans ce qui ressemble forcément à un transfert de rêve pour un joueur arrivé en Europe depuis son Cameroun natal il y a seulement quatre ans et demi. Brighton savait visiblement qu’il recrutait un jeune joueur à fort potentiel lorsqu’il a jugé bon de débourser la coquette somme de 23 M£ pour l’attirer en 2023 alors qu’il était un joueur de 19 ans relativement peu connu, et en dehors du trou d’air de la saison dernière, il a suivi la trajectoire attendue. Baleba a mérité cette opportunité et il sera désormais déterminé à faire en sorte qu’elle ne lui échappe pas. Tout porte à croire qu’il est destiné à être une figure importante dès le départ à Old Trafford, où un milieu défensif physique figurait sur la liste des souhaits depuis un certain temps. Il fera partie d’un milieu remodelé aux côtés de l’un de Youri Tielemans, Kobbie Mainoo ou Andrey Santos, ainsi que de Bruno Fernandes, avec pour mission de casser les offensives adverses et de faire avancer son équipe balle au pied. Il aura besoin de temps pour s’adapter après sa blessure de pré-saison, mais il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un ajout enthousiasmant à long terme pour Manchester United. Note : A

    Krishan Davis

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  • Curtis Jones InterGetty

    21 août : Curtis Jones (de Liverpool à l’Inter, 35 M€)

    Pour Liverpool : Une issue prévisible, mais triste malgré tout. Le départ de Jones signifie qu’il n’y a désormais plus un seul enfant du coin dans l’effectif de Liverpool, ce qui est assez déprimant pour les supporters. Rappelons que ce n’est pas si loin le temps où Jurgen Klopp rêvait d’une « équipe de Scousers ». Cela dit, on peut comprendre dans une certaine mesure pourquoi Liverpool a laissé partir Jones, puisqu’il ne lui restait plus qu’un an de contrat et qu’il n’était clairement plus heureux à Anfield. Même le licenciement d’Arne Slot ne semblait pas avoir amélioré son humeur durant l’été, comme l’a souligné sa querelle autour du brassard de capitaine avec Dominik Szoboszlai. Cependant, si Liverpool a bien fait de tenir bon sur l’indemnité de transfert qu’il réclamait pour Jones, il est désormais impératif de le remplacer, car même en tenant compte de la progression continue de Trey Nyoni, Liverpool manquait déjà de manière inquiétante de nombre et de qualité au milieu de terrain. Et n’oublions pas non plus que le polyvalent Jones était en réalité l’une des meilleures options de Slot au poste d’arrière droit la saison dernière ! Note : C

    Pour l’Inter : Un recrutement potentiellement astucieux. Beppe Marotta est une sorte de maître du mercato et le PDG de l’Inter estimera probablement que Jones représente une belle affaire. Rappelons que, même si l’on a l’impression que le produit de l’académie de Liverpool est là depuis une éternité, il n’a encore que 25 ans et ce n’est pas si loin le temps où il jouait assez bien pour se faire une place dans l’équipe d’Angleterre. Jones semble assurément bien correspondre au milieu de terrain de Christian Chivu, tant il résiste bien au pressing et se dépense sans compter pour l’équipe. Ainsi, même si Jones n’offre évidemment pas la même menace devant le but que Scott McTominay, c’est sans doute un joueur techniquement supérieur, ce qui signifie qu’il a toutes les chances de connaître à Milan une réussite comparable à celle du Scot à Naples. Note : B+

    Pour Jones : Un changement d’air indispensable. Les choses avaient tourné en rond pour Jones à Anfield. Il stagnait, sa carrière était à l’arrêt et sa frustration était évidente. Il y avait des rumeurs de brouille avec Slot et il est vite devenu clair qu’il n’obtiendrait pas le temps de jeu qu’il désirait tant à son poste préféré au milieu de terrain sous Andoni Iraola non plus. Par conséquent, un transfert était impératif et un départ pour Milan pourrait être exactement ce qu’il lui fallait. Assurément, la présence de compatriotes comme John Stones et Djed Spence devrait l’aider à s’adapter rapidement à San Siro, et il ne serait vraiment pas surprenant de le voir briller en Serie A, qui, malgré toutes ses qualités, reste indéniablement un ou deux crans en dessous de la Premier League. Note : B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 août : Ezri Konsa (d'Aston Villa à Arsenal, 55 M£)

    Pour Villa : Aston Villa ne sera pas forcément mécontent d’obtenir un package total de 55 M£ (75 M$) pour un joueur qui entrait dans les deux dernières années de son contrat. À l’avenir, les occasions de récupérer une somme aussi importante auraient été limitées si le défenseur central Ezri Konsa était resté, et à 28 ans, c’est probablement le mieux qu’il pouvait espérer, malgré son statut d’international anglais et alors que Villa réclamait 60 M£ (82 M$) à un moment des négociations. Cependant, après le départ de Lucas Digne au PSG plus tôt durant l’été, le départ de Konsa laisse Villa avec une arrière-garde squelettique à la veille de la nouvelle saison de Premier League, et le club va donc devoir agir vite pour lui trouver un remplaçant. C’est aussi la perte d’un autre joueur clé alors que l’effectif d’Unai Emery continue d’être dépecé après les départs respectifs de Morgan Rogers et Youri Tielemans vers Chelsea et Manchester United, tandis qu’une grande incertitude entoure les avenirs d’Ollie Watkins et Emiliano Martinez. Note : C

    Pour Arsenal : C’est un dossier déroutant du côté d’Arsenal et de Mikel Arteta. Arsenal aurait été déterminé à renforcer le côté droit de sa défense après les blessures du défenseur central William Saliba et du latéral Jurrien Timber, mais l’entraîneur avait sûrement déjà les outils à sa disposition pour tenir sans eux et faire économiser au club une somme conséquente. Ben White comme Cristhian Mosquera peuvent couvrir ces postes, tandis que le latéral gauche titulaire Riccardo Calafiori est de formation un défenseur central, tout comme Piero Hincapie, et Myles Lewis-Skelly est largement capable de dépanner dans ce couloir si d’autres glissaient vers l’axe. Arsenal aurait peut-être eu besoin de réorganiser sa défense avec des joueurs légèrement hors de position, mais il est difficile d’imaginer que cela aurait été si préjudiciable à une défense aussi bien rodée. Mosquera a impressionné lors de ses apparitions limitées la saison dernière, mais Konsa est désormais un frein direct à sa progression, et on peut en dire autant du produit du centre de formation Marli Salmon. C’est clairement un exemple d’Arteta qui exerce les pouvoirs importants dont il dispose en coulisses à l’Emirates, alors que le club accède à son souhait d’obtenir un remplaçant de qualité, et Konsa est sans aucun doute un très bon défenseur qui apporte un leadership très utile. Le technicien espagnol a besoin de profondeur avec Arsenal engagé sur quatre tableaux, mais cela ressemble à une solution coûteuse à ce qui devrait être un problème de court terme. Note : C+

    Pour Konsa : On ne peut certainement pas reprocher à Konsa d’avoir rejoint le champion de Premier League à ce stade de sa carrière dans sa quête de trophées majeurs supplémentaires après avoir remporté la Ligue Europa en 2025-2026, mais il devra livrer une vraie bataille pour s’imposer dans la durée dans le nord de Londres. Rien ne garantit qu’il sera titulaire au poste de latéral droit devant White dans un premier temps, et il sera presque certainement repoussé dans la hiérarchie d’ici l’hiver une fois que Saliba et Timber se seront remis de leurs opérations respectives et seront jugés suffisamment aptes pour revenir. On sait qu’Arteta veut pouvoir s’appuyer sur un effectif profond composé de titulaires assurés et de ses soi-disant « finishers », et c’est ce second rôle que Konsa semble le plus susceptible d’occuper à l’Emirates. Cependant, s’il termine son passage là-bas en tant que champion de Premier League, et peut-être même champion d’Europe, il ne s’en souciera probablement pas le moins du monde. Note : B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 août : Tijjani Reijnders (de Manchester City à Al-Qadsiah, 52 M£)

    Pour City : Un sacré tour de force ! City est parvenu, d’une manière ou d’une autre, à réaliser un bénéfice modeste mais significatif sur un joueur qui a connu une très mauvaise saison après son arrivée à l’Etihad en provenance de l’AC Milan l’été dernier pour 46,5 M£. Reijnders avait pourtant fait une impression initiale positive en Premier League, en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive lors de ses débuts contre Wolverhampton en août dernier, mais l’ancien entraîneur Pep Guardiola a fini par perdre presque totalement confiance en l’international néerlandais, qui a passé la majeure partie de ses derniers mois à Manchester sur le banc. Le changement d’entraîneur qui a suivi n’a en rien amélioré les chances de Reijnders de relancer sa carrière à City. Au contraire, il a anéanti le peu d’espoir qu’il avait de renverser la situation, le joueur de 28 ans étant vendu au plus offrant afin d’aider à financer un transfert planifié du favori d’Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Ainsi, même si l’on peut tout à fait soutenir que le Néerlandais méritait plus de temps pour prouver sa valeur, City n’allait jamais refuser une offre aussi généreuse pour un remplaçant. Note : B+

    Pour Al-Qadsiah : Encore une déclaration d’intention, et peut-être la plus marquante à ce jour. Al-Qadsiah s’est forgé une réputation méritée comme l’un des clubs « ascenseur » du football saoudien, mais la signature de Reijnders est une véritable démonstration d’ambition de la part de propriétaires qui croient fermement que Brendan Rodgers est capable de mener une lutte pour le titre cette saison. Le Nord-Irlandais a assurément fait du très bon travail depuis sa prise de fonctions en décembre dernier, avec une quatrième place d’Al-Qadisah en Saudi Pro League 2025-2026 due en grande partie à une série record pour le club de 17 matches sans défaite. Reste à savoir si l’ancien entraîneur de Liverpool peut reproduire ce type de forme sur le plan national tout en gérant aussi une toute première campagne en AFC Champions League Elite. Cependant, l’arrivée d’un international de la qualité de Reijnders n’a fait que renforcer l’idée que le club soutenu par Saudi Aramco, qui va bientôt emménager dans une toute nouvelle enceinte de 47 000 places, est la force montante de la SPL. Note : A

    Pour Reijnders : Une décision déroutante, surtout à ce stade de sa carrière. Reijnders a quitté Milan pour Manchester parce qu’il voulait lutter pour les plus grands trophées dans le football de clubs. Alors, pourquoi a-t-il désormais décidé de passer ce qui devrait être les années de son apogée professionnelle à jouer en Arabie saoudite ? Ce n’est pas comme s’il n’avait pas d’autres prétendants. Bien sûr, Reijnders n’est pas le premier joueur de premier plan à être tenté par les richesses offertes en SPL, et il ne sera certainement pas le dernier. Mais il est difficile de ne pas se demander s’il ne finira pas par regretter sa décision d’un point de vue sportif. Reijnders est un milieu techniquement doué, doté d’un vrai sens du but, il est clairement trop fort pour Al-Qadsiah et il existe un risque très réel que ce transfert finisse par nuire à ses espoirs de représenter les Pays-Bas au prochain Championnat d’Europe. À 28 ans, son temps au plus haut niveau est peut-être déjà terminé. Note : D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 août : Rodri (de Manchester City à Barcelone, 75 M€)

    Pour Manchester City : Le départ de Pep Guardiola et de légendes du club comme Bernardo Silva et John Stones aurait déjà été suffisamment douloureux pour les supporters de City, mais perdre leur meilleur joueur va provoquer une véritable inquiétude. On a l’impression que City est condamné à décliner sans Rodri, qui était le cœur battant de l’équipe et un leader irremplaçable. À la fois principal rempart défensif et meneur de jeu en retrait, Rodri a porté le succès de City sous Guardiola. En effet, City a remporté 74,1 % de ses matches de Premier League quand l’Espagnol contrôlait le milieu de terrain, et ce chiffre est tombé à 61,9 % lorsqu’il était absent. Rodri a aussi su répondre présent avec des buts dans les plus grands matches, dont le but de la victoire en finale de la Ligue des champions 2023 ainsi que lors de plusieurs matches décisifs pour le titre en Premier League. Malgré son prix de 116 M£ (156 M$), Elliot Anderson n’a pas le même registre complet, et la possible arrivée d’Ayyoub Bouaddi le voit bien trop jeune et inexpérimenté pour qu’on puisse attendre de lui qu’il comble ce vide. C’est tout simplement un coup de massue cauchemardesque pour le successeur de Guardiola, Enzo Maresca, qui a un chantier immense devant lui pour ajuster le plan tactique de City et s’assurer que l’équipe puisse encore lutter pour les plus grands trophées. Note : F

    Pour Barcelone : Une recrue retentissante qui envoie une onde de choc à travers le football européen. Le Barça était déjà le grand favori pour remporter une troisième Liga consécutive, mais cela ressemble désormais à une évidence. Le Real Madrid va accuser le coup après avoir vu sa cible prioritaire rejoindre son grand rival à la place, Rodri ayant choisi le projet déjà bien établi d’Hansi Flick plutôt que le chantier de reconstruction de Jose Mourinho dans la capitale espagnole. Rodri pourrait bien être la dernière pièce du puzzle pour permettre au Barça de décrocher sa première Ligue des champions depuis 2015 ; c’est le meilleur milieu défensif du monde et l’homme parfait pour apporter de la stabilité au onze de Flick. Il sera assurément beaucoup plus difficile pour les adversaires de transpercer le Barça dans les phases de transition avec Rodri à la récupération. Le joueur de 30 ans devrait aussi pouvoir s’adapter instantanément, étant donné que l’effectif du Barça regorge déjà de ses coéquipiers en sélection espagnole. Le club devait agir après la perte de Frenkie de Jong, qui, selon les informations, lutte pour revenir avant la fin de l’année après avoir endommagé les ligaments de son genou, et Rodri représente une solution de rêve. Il ne semble pas exagéré de suggérer que le Barça pourrait désormais dominer sur la scène nationale et continentale pendant les deux ou trois prochaines années avec le Ballon d’Or 2024 à la baguette. Note : A+

    Pour Rodri : Il s’agit d’une suite logique pour Rodri après son triomphe à la Coupe du monde 2026 et son Ballon d’or remporté avec l’Espagne. Aider City à traverser une période de transition fait pâle figure comparé à l’opportunité de ramener le Barça tout en haut du football mondial, et aucune autre équipe ne correspond davantage aux principes tactiques auxquels il s’est tant habitué sous Guardiola. Ce transfert pourrait aussi permettre à Rodri de retrouver son pic de forme physique. De graves blessures ont perturbé la carrière de l’ancien joueur de l’Atletico Madrid ces dernières années, et un retour dans l’environnement moins exigeant physiquement de la Liga devrait favoriser sa longévité au plus haut niveau. Après avoir déjà remporté deux trophées majeurs aux côtés de Pedri, Gavi, Lamine Yamal et Dani Olmo en sélection, la transition vers le Camp Nou devrait être fluide pour Rodri, de qui l’on attendra qu’il assume le même rôle de dictateur tout-puissant dans lequel il a excellé avec l’Espagne et City au cours des sept dernières années. Il a été rapporté que le Real avait proposé à Rodri un package financier bien plus attractif, mais il a pris la bonne décision en optant pour l’environnement plus sain et plus sûr du Camp Nou, où il pourrait désormais écrire le chapitre le plus réussi de sa brillante carrière. Note : A

    James Westwood

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15 août : Ferran Torres (de Barcelone au PSG, 50 M€)

    Pour Barcelone : Ferran Torres n’a jamais reçu de la part des supporters du Barça l’amour qu’il estimait mériter, mais ce n’est pas si difficile à comprendre. L’ancien joueur de Manchester City a inscrit un total honorable de 65 buts durant ses quatre années au Camp Nou, dont un record personnel de 21 toutes compétitions confondues la saison dernière, lorsque l’équipe de Hansi Flick a conservé avec succès son titre en Liga, mais il était considéré comme un joueur polyvalent et exaspérait les fans par sa finition irrégulière. D’un côté, le vendre était risqué parce que le Barça était déjà juste en attaque après le départ de Robert Lewandowski, mais de l’autre, il n’y aurait jamais eu de meilleure occasion d’en tirer un bon prix. La cote de Torres a atteint un sommet absolu après son but victorieux en finale de la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne, et l’offre de 50 M€ formulée ensuite par le PSG était trop belle pour être refusée. Oui, c’était légèrement moins que les 55 M€ investis par le Barça pour recruter Torres en provenance de City, mais son contrat expirait l’été prochain, et le club aurait dû verser 8 M€ supplémentaires au club de Premier League s’il l’avait prolongé en raison d’une clause spécifique de l’accord. Se délester de son gros salaire a aussi aidé le Barça à boucler un accord pour Rodri, qui sera un renfort bien plus impactant dans l’effectif que Torres ne l’a jamais été. Note : B+

    Pour le PSG : Torres ne fera peut-être jamais partie de la catégorie des footballeurs d’élite sur le plan individuel, mais recruter un champion du monde polyvalent au sommet de sa carrière pour un montant raisonnable reste une très belle opération pour le PSG. Torres correspond aussi très bien, sur le plan tactique, à Luis Enrique, qui avait offert à l’attaquant sa première sélection avec l’équipe senior de l’Espagne en 2020. La fluidité positionnelle a été à la base du succès du PSG sous Luis Enrique, et Torres est l’un des joueurs les plus flexibles qui soient, capable d’évoluer dans l’axe ou sur les deux ailes. Il entretient également une relation presque télépathique avec son compatriote Fabian Ruiz, ce qui devrait produire des effets immédiats pour les doubles champions d’Europe en titre. Il est tout à fait possible que Torres soit plus prolifique en Ligue 1 qu’il ne l’a été dans l’environnement plus compétitif de la Liga, et sa vaste expérience au plus haut niveau fera aussi de lui une bonne option en Ligue des champions. Torres n’est pas un remplaçant poste pour poste de Goncalo Ramos, mais il peut potentiellement offrir davantage au PSG que l’attaquant portugais, notamment grâce à ses déplacements intelligents dans le dernier tiers.Note : A-

    Pour Torres : Le héros espagnol de la Coupe du monde verra ce transfert comme un pas en avant, et comme la confirmation qu’il avait raison de dénoncer publiquement l’absence d’avancées dans les discussions contractuelles avec le Barça, ce qui peut se comprendre. Le PSG vise à devenir seulement le deuxième club à réussir un triplé en Ligue des champions dans l’ère moderne, tandis que le Barça n’a plus remporté la compétition depuis 2015, quand il disposait justement de Luis Enrique. Cependant, en réalité, la situation de Torres à Paris ne sera pas différente de celle qu’il connaissait en Catalogne. Le trio offensif le plus fort du PSG, celui auquel Luis Enrique reviendra toujours lors des matches les plus importants, se compose de Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue sur les ailes, et d’Ousmane Dembele dans l’axe. Si Torres pense qu’il va enfin s’imposer comme une tête d’affiche au Parc des Princes après avoir si longtemps vécu dans l’ombre de joueurs comme Lewandowski, Raphinha et Lamine Yamal au Barça, il se trompe lourdement. Luis Enrique pourra lui offrir davantage de minutes en championnat, mais Torres ne sera pas essentiel en Ligue des champions. Rejoindre le PSG n’améliorera pas son héritage, cela ne fera que confirmer davantage son statut de joueur de rotation. Torres pourrait vite se rendre compte que l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, et peut-être même regretter d’avoir quitté sa zone de confort au Barça, qui semble désormais mieux armé pour rivaliser avec le PSG pour la gloire européenne sans lui. Note : B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 août : Cristian Romero (Tottenham à l'Atlético de Madrid, 40 M€)

    Pour Tottenham : Tottenham a accepté une perte d’environ 8 M£ sur son investissement initial en vendant Romero à l’Atletico Madrid, ce qui constitue une mauvaise opération, peu importe l’angle sous lequel on l’analyse. Certes, le club l’a éloigné de ses rivaux de Premier League, mais à 28 ans, il est en plein dans la force de l’âge et a été l’un des meilleurs joueurs de l’Argentine à la Coupe du monde 2026. Tottenham aurait pu, et dû, tenir bon pour obtenir une indemnité plus élevée. Cela dit, on a aussi le sentiment que le moment était venu pour une séparation. Romero a publiquement remis en question la stratégie de recrutement du club et son département médical la saison dernière, et a écopé de deux cartons rouges alors que Tottenham luttait pour éviter la relégation. Sa relation avec les supporters s’est détériorée en conséquence, et il est juste de dire qu’il n’a pas été à la hauteur des attentes en tant que capitaine du club. Tottenham a également recruté Jan Paul van Hecke et le compatriote argentin de Romero, Marcos Senesi, tout en prolongeant Micky van de Ven avec un nouveau contrat, donc l’effectif reste bien fourni en défense. Romero voulait clairement partir, et les chances de Tottenham de réussir une véritable reconstruction sous Roberto De Zerbi sont désormais meilleures puisqu’il a obtenu ce qu’il voulait. Note : B-

    Pour l’Atletico Madrid : Romero correspond absolument parfaitement au système de l’Atletico de Diego Simeone. C’est un défenseur agressif, porté vers l’avant, qui partage la mentalité de Simeone consistant à vouloir gagner à tout prix, ce qui signifie qu’il ne devrait avoir aucun mal à s’adapter au vestiaire soudé du Metropolitano. Après le départ de Nahuel Molina pour la Roma, l’arrivée de Romero redonne de la solidité à la ligne défensive de l’Atletico. Il devrait probablement être le principal point d’ancrage de la défense à trois de Simeone et travailler à colmater les brèches qui ont conduit l’équipe à encaisser bien trop de buts la saison dernière, tout en apportant de précieuses qualités de leadership. Ce n’est pas seulement une union parfaite, c’est aussi un mouvement intelligent qui devrait grandement aider l’Atletico à réduire l’écart avec le Barça au sommet de la Liga, et potentiellement à se rapprocher de ce titre de Ligue des champions qui lui échappe toujours. Le fait qu’il ait réussi à le recruter pour un bon 20 M£ en dessous de sa vraie valeur marchande constitue aussi un énorme bonus. Cela pourrait permettre à l’Atletico de boucler encore un ou deux gros dossiers avant la fermeture du marché. Note : A

    Pour Romero : Naples et l’Inter, entre autres, s’intéressaient aussi à Romero, mais il n’a toujours eu d’yeux que pour l’Atletico, et le fait d’avoir forcé la conclusion de l’opération lui apportera une grande satisfaction. L’équipe de Simeone est taillée pour ses qualités, et elles seront célébrées au Metropolitano comme elles ne l’ont jamais été dans le nord de Londres. Les critiques en Premier League considéraient Romero comme un élément à risque en raison de son style physique sans concession, mais c’est précisément pour cela que l’Atletico l’a recruté. C’est le transfert idéal au moment idéal pour un joueur ambitieux qui veut lutter pour des trophées et briller sur la scène de la Ligue des champions chaque année. Tottenham ne pouvait pas lui offrir cette plateforme, même si le club semble de nouveau aller dans la bonne direction avec De Zerbi aux commandes. La Liga convient aussi mieux à Romero que la Premier League ; elle se joue à un rythme plus tactique qui permettra à Romero de couper les lignes de passe et de mieux lire le jeu. Il a aussi quatre coéquipiers en sélection argentine, dont Julian Alvarez et Giuliano Simeone, à ses côtés pour l’aider à s’intégrer rapidement. Note : A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 août : Mika Godts (de l’Ajax au Paris Saint-Germain, 55 M€)

    Pour l’Ajax : Un coup dur, mais un gros coup de pouce pour les finances du club. Le directeur technique de l’Ajax, Jordi Cruyff, n’a même pas essayé de cacher qu’ils espéraient conserver Godts au moins une année de plus. L’ailier a à peu près été le seul rayon de soleil d’une campagne 2025-26 par ailleurs morose pour le club d’Amsterdam. Godts a été le seul membre de l’effectif à atteindre la barre des dix en buts (17) comme en passes décisives (15). Le perdre après le début de la nouvelle saison d’Eredivisie représente donc un vrai contretemps. Cependant, comme Cruyff l’a en substance reconnu, l’Ajax n’est tout simplement pas en position de refuser le type d’offre que le PSG a mis sur la table pour son bien le plus précieux. C’est la dure réalité financière dans laquelle le club vit depuis longtemps, et l’espoir est que le dernier grand talent sorti de la chaîne de production de l’Ajax, Abdellah Ouazane, aidera à combler le vide laissé par Godts, qui, il faut aussi le souligner, avait été recruté à 17 ans en provenance de Genk en 2023 pour seulement 1 million d’euros. En ce sens, l’Ajax va simplement continuer à faire ce qu’il sait faire, mais la question de savoir si le club dispose actuellement d’assez de qualité en attaque pour retrouver la Ligue des champions l’an prochain reste désormais très ouverte. Note : B-

    Pour le PSG : Le signe le plus clair à ce jour que Bradley Barcola est en route vers la sortie. Depuis le début, on soupçonnait fortement le PSG d’être tout à fait disposé à encaisser sur l’attaquant français, qui était l’homme de trop devant la saison dernière, Barcola se retrouvant à plusieurs reprises sur le banc lors des grands matches. Cependant, les doubles champions d’Europe en titre ont habilement fait patienter des clubs comme Liverpool pendant qu’ils renforçaient leur attaque avec des joueurs comme Maghnes Akliouche, Ferran Torres et désormais Godts, avant de vendre Barcola au plus offrant. Et le plus intéressant, c’est que le départ du joueur de 23 ans devrait probablement couvrir le coût cumulé d’Aklouche, Torres et Godts, qui devrait offrir une solution de qualité en doublure de l’ailier gauche titulaire Khvicha Kvaratskhelia. Note : A

    Pour Godts : C’est sans doute le test ultime de sa qualité. Après tout, si Barcola n’a pas réussi à s’installer durablement dans le onze de départ de l’équipe de stars du PSG, quelles chances Godts a-t-il d’y parvenir ? Le joueur de 21 ans a une expérience limitée de la Ligue des champions, avec seulement huit apparitions, et n’a même pas intégré la sélection belge pour la Coupe du monde de cet été en Amérique du Nord. On peut bien sûr avancer que Godts ne peut que bénéficier du fait de s’entraîner aux côtés de joueurs comme Kvaratskhelia et Ousmane Dembele, et il devrait avoir un temps de jeu conséquent en Ligue 1 et en Coupe de France, tandis que Luis Enrique ménagera ses hommes clés avant et après leurs rendez-vous européens en semaine. Cependant, on ne peut s’empêcher de se demander si c’est vraiment le bon choix pour Godts à ce stade crucial et formateur de sa carrière, même s’il n’existe probablement pas de meilleur endroit sur la planète à l’heure actuelle pour qu’un ailier apprenne ce qu’il faut pour s’épanouir au plus très haut niveau. Note : B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 août : Djed Spence (de Tottenham à l’Inter, 30 M€)

    Pour Tottenham : Quoi qu’on en dise, il s’agit encore d’une opération de transfert assez déroutante de la part de Tottenham, qui a déboursé une somme énorme cet été, et sans doute trop, sans récupérer grand-chose via les ventes de joueurs. La cote de Djed Spence est au plus haut en ce moment, après s’être imposé comme une sorte de héros culte de l’Angleterre pendant la Coupe du monde grâce à des prestations défensives très solides à la fois à droite et à gauche, lui qui a disputé les huit matches de l’Angleterre en Amérique du Nord. Parmi ses faits d’armes, il y a notamment un tacle glissé de la dernière chance en demi-finale contre l’Argentine, devenu viral. Et pourtant, le club du nord de Londres est sur le point de ne récupérer qu’un total de 30 M£ (40,5 M$) pour le joueur de 26 ans, bonus compris. On peut vraiment soutenir que Spence vaut presque le double après ses performances plus tôt dans l’été, sans oublier qu’il lui reste encore trois ans de contrat, qu’il est très polyvalent, qu’il entre dans ses meilleures années et, bien sûr, la fameuse « taxe anglaise ». Les Spurs sont au moins bien fournis au poste de latéral après la signature libre d’Andy Robertson, avec Pedro Porro qui semble être le premier choix à droite et Destiny Udogie également présent dans l’effectif, mais beaucoup de supporters estimeront que Spence est une meilleure option qu’eux tous. Note : D

    Pour l’Inter : Cela ressemble à un vrai coup pour l’Inter, qui s’est rabattue avec succès sur Spence après avoir vu son homme clé Denzel Dumfries partir au Real Madrid à la fin de son contrat et avoir manqué ses cibles prioritaires Marco Palestra et Anan Khalaili, le premier ayant rejoint Chelsea et le second étant sur le point de signer à Crystal Palace. Le marché était limité, étant donné le besoin des Nerazzurri de recruter un piston spécialiste capable de s’intégrer au système à trois défenseurs de Cristian Chivu, mais Spence est absolument parfait pour ce rôle : latéral porté vers l’avant, aussi à l’aise pour se projeter que pour museler les ailiers adverses, l’international anglais est taillé sur mesure pour combler le vide béant sur le flanc droit de l’Inter. Même s’il ne sera pas forcément capable d’égaler l’importante menace offensive de Dumfries, Spence représente un renfort défensif et possède aussi la polyvalence nécessaire pour suppléer l’excellent Federico Dimarco à gauche. Les champions d’Italie seront également ravis du montant de l’opération. Il a été rapporté que Tottenham réclamait 38 M£ (51 M$) il y a environ un mois, mais leur patience et leur refus de paniquer ont porté leurs fruits au moment de s’attacher les services du joueur de 26 ans pour un prix dérisoire. Note : A+

    Pour Spence : Manifestement pas désiré par Roberto De Zerbi, qui a presque entièrement remanié la défense de Tottenham cet été, Spence estimera sans aucun doute qu’il passe à quelque chose de plus grand et de mieux, et à juste titre au vu de ses impressionnantes prestations à la Coupe du monde. Même s’il a fini par s’imposer dans le nord de Londres, l’ancien joueur de Middlesbrough a été balloté pendant ses quatre années chez les Spurs, ne disputant pas le moindre match lors de ses deux premières saisons, étant prêté à Rennes, Leeds et Genoa, et se voyant qualifié de « recrue du club » par Antonio Conte pendant le passage raté de l’Italien sur le banc. Après avoir flirté avec la relégation lors de chacune de ses deux saisons en tant que membre de l’effectif professionnel, il rejoint désormais un club qui sera encore favori pour remporter la Serie A et qui, bien sûr, disputera la Ligue des champions, après avoir considérablement renforcé sa réputation en Amérique du Nord. L’Inter a recruté plus tôt dans le mercato le coéquipier de Spence avec l’Angleterre, John Stones, et il devrait aider son collègue défenseur à s’installer avant ce qui s’annonce comme une passionnante nouvelle aventure à San Siro. Note : A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 août : Pep Chavarria (Rayo Vallecano à Chelsea, 18 M£)

    Pour le Rayo : Le finaliste de la Conference League n’a peut-être pas obtenu tout à fait autant qu’il l’aurait souhaité pour Pep Chavarria, mais il s’agit tout de même de la vente la plus chère de l’histoire du modeste club madrilène. Selon certaines informations, le Rayo a continué à faire monter les enchères pendant les négociations, allant même jusqu’à réclamer à un moment le montant de sa clause libératoire de 50 M€ (43 M£/58 M$), mais un compromis important a été trouvé après le rejet de l’offre initiale de Chelsea, de 15 M£ (20 M$). En vérité, le club n’était pas en position de force dans les négociations après que Chavarria a clairement fait savoir qu’il voulait rejoindre l’ouest de Londres, et, à 28 ans, ce n’est pas non plus un jeune joueur à très fort potentiel pour lequel il aurait pu demander beaucoup plus. Malgré tout, cet argent aidera le Rayo à se renforcer et à capitaliser sur une deuxième huitième place consécutive en Liga la saison dernière. Note : B

    Pour Chelsea : Chelsea avait clairement besoin de se renforcer sur le côté gauche de la défense après le départ rapide de Marc Cucurella vers le Real Madrid pendant la Coupe du monde, ce qui a laissé Jorrel Hato comme seul véritable arrière gauche senior de l’effectif. Cependant, des interrogations subsisteront quant au fait de savoir si Chavarria aura le niveau requis, même s’il avait été ciblé par Xabi Alonso. Le Rayo est le seul club de l’élite pour lequel il a joué au cours de sa carrière, et il a de très grands souliers à chausser, Cucurella étant devenu sans doute l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Hato a affiché une belle forme dans la dernière partie de la saison passée et bénéficie d’une très haute cote, donc Chavarria devrait très probablement jouer un rôle de doublure et peut-être de mentor pour le jeune Néerlandais. Un package total de 22 M€ (19 M£/25 M$) représente une solution peu coûteuse à un poste problématique en comparaison avec un joueur comme Lewis Hall, valorisé à 60 M£ (81 M$), même si cela finit par n’être qu’une solution à court terme. Note : B-

    Pour Chavarria : Quelle histoire ! Chavarria n’a obtenu un transfert vers la deuxième division espagnole qu’à l’âge de 22 ans, lorsqu’il a rejoint le Real Saragosse, et il avait 24 ans lorsqu’il a franchi le cap vers la Liga, après avoir été recruté par l’actuel entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, pour le Rayo en 2022. Il n’a cessé de progresser dans la capitale espagnole, devenant un élément clé en tant qu’arrière latéral agressif, porté vers l’avant et à l’aise ballon au pied, aidant son équipe à atteindre la finale de la Conference League la saison dernière et disputant l’intégralité de la défaite contre Crystal Palace. Désormais, à 28 ans, il réalise un transfert de rêve vers l’un des poids lourds de la Premier League, et il y a toutes les chances qu’il ait de nombreuses occasions de faire ses preuves sous les ordres de son compatriote Alonso, qui est manifestement l’un de ses admirateurs. Note : A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 août : Ronald Araujo (de Barcelone à Liverpool, prêt)

    Pour Barcelone : Une décision sensée qui place le club dans une meilleure position à l’approche des dernières semaines du mercato estival. Liverpool prendrait en charge l’intégralité du salaire d’Araujo et, compte tenu de son statut parmi les joueurs les mieux rémunérés du Barça, cela libérera de la marge pour que le champion de Liga puisse inscrire davantage de nouvelles recrues. Araujo a été nommé capitaine au Camp Nou vers la fin de la saison dernière, mais n’a été titularisé qu’à 11 reprises en championnat sous les ordres de Hansi Flick en 2025-25. Même si les qualités de leader et l’expérience de l’Uruguayen manqueront, le Barça ne s’appuie plus sur lui depuis un certain temps pour tenir la défense. La dure réalité, c’est qu’Araujo ne faisait pas partie des plans de Flick, et l’inclusion d’une option d’achat de 55 M€ (47 M£/64 M$) pour Liverpool pourrait permettre au Barça d’encaisser une somme significative l’été prochain pour un joueur indésirable. C’était une opportunité inattendue qu’il fallait saisir, même s’il sera peut-être désormais nécessaire pour Flick de recruter un autre défenseur, l’effectif du Barça semblant déjà léger dans tous les secteurs. Note : B

    Pour Liverpool : Un acte de désespoir. Liverpool paierait 180 000 £ par semaine pour Araujo afin d’atténuer une crise défensive après le départ libre d’Ibrahima Konate au Real Madrid. Avec Joe Gomez et Giovanni Leoni blessés, et l’autre recrue Jeremy Jacquet toujours en phase de retour vers sa pleine forme après une opération de l’épaule, Liverpool devait faire venir un autre défenseur central. Araujo peut aussi évoluer au poste d’arrière droit, donc sur le papier il apparaît comme une solution provisoire logique. Cependant, le joueur de 27 ans a lui aussi un historique de blessures contrasté et a eu du mal à convaincre au plus haut niveau ces dernières saisons. Reste à voir s’il pourra s’adapter rapidement à l’intensité de la Premier League, ou trouver des automatismes de manière fiable avec le capitaine du club Virgil van Dijk. Liverpool aurait rechigné à payer 60 M£ pour Ezri Konsa, cible du début de l’été, mais un investissement important sur le défenseur d’Aston Villa et de l’Angleterre aurait été une option moins risquée. Araujo arrivera à Anfield avec beaucoup de pression sur les épaules et de nombreuses questions auxquelles répondre. Note : C-

    Pour Araujo : Une chance en or de rejouer semaine après semaine et de retrouver sa confiance. Araujo a la chance qu’un autre grand club européen soit venu le chercher malgré ses difficultés de régularité, et il sera conscient des conséquences potentielles en cas d’échec. Il sera sans aucun doute extrêmement motivé à l’idée de faire taire ses détracteurs, avec l’objectif de reprendre vraiment du plaisir sur le terrain, après avoir traversé une période difficile l’an dernier qui l’a conduit à demander une pause pour sa santé mentale. Être porté par l’ambiance fervente d’Anfield offrira certainement à Araujo un énorme surplus d’adrénaline. C’est aussi un défenseur qui défend vers l’avant, qui apportera une réelle présence aérienne à la défense de Liverpool, et qui correspond bien au système agressif d’Iraola. Ce nouveau départ pourrait être exactement ce dont l’international uruguayen a besoin, mais il devra éliminer les erreurs de base pour lesquelles il a été si souvent critiqué au Camp Nou. Note : B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 août : Trevoh Chalobah (de Chelsea à Côme, 36 M€)

    Pour Chelsea : Chelsea peut se réjouir d’avoir récupéré un montant assez important pour un défenseur central qui n’a jamais vraiment atteint le très haut niveau depuis son intégration en équipe première en 2021, et les 25 M£ plus 5 M£ de bonus représentent un bénéfice net pour un joueur issu du centre de formation. Cela dit, il est triste de voir partir l’un des leurs, et Chalobah a été une option fiable pendant une période compliquée pour le club, répondant même présent à l’heure du besoin lorsqu’il a été rappelé de son prêt à Crystal Palace en janvier 2025 au milieu d’une crise des blessures en défense. Chelsea a toutefois recruté Maxence Lacroix en provenance de Crystal Palace et Levi Colwill est de nouveau apte après sa rupture du ligament croisé antérieur, donc des ventes de joueurs étaient nécessaires alors que le club comptait 10 défenseurs centraux sous contrat. Il y a parmi eux des défenseurs moins bons que Chalobah, mais il semble que le club n’ait pas pu résister à la tentation d’encaisser un bénéfice net. Note : B

    Pour Côme : Les progrès de Côme sous Cesc Fabregas se reflètent dans le fait que le club recrute des joueurs de Chelsea en préparation de ses débuts en Ligue des champions en 2026-2027. Le club italien a déjà montré son ambition en conservant Nico Paz pour une année supplémentaire, et techniquement, Chalobah va devenir le transfert le plus cher de son histoire. Reste toutefois à voir qui sortira gagnant de cette opération ; même s’il est international anglais, Chalobah peut se montrer irrégulier et était devenu une cible des critiques pour une partie des supporters de Chelsea, tandis que d’autres se montraient plus indulgents en raison de ses 19 années de lien avec le club. Un package total de 30 M£ (40 M$) paraît un peu élevé, mais Côme espérera que l’expérience de Chalobah en Premier League et sur la scène européenne se révélera inestimable, et le rythme plus lent de la Serie A pourrait très bien lui convenir. Note : C

    Pour Chalobah : Si l’on veut être brutalement honnête, Chalobah mérite clairement ce nouveau départ après avoir été balloté par Chelsea pendant plusieurs années. Il y a le sentiment que la direction des Blues essaie depuis un certain temps de récupérer de l’argent sur lui ; il a refusé un transfert à Nottingham Forest en 2023, alors que Chelsea était ouvert à une vente, et un an plus tard, son numéro de maillot lui a été retiré avant qu’il soit prêté à Palace, où il a impressionné, avant d’être rappelé cinq mois plus tard en raison des problèmes de blessures de son club propriétaire. Dix-huit mois plus tard, Chelsea a clairement indiqué par son activité sur le marché des transferts que Chalobah redescendrait dans la hiérarchie malgré le fait qu’il ait été son défenseur central le plus utilisé la saison dernière, et le fait qu’il représente un bénéfice net a évidemment influencé la décision de le laisser partir avant des joueurs comme Wesley Fofana ou Tosin Adarabioyo. À 27 ans, c’est enfin une rupture nette pour le défenseur, qui peut se réjouir de jouer la Ligue des champions et de découvrir une nouvelle culture dans l’une des régions les plus prisées d’Europe, sur les rives du lac de Côme. Il ne serait guère surprenant de le voir bien s’adapter à la vie en Serie A. Note : A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 août : Bruno Guimaraes (de Newcastle à Arsenal, 75 M£)

    Pour Newcastle : Un désastre total pour Newcastle. Le fait d’avoir laissé partir Sandro Tonali à Tottenham pour 100 M£ a laissé un énorme vide au milieu de terrain, mais cela ressemble désormais au gouffre de Springfield dans Les Simpson sans Guimaraes, qui a été le meilleur joueur de Newcastle tout au long d’une campagne 2025-2026 mouvementée. Il est injuste d’attendre de la nouvelle recrue Sean Steur qu’il fasse oublier Guimaraes à seulement 18 ans, et irréaliste aussi, sachant que le Néerlandais n’a marqué qu’une seule fois lors de sa première saison complète avec l’équipe première de l’Ajax. Guimaraes a été le meilleur buteur de Newcastle en Premier League la saison dernière avec neuf buts, et son total de cinq passes décisives était également le plus élevé de l’équipe. En tant que capitaine, l’international brésilien a aussi montré l’exemple et a souvent tiré ses coéquipiers vers le haut. Matthias Jaissle a une tâche monumentale devant lui pour stabiliser l’entrejeu lorsqu’il remplacera officiellement Eddie Howe sur le banc, et si un remplaçant à la hauteur et suffisamment expérimenté pour Guimaraes n’est pas trouvé immédiatement, cela pourrait s’avérer impossible. Note : F

    Pour Arsenal : Une opération très intelligente de la part de Mikel Arteta, qui cherche à capitaliser sur le retour tant attendu d’Arsenal au sommet du football anglais. Guimaraes peut facilement s’intégrer aux côtés de Martin Odegaard comme numéro 8 et alléger la charge créative du capitaine des Gunners. Il apportera davantage de dynamisme à l’attaque et plus d’agressivité en défense, lui qui a remporté plus de duels que n’importe quel joueur d’Arsenal en Premier League la saison dernière. Les supporters d’Arsenal peuvent être certains que Guimaraes sera performant d’entrée compte tenu de son expérience et du fait qu’il correspond parfaitement au style préféré d’Arteta. La force au milieu de terrain a été l’une des raisons majeures du succès d’Arsenal en 2025-2026, et il est difficile de voir quel adversaire national pourra désormais les dominer physiquement maintenant que Guimaraes a complété leur redoutable entrejeu. Cela pourrait aussi être le cas en Ligue des champions s’ils retrouvent le Paris Saint-Germain, ce qui est très bon signe pour leurs chances de enfin décrocher ce trophée tant convoité. Note : A

    Pour Guimaraes : À 28 ans, c’est le moment idéal pour Guimaraes de franchir le pas vers l’un des cadors européens. Il est en pleine force de l’âge, comme il l’a prouvé sans l’ombre d’un doute à la Coupe du monde, en offrant quatre buts au Brésil tout en rivalisant avec Vinicius Junior en influence, avant toutefois une élimination cauchemardesque en huitièmes de finale contre la Norvège. Guimaraes était devenu trop grand pour Newcastle depuis quelque temps déjà, et Arsenal lui offrira la plateforme idéale pour atteindre la dimension mondiale et lutter régulièrement pour les plus grands trophées. Il est techniquement brillant dans les petits espaces, a l’œil pour la passe qui fait la différence et donne le ton grâce à son activité incessante sans ballon. Ajoutez à cela sa polyvalence et sa mentalité de battant, et Guimaraes coche vraiment toutes les cases pour devenir une idole sur mesure des supporters d’Arsenal, un joueur qui ne sera absolument pas impressionné par l’énorme montant de son transfert. Note : A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 août : Franco Mastantuono (du Real Madrid à la Fiorentina, prêt)

    Pour le Real Madrid : Envoyer Mastantuono en prêt constitue un nouveau revers pour la cellule de recrutement madrilène, après des problèmes d’adaptation similaires pour le prodige brésilien Endrick. Le club espérera bien sûr que Mastantuono retrouve son rythme en Italie de la même manière qu’Endrick l’a fait à Lyon, mais rien ne le garantit. La Serie A est un championnat impitoyable sur les plans physique et tactique, et beaucoup dépendra de la rapidité avec laquelle Mastantuono s’adaptera. Si ce n’est pas le cas, il risque de revenir à Madrid l’été prochain avec une confiance encore plus entamée et une valeur marchande nettement revue à la baisse. À l’inverse, le Real pourrait toujours ne pas avoir besoin de Mastantuono même s’il réussit à la Fiorentina, après avoir bouclé les arrivées de Yan Diomande et Bernardo Silva, ce qui le fait encore reculer dans la hiérarchie de l’effectif. On peut dire que Mastantuono a été mal géré par son club propriétaire, et il fait désormais face à de nombreux obstacles pour relancer sa carrière madrilène. Note F

    Pour la Fiorentina : Un excellent recrutement à faible risque pour la Viola, qui cherche à rebondir après une saison 2025-2026 décevante, même si le club devra prendre en charge une part importante de son salaire de 3,5 M€ par an. Mastantuono apportera assurément davantage de qualité à l’effectif de Fabio Grosso, ainsi que de la polyvalence, puisque le joueur de 18 ans peut évoluer en numéro 10 ou sur l’aile droite, et il aura à cœur de faire taire ses détracteurs et de retrouver l’équipe nationale d’Argentine. C’est aussi une opération intelligente pour la Fiorentina, car Mastantuono possède la double nationalité argentine et italienne, ce qui signifie que le club peut encore recruter deux joueurs non européens issus de championnats étrangers en respectant les règles de la Serie A avant la fermeture du mercato. Bâtir une bonne relation avec Madrid pourrait aussi déboucher sur des opérations similaires à l’avenir, surtout si Mastantuono s’épanouit au stade Artemio Franchi. Note : A+

    Pour Mastantuono : Une immense déception. Mastantuono est arrivé au Real avec beaucoup d’attentes, pour un montant de 63 M€ qui ressemblait à un coup brillant au vu des promesses affichées à River Plate. Malheureusement, le passage de l’Argentine à un grand championnat européen s’est révélé trop important. Il a disputé 35 matches avec le Real Madrid en 2025-2026, mais seulement 17 comme titulaire, et son maigre total de trois buts justifie difficilement l’engouement qui l’entourait. Mastantuono a aussi souffert d’une blessure persistante à l’aine, et sa frustration était évidente dans son langage corporel, surtout lorsqu’il a été expulsé pour avoir inutilement contesté la décision de l’arbitre lors d’une défaite contre Getafe. Il est clair que l’adolescent a encore besoin de beaucoup mûrir, et un transfert en Serie A lui offrira l’espace nécessaire pour le faire loin de l’intense exposition médiatique du Bernabéu. C’est évidemment un coup d’arrêt dans la carrière de Mastantuono, mais l’accord avec la Fiorentina ne comprend pas d’option d’achat, donc ses rêves de réussir dans la capitale espagnole ne sont pas encore totalement anéantis. Note : D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 août : James Trafford (de Manchester City à Leeds United, 45 M£)

    Pour Manchester City : Il y a vraiment de quoi s’interroger sur la gestion de James Trafford par City et Pep Guardiola. Recruté de nouveau en provenance de Burnley l’été dernier après être parti en 2023 pour devenir titulaire ailleurs, il était enfin censé être le n°1 à l’Etihad Stadium la saison dernière après le départ d’Ederson. Mais après seulement trois matches dans cette nouvelle campagne, le club a jugé bon de faire venir Gianluigi Donnarumma, l’un des meilleurs gardiens du monde, en provenance du PSG, reléguant immédiatement le jeune Anglais dans la hiérarchie. City s’est forgé une réputation en privilégiant sans pitié les impératifs économiques à l’émotion et au sentiment, et d’un point de vue financier, le club sera très heureux d’avoir réalisé un bénéfice assez conséquent sur un joueur pour lequel il avait finalement payé 27 M£ à Burnley il y a 12 mois et qui n’était qu’un gardien de coupe sous Guardiola la saison dernière. Il est dommage de voir encore un jeune issu du centre de formation, très prometteur et avec un potentiel pour l’équipe première, partir, mais c’est tout simplement ainsi que fonctionne le modèle économique de City, pour le meilleur ou pour le pire. Note : C+

    Pour Leeds : Cela ressemble à un sacré coup pour Leeds, qui s’est renforcé discrètement cet été et pourrait jouer les outsiders pour une qualification européenne s’il joue bien ses cartes la saison prochaine. Trafford rejoint à Elland Road l’agent libre très convoité Harry Wilson et le défenseur de Bosnie-Herzégovine très coté Tarik Muharemovic, apportant une solution de très haut niveau à un poste qui posait problème chez Leeds. Considéré comme le futur n°1 de l’Angleterre, le joueur de 23 ans était apprécié de Newcastle et aurait pu avoir l’embarras du choix parmi les équipes de Premier League. Le fait qu’il ait choisi Leeds est significatif, et il doit croire que le club peut remonter au classement et éviter de lutter pour le maintien sous les ordres de Daniel Farke la saison prochaine. Le package total de 45 M£ (60,5 M$) est conséquent pour quelqu’un qui vient de passer une saison complète dans le rôle de simple doublure, mais si Trafford atteint son plein potentiel dans le Yorkshire, alors Leeds pourrait très bien réclamer le double de cette somme à l’un des grands clubs européens dans les années à venir. Note : B+

    Pour Trafford : Une deuxième tentative loin de Manchester City pour Trafford, qui a enfin une véritable chance de s’imposer durablement comme n°1 en Premier League, sauf relégation surprise à la fin de la saison 2026-2027. Le gardien avait clairement besoin d’un nouveau départ, après avoir parlé ouvertement la saison dernière de son besoin de jouer davantage, et il espérera que ce transfert le mettra sur la voie pour succéder à Jordan Pickford, désormais âgé de 32 ans, comme n°1 de l’Angleterre. Trafford sera en concurrence directe avec le gardien d’Everton en Premier League, et s’il parvient à faire grimper Leeds au classement tout en attirant l’attention de Thomas Tuchel, il y a toutes les chances qu’une opportunité lui soit donnée après avoir été inclus dans le groupe du technicien allemand pour la Coupe du monde malgré son statut de doublure à City. Certains remettront en question son choix d’avoir rejoint Leeds plutôt que Newcastle ou des clubs du soi-disant « big six », mais Trafford sera l’indiscutable n°1 à Elland Road et la pression sera bien moins forte sur ses épaules. Il croira en silence qu’il peut se servir de ce transfert comme tremplin vers des choses encore plus grandes. Note : B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 août : Yan Diomande (de RB Leipzig au Real Madrid, 140 M€)

    Pour le RB Leipzig : Réaliser une plus-value de 120 M€ sur un joueur signé il y a seulement un an, c’est une opération exceptionnelle pour le RB Leipzig. Des joueurs comme Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai et Dani Olmo ont tous peaufiné leur jeu à la Red Bull Arena avant de franchir un cap, et Diomande pourrait bien devenir leur plus grande réussite à ce jour. Cependant, il sera très difficile de le remplacer. Diomande a été le moteur du RB Leipzig dans sa course vers une troisième place en Bundesliga la saison dernière, et il a développé une relation quasi télépathique avec le milieu vedette du club, Christoph Baumgartner. Sans les dribbles électrisants de Diomande, sa finition précise et sa qualité de passe vers l’avant, le RB Leipzig pourrait avoir du mal à retrouver les places qualificatives pour la Ligue des champions. Cela dit, le RB Leipzig a l’habitude de vendre ses meilleurs éléments au bon moment ; en réalité, tout son modèle de transferts repose là-dessus. Le club s’en remettra et dénichera bientôt un autre joyau, et si Diomande réussit immédiatement au Real, cela ne fera que renforcer sa réputation de dénicheur de talents d’élite. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Le Real Madrid a surpayé Diomande, mais cela semble être le seul moyen de recruter ses priorités sur le marché actuel. Le club avait clairement besoin de davantage de solutions sur les côtés, avec Rodrygo qui ne devrait pas revenir avant 2027 alors qu’il poursuit sa récupération après une opération des ligaments croisés antérieurs, et Diomande est suffisamment polyvalent pour jouer sur les deux ailes. Il a été avancé que l’adolescent avait été recruté pour remplacer Vinicius Junior alors qu’Arsenal pousse pour signer le Brésilien, mais Diomande a évolué à droite lors de la majorité de ses 36 apparitions avec le RB Leipzig la saison dernière. Il pourrait être le complément idéal du latéral offensif Trent Alexander-Arnold, et il correspond parfaitement au 4-2-3-1 préféré de Jose Mourinho, avec la vitesse et l’agilité nécessaires pour déverrouiller les défenses, ainsi que la puissance et l’intensité pour se battre à la récupération. Diomande reste brut, mais il a montré une capacité à apprendre vite, et sa connaissance de la Liga devrait aussi faciliter son adaptation. Devancer le PSG et Liverpool dans le dossier Diomande montre également que le Real Madrid reste le club le plus attractif de la planète, même après deux saisons sans trophée. Note : B

    Pour Diomande : Un transfert de rêve pour couronner une ascension vers la célébrité sans précédent. La plupart des observateurs occasionnels ignoraient l’existence de Diomande à la même époque l’an dernier, lorsqu’il a rejoint le RB Leipzig en provenance de Leganes pour 20 M€, alors que le club venait d’être relégué de Liga en 2024-2025. En effet, Diomande n’avait disputé que 10 matches de championnat lors de son unique saison à Leganes, après avoir commencé avec la réserve, mais le RB Leipzig était convaincu de son immense potentiel. Il s’est rapidement imposé comme une trouvaille exceptionnelle pour le club allemand, avec 23 contributions décisives toutes compétitions confondues lors de sa première saison complète chez les professionnels. Une convocation pour la Coupe du monde a suivi, et Diomande s’en est admirablement sorti sur la plus grande scène alors que la Côte d’Ivoire a atteint les seizièmes de finale. À ce moment-là, le joueur de 19 ans était devenu une cible pour une foule de grands clubs européens, mais il n’avait sans doute jamais imaginé que le Real Madrid viendrait frapper à sa porte. Reste à voir comment Diomande gérera la pression du Bernabéu et une étiquette à 140 M€, mais il est vraiment remarquable qu’il se retrouve déjà dans cette position, ce qui fait de lui un gagnant quoi qu’il arrive. Note : A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 août : Mohamed Salah (de Liverpool à Trabzonspor, transfert libre)

    Pour Liverpool : Salah aurait probablement dû quitter Anfield à l’issue de la campagne 2024-2025, sur une note digne de la régularité surhumaine qu’il avait affichée sous le maillot de Liverpool au cours des huit années précédentes. Cependant, il n’y avait rien de surprenant à ce que Salah accepte l’offre de prolongation de deux ans du club après avoir mené les Reds au titre de Premier League sous les ordres d’Arne Slot, et personne n’aurait pu prédire à quel point son déclin serait brutal la saison suivante. L’Égyptien n’a inscrit que 12 buts et délivré 10 passes décisives toutes compétitions confondues, tandis que Liverpool a chuté à la cinquième place de Premier League sans remporter le moindre trophée, et il s’en est publiquement pris à Slot ainsi qu’à la direction du club après avoir été contraint de s’asseoir sur le banc. Plusieurs membres de l’effectif ont dramatiquement sous-performé, dont les recrues records Alexander Isak et Florian Wirtz, mais Salah a été le principal responsable de la détérioration de l’harmonie dans le vestiaire en raison de sa mauvaise attitude. Liverpool semblait aussi meilleur sans Salah sur le terrain, car son efficacité offensive s’est évaporée et son manque de travail défensif a été mis en lumière après le départ de Trent Alexander-Arnold. Avec le recul, Liverpool n’aurait jamais dû enfreindre sa règle de longue date consistant à ne pas offrir de contrats de plusieurs années aux joueurs de plus de 30 ans. Son nouveau contrat, estimé selon certaines informations à 400 000 £ par semaine, a finalement été résilié d’un commun accord, un gaspillage d’argent et de temps pour toutes les parties concernées. Ne même pas obtenir d’indemnité de transfert pour Salah, qui était une cible de longue date de la Saudi Pro League, est aussi une aberration. Note : D

    Pour Trabzonspor : L’un des plus gros coups de l’histoire de la Super Lig turque. Les meilleures années de Salah sont évidemment derrière lui à 34 ans, mais faire signer le joueur de l’année PFA 2025 pour deux ans reste un exploit incroyable pour un club de la dimension de Trabzonspor, qui n’a remporté la Super Lig qu’une seule fois au cours de ce siècle et vit clairement dans l’ombre de Galatasaray et de Fenerbahce. Le club espérera logiquement réduire l’écart avec ses rivaux jurés après avoir attiré l’un des meilleurs buteurs et créateurs de sa génération. C’est un transfert libre de rêve qui devrait aussi considérablement renforcer le profil mondial de Trabzonspor, dans la continuité de la récente prolongation de prêt du gardien de Manchester United Andre Onana. Si Salah parvient à nouer immédiatement une bonne entente avec Paul Onuachu, qui a terminé co-meilleur buteur la saison dernière avec 22 buts en championnat pour Trabzonspor, le club pourrait lutter pour la première place et réaliser un beau parcours en Ligue Europa. Note : A

    Pour Salah : Quoi qu’on en dise, passer du statut de meilleur joueur de Premier League à celui d’agent libre rejoignant la Turquie en l’espace de 12 mois est embarrassant pour Salah. Il a payé le prix fort pour s’être placé au-dessus des besoins de Liverpool et de ses coéquipiers, allant jusqu’à aliéner même ses supporters les plus fidèles, et il est désormais destiné à terminer en sourdine sa brillante carrière. Il semblerait qu’aucun autre grand club européen ne se soit intéressé à l’ancien joueur de la Roma, ce qui est accablant au vu de son statut d’agent libre. Salah devrait retrouver son sens du but en Turquie, mais uniquement parce qu’il s’agit d’une énorme baisse de niveau. Ce transfert n’apporte rien à son héritage, et il regrettera sûrement en privé la manière dont les choses se sont terminées à Anfield. S’il avait mis son ego de côté, Salah ferait partie d’un nouveau départ enthousiasmant sous les ordres du nouvel entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, au lieu de peiner à rester pertinent dans un championnat de second rang. Note : D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 août : Jordan Henderson (Brentford à Chelsea, libre)

    Pour Brentford : Un dossier étrange pour Brentford, qui n’allait sans doute jamais se mettre en travers de la route de Henderson, 36 ans, lorsque Chelsea s’est manifesté, allant même jusqu’à lui faciliter la tâche en résiliant son contrat. L’international anglais a toutefois été un élément important de ce que Keith Andrews a construit de manière inattendue au Gtech Stadium la saison dernière, avec 32 apparitions en Premier League et une place de titulaire la plupart du temps. Son départ laisse donc un vide important dans un milieu de terrain qui avait déjà besoin d’être renforcé après le départ définitif de Frank Onyeka à Coventry et le transfert de l’ancien capitaine Christian Norgaard à Arsenal l’été dernier. Après un mercato jusque-là discret, les Bees sont passés sérieusement à l’action ; le milieu défensif malien très coté de Lens, Mamadou Sangare, a signé pour un montant record pour le club de 41 millions de livres sterling (55 M$) afin de remplacer l’international anglais. Les qualités de leader de Henderson seront toutefois presque impossibles à remplacer. Note : C

    Pour Chelsea : Avec Danny Welbeck qui rejoint lui aussi Stamford Bridge, cela marque un sacré virage par rapport à l’ancienne stratégie de recrutement de Chelsea, largement moquée, qui consistait à tenter d’accumuler certains des meilleurs jeunes talents du moment dans l’espoir aveugle qu’ils puissent un jour devenir des stars de tout premier plan. Capitaine vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions, admiré pour ses qualités de leader et comptant parmi ses nombreux admirateurs l’ancien entraîneur de Chelsea et actuel sélectionneur de l’Angleterre Thomas Tuchel, Henderson apportera toutes les qualités que Chelsea recherche dans sa volonté d’injecter de l’expérience, de la stabilité et de la maturité dans un effectif qui en a cruellement manqué ces dernières années. S’il y aura des interrogations sur ce qu’il apporte d’un point de vue purement footballistique, il est assez clair que le joueur de 36 ans n’a pas été recruté pour ses qualités sur le terrain, mais plutôt pour ce qu’il apportera en dehors. Il a cependant montré la saison dernière qu’il pouvait être une présence stable, et son tempérament ainsi que son vécu pourraient être inestimables dans ces situations limites où Chelsea a souvent flanché. Il devra toutefois convaincre les supporters, compte tenu de son lien avec Liverpool, mais on a le sentiment que la Coupe du monde a été assez transformatrice pour sa réputation, puisqu’il a montré sa personnalité en se rendant disponible et en s’entraînant même après avoir souffert d’une fracture du bras accidentelle à la suite du huitième de finale contre le Mexique. Note : B+

    Pour Henderson : À 36 ans, c’était une opportunité tout simplement trop belle pour être refusée par Henderson, et il n’aura même pas à déménager puisqu’il passe d’un club de l’ouest londonien à un autre. L’ancien capitaine de Liverpool deviendra vraisemblablement immédiatement l’un des lieutenants les plus fiables d’Alonso, et la responsabilité qui lui sera confiée dans le vestiaire sera sûrement très attractive pour lui à ce stade de sa brillante carrière. En plus de son apport en dehors du terrain, il devra aussi contribuer à y faire entrer une nouvelle ère alors que Chelsea cherche à revoir sa culture et à transformer un jeune effectif prometteur en candidat régulier aux grands trophées. Cela ressemble à une mission que Henderson savourera, et on ne parierait pas contre sa réussite. Un contrat de deux ans, qui le couvre jusqu’à l’âge de 38 ans, âge auquel il pourrait très bien prendre sa retraite de toute façon, n’est que la cerise sur le gâteau. Note : A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 août : Valentin Barco (de Strasbourg à Chelsea, 34 M£)

    Pour Strasbourg : Chelsea aurait déboursé 34 M£ (46 M$) pour recruter Barco en provenance de son club frère, un montant important compte tenu de son manque d'expérience au plus haut niveau. Il s'agit du 13e deal conclu entre les deux clubs depuis le début de la saison 2025-2026, mais de seulement le troisième transfert définitif, et Strasbourg sera triste de voir l'Argentin partir. Barco a été impliqué sur six buts en Ligue 1 la saison dernière, aidant son équipe à terminer dans le top 8 pour la deuxième année de suite, et il a aussi joué un rôle clé dans son parcours jusqu'aux demi-finales de la Ligue Conférence. Utilisé à la fois comme meneur de jeu en retrait et comme milieu relayeur, Barco a apporté une vraie capacité de progression dans le jeu de Strasbourg grâce à la qualité de ses passes, tout en ratissant énormément sans ballon. La nature de la relation entre Strasbourg et Chelsea rend inévitable la perte de ses meilleurs talents, mais le départ de Barco pourrait être très préjudiciable à ses chances de se rapprocher d'une qualification en Ligue des champions. Note : C-

    Pour Chelsea : Recruter Barco était presque une évidence pour Chelsea après sa saison de l'éclosion à Strasbourg, et le joueur de 22 ans a également acquis une notoriété mondiale après son accrochage bouillant avec Jude Bellingham lors de la Coupe du monde. Il est peu probable que Barco s'impose immédiatement comme titulaire régulier à Chelsea, mais il correspond parfaitement au système fluide et axé sur le contrôle de Xabi Alonso. Le jeune joueur offrira à Alonso une option supplémentaire aussi bien à la base du milieu de terrain que sur le flanc gauche, Barco s'étant d'abord fait un nom comme latéral. Avec son énorme qualité technique et son agressivité, Chelsea pourra compter sur Barco pour faire circuler le ballon dans le camp adverse et se dépenser sans compter pour le récupérer. Sa présence atténuera certainement le coup dur si Enzo Fernandez finit par être attiré par le Real Madrid, et il a encore un fort potentiel à exploiter. Note : B+

    Pour Barco : Une deuxième chance en Premier League qu'il n'imaginait probablement pas arriver aussi vite après son départ de Brighton, où il n'a joué que pendant huit mois avant d'être prêté à Séville puis à Strasbourg, qui l'a recruté définitivement l'été dernier. Barco a beaucoup appris au cours des deux dernières saisons, et sa transition vers le milieu de terrain à Strasbourg l'a forcé à travailler l'aspect physique de son jeu. Il sera bien mieux préparé cette fois à l'intensité du football anglais, et Alonso est l'entraîneur idéal pour lui faire franchir un cap. L'expérience d'avoir travaillé avec Lionel Messi & Cie sur la scène intimidante de la Coupe du monde servira également Barco, malgré le fait qu'il n'a joué que 19 minutes dans le tournoi avec l'Argentine. Il devra peut-être aussi s'habituer à un rôle secondaire à Chelsea, mais s'il se montre patient et absorbe autant que possible la science d'Alonso et des cadres de Chelsea, Barco pourrait devenir un membre important de l'ambitieux projet BlueCo dans les années à venir. Note : B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1er août : Danny Welbeck (de Brighton à Chelsea, 5 M£)

    Pour Brighton : Il est en réalité difficile d’exagérer à quel point c’est un coup dur pour Brighton, qui est privé de l’homme qui était de loin son meilleur buteur la saison dernière et le troisième meilleur buteur de toute son histoire à égalité. Le club n’en voudra certainement pas à Danny Welbeck de partir, surtout lorsqu’une opportunité aussi improbable s’est présentée à lui à l’âge de 35 ans, mais cela n’en restera pas moins douloureux. L’entraîneur Fabian Hurzeler sera déterminé à lui trouver un remplaçant digne de ce nom, d’autant que le jeune attaquant grec très coté Stefanos Tzimas est toujours indisponible après avoir subi la redoutée rupture du ligament croisé antérieur en décembre. À l’heure actuelle, son compatriote Charalampos Kostoulas et l’attaquant allemand Georginio Rutter sont leurs seules options, même si Evan Ferguson est de retour après son prêt à la Roma. On ne sait pas encore clairement vers qui ils se tourneront sur le marché des transferts, mais il ne serait pas surprenant que le nom de Liam Delap ait été évoqué lors des discussions avec Chelsea au sujet du transfert de Welbeck à Stamford Bridge. Note : D

    Pour Chelsea : Chelsea avait signalé il y a quelque temps déjà qu’il chercherait des joueurs ayant fait leurs preuves en Premier League, « matures » et « émotionnellement résilients », en laissant derrière lui sa politique de transferts axée sur la jeunesse après une nouvelle campagne extrêmement décevante sous la direction de BlueCo. Welbeck apporte certainement tout cela en abondance malgré le fait qu’il soit dans le crépuscule de sa carrière. Il ne viendrait pas non plus pour faire le nombre. Bien qu’il ait désormais 35 ans, l’attaquant de Brighton sort de la meilleure saison de buteur de ses 18 années de carrière en Premier League à ce jour (13), son deuxième meilleur total étant arrivé en 2024-2025. Il a même inscrit neuf buts et délivré deux passes décisives en 19 apparitions en championnat contre Chelsea, le premier avec Sunderland dès 2010 et le plus récent en avril de cette année. Il semble parti pour jouer les seconds rôles derrière Joao Pedro, ce qui signifie que les Blues ont du travail à faire dans le sens des départs, avec Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha et Shim Mheuka parmi les nombreux attaquants sous contrat au club. Le recrutement de Welbeck est évidemment un pari à court terme, mais Chelsea espère que sa présence et son leadership pourront avoir un effet à long terme. Il a démontré qu’il était toujours parfaitement capable d’être performant. Note : B+

    Pour Welbeck : À ce stade de sa carrière, c’était une opportunité que Welbeck ne pouvait tout simplement pas laisser passer. Il peut désormais ajouter Chelsea à un CV déjà impressionnant, où il aura l’occasion de travailler avec un entraîneur révéré en la personne de Xabi Alonso et, vraisemblablement, se verra accorder une influence importante dans le vestiaire alors que le club recherche un peu de stabilité et de leadership. Il ne sera pas un titulaire régulier, mais il y a toutes les chances qu’il obtienne beaucoup de minutes en sortie de banc lorsque Pedro sera laissé au repos, tandis qu’il devrait mener l’attaque lors des premières phases des coupes. Un contrat de deux ans signifie aussi que, si Chelsea se qualifie, il pourrait avoir une dernière occasion de jouer en Ligue des champions en 2027-2028. Welbeck retrouvera également Pedro, avec qui il avait noué une belle connexion à Brighton et pour qui il pourrait être le mentor parfait, tout comme pour Delap dans le cas où les Blues le conserveraient. Note : A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 juillet : John Stones (de Manchester City à l’Inter, libre)

    Pour Manchester City : Le départ émouvant de John Stones a été confirmé à la fin de la saison du club, mais il était inévitable en vérité. Le défenseur a été miné par les blessures tout au long de son passage à Manchester City, mais particulièrement durant les deux dernières années de son contrat, ce qui a toujours rendu peu probable le fait qu’une prolongation lui soit proposée. L’ancien manager de City, Pep Guardiola, avait laissé entendre dès le début de la saison 2025-26 que Stones faisait face à une bataille difficile pour obtenir un nouveau contrat, et un problème à la cuisse subi durant l’hiver, qui l’a écarté pendant 18 matches, a probablement mis fin à ses chances à cet égard. Néanmoins, le défenseur central a tout de même vécu une décennie brillante à l’Etihad, devenant un élément-clé en défense et aidant le club à réaliser un fameux triplé en 2022-23, dont cette toute première Ligue des champions tant attendue. Stones entrera sans aucun doute dans la légende du club malgré ses problèmes physiques, mais une séparation avait probablement du sens à ce stade. Même s’il était encore sous contrat, il n’aurait de toute façon pas rapporté une grosse indemnité de transfert. Après avoir été lié à Chelsea, City sera probablement aussi heureux qu’il ne rejoigne pas un rival de Premier League. Note : B

    Pour l’Inter : Évidemment, compte tenu de ses problèmes de blessures, ce transfert comporte un risque important pour l’Inter, même s’il s’agit d’une arrivée libre. Cependant, le club espérera avoir compensé ce risque en convainquant Stones de signer un contrat de deux ans, qui vaudrait, selon certaines informations, environ 115 000 £ par semaine, soit nettement moins que ce qu’il gagnait à l’Etihad. Désormais, le champion d’Italie n’a plus qu’à espérer que l’international anglais puisse rester en forme, car de sérieuses questions se poseront sur sa robustesse. Lorsqu’il est à son meilleur niveau, il reste l’un des meilleurs défenseurs centraux relanceurs du moment, comme il l’a montré avec plusieurs prestations solides à la Coupe du monde plus tôt dans l’été. La Serie A est en quelque sorte un refuge pour les joueurs vétérans, et l’Inter doit croire que le rythme plus lent en Italie imposera un tribut physique moindre à un joueur dont le corps l’a souvent trahi en Premier League. Stones remplace Francesco Acerbi qui, à 38 ans, était peut-être la preuve que l’Anglais pouvait potentiellement jouer encore de nombreuses années dans un championnat moins intense. Les Nerazzurri pourraient aussi bien voir cela comme une sorte de coup, après avoir, selon certaines informations, devancé notamment Chelsea et Arsenal pour obtenir la signature du défenseur. Note : B

    Pour Stones : Stones avait probablement besoin d’un nouveau départ, et il espérera laisser définitivement ses problèmes physiques derrière lui en Italie. Non seulement c’est l’occasion de découvrir un nouveau championnat et une nouvelle culture, mais il continuera aussi à se battre pour des trophées majeurs sur la scène nationale comme en Europe avec le club qui est actuellement la force dominante en Italie. Il ne le sait peut-être pas encore mais, à 32 ans, Stones pourrait bien avoir prolongé sa carrière de quelques années en troquant l’intensité de la Premier League pour le rythme plus lent de la Serie A, et à ce stade avancé de sa carrière il devrait être parfaitement adapté à la vie là-bas. Il retrouvera son ancien coéquipier à City Manuel Akanji à San Siro et aura de bonnes raisons de croire à une place de titulaire dans le système à trois défenseurs de Cristian Chivu aux côtés du brillant Alessandro Bastoni. Cela pourrait à son tour lui permettre de rester dans la course en sélection, s’il souhaite poursuivre sa carrière avec l’Angleterre au-delà de l’été après la déception d’une élimination en demi-finale de la Coupe du monde. Note : A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 juillet : Maxence Lacroix (Crystal Palace à Chelsea, 52 M£)

    Pour Palace : Cela fait moins de deux ans que Palace a déboursé seulement 18 M£ pour recruter Lacroix en provenance de Wolfsburg, alors âgé de 24 ans. Le club sera donc ravi d’avoir presque triplé sa mise en si peu de temps, preuve une nouvelle fois de l’efficacité de son modèle économique. Le défenseur central s’est développé exactement comme le club l’espérait, en devenant un élément clé des effectifs vainqueurs de la FA Cup et de la Ligue Conférence lors des deux dernières saisons sous Oliver Glasner. Au vu de ses performances en tant que défenseur dominateur et à l’aise balle au pied, Palace s’attendait à susciter de l’intérêt autour de l’international français et aurait été au courant du désir de Lacroix de se tester au plus haut niveau. Le club pourrait estimer qu’il aurait pu obtenir davantage, compte tenu de l’inflation du marché, mais cet argent sera tout de même très utile pour équilibrer les comptes après les grosses dépenses consenties en janvier pour Brennan Johnson et Jorgen Strand Larsen. Note : A-

    Pour Chelsea : BlueCo poursuit sa volonté d’ajouter davantage d’expérience et de qualité de Premier League. Chelsea avait désespérément besoin de revoir sa hiérarchie en défense centrale, aucune de ses nombreuses options actuelles ne s’imposant comme une solution de qualité à long terme, à l’exception de Levi Colwill, de retour en forme. Hormis l’international anglais, c’est assez confus : Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi et Mamadou Sarr ont tous laissé entrevoir plus qu’ils n’ont réellement apporté, et leurs avenirs sont incertains pour cette raison. Par conséquent, il a été rapporté que Chelsea pourrait même chercher un autre défenseur central après l’arrivée de Lacroix, avec notamment Jacobo Ramon de Côme parmi les noms évoqués, ce qui signifierait probablement plusieurs départs au sein du groupe actuel. Les Londoniens estimeront sans doute que, même si le tarif est un peu élevé, 52 M£ (69 M$) représentent une valeur assez correcte sur le marché actuel pour un défenseur central aguerri à la Premier League et international français confirmé qui approche de ses meilleures années. De plus, Lacroix est un leader dont l’équipe avait grand besoin sur le terrain. L’associer à Colwill offre immédiatement à Chelsea une charnière centrale solide autour de laquelle construire. Il s’agit désormais de se débarrasser des éléments en trop et, peut-être, d’ajouter encore de la qualité et de l’expérience, et cela pourrait commencer avec Disasi dans l’autre sens. Note : B+

    Pour Lacroix : Ces deux dernières années ont été incroyables pour Lacroix, qui a remporté les premiers grands trophées de sa carrière, est devenu international français chez les A et a disputé une Coupe du monde pendant ses deux années comme joueur de Palace. Le joueur de 26 ans est réputé vouloir encore se tester davantage et évoluer au plus haut niveau, et il a plus que mérité l’opportunité de franchir un cap cet été en rejoignant un club du « big six », après des performances constamment solides dans le sud de Londres. Un transfert à Chelsea ressemble à l’issue parfaite pour lui : il reste dans la capitale et peut s’attendre à intégrer directement le onze de départ de Xabi Alonso comme défenseur central droit, compte tenu des limites de joueurs comme Fofana et Chalobah, ainsi que des incertitudes entourant leurs avenirs respectifs. Lacroix est devenu un héros culte à Selhurst Park, et un bon début sous Alonso le verrait rapidement devenir une figure populaire dans son nouvel environnement. Note : A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 juillet : Elliot Anderson (Nottingham Forest à Manchester City, 116 M£)

    Pour Forest : Des sentiments peut-être mitigés. D’un côté, Forest sera triste de voir partir Anderson, étant donné le rôle si important qu’il a joué d’abord dans la qualification du club pour la Ligue Europa, puis dans son parcours jusqu’en demi-finales la saison dernière. Anderson était la plaque tournante de l’équipe. Absolument tout passait par lui, donc le remplacer ne sera pas facile. Au moins, l’argent ne sera pas un problème. Que le montant réel soit de 116 M£ ou de 130 M£ (Forest affirme qu’il s’agit du second), cela représente une somme colossale pour un joueur recruté pour seulement 35 M£ il y a deux ans. Ainsi, même si Anderson manquera évidemment au City Ground, le sentiment dominant au niveau de la direction sera la satisfaction, car Forest a ici réalisé une très grande affaire face à City. Note : A

    Pour Man City : Leur nouveau Rodri. Ou, du moins, il a intérêt à l’être. Même si Rodri n’a pas encore clarifié ses intentions, tout indique que le Ballon d’Or quittera l’Etihad cet été pour revenir dans son Espagne natale. Et même s’il ne part pas, City avait de toute façon besoin d’un digne héritier au trône du joueur de 30 ans. Après tout, ce n’est pas comme si Nico Gonzalez ou Matheus Nunes avaient vraiment convaincu au poste de n°6. Anderson, lui, a le profil. C’est un joueur confirmé de Premier League qui a touché plus de ballons et remporté plus de duels que n’importe quel autre joueur de l’élite anglaise la saison dernière, ce qui signifie qu’il semble parfaitement correspondre au milieu de terrain d’Enzo Maresca. Il est toutefois impossible de nier qu’il s’agit là de l’exemple ultime de la « taxe anglaise ». Anderson est un très bon joueur qui, à 23 ans, pourrait finir par devenir un grand joueur. Mais il sort de deux bonnes saisons à Forest et n’a même pas encore joué en Ligue des champions. Il n’y a tout simplement aucune chance que City aurait dû payer un montant à neuf chiffres pour Anderson s’il représentait encore l’Écosse au niveau international, plutôt que l’Angleterre. Note : C

    Pour Anderson : Le bon choix au bon moment. Anderson a clairement dépassé le cadre de Forest. Il a montré qu’il avait le potentiel pour évoluer au plus haut niveau et il va maintenant avoir l’occasion de le faire à City. Le montant du transfert s’accompagnera d’une énorme pression et Anderson ne serait pas le premier jeune milieu anglais prometteur à connaître des difficultés à l’Etihad. Cependant, le joueur de 23 ans semble être un footballeur plus complet que Kalvin Phillips au même âge, et l’énorme différence entre leurs situations respectives, c’est qu’il ne semble pas que Rodri sera un obstacle entre Anderson et une place de titulaire. Ainsi, même s’il existe beaucoup d’incertitudes autour de l’ère post-Pep Guardiola à City, c’est pour lui une chance en or de s’imposer comme l’un des meilleurs milieux centraux d’Europe. Note : A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 juillet : Alejandro Garnacho (Chelsea à Aston Villa, prêt)

    Pour Chelsea : Chelsea sera ravi de s’être débarrassé de Garnacho aussi rapidement cet été, un joueur qui aurait très facilement pu être difficile à vendre compte tenu de son passage d’une seule saison oubliable dans l’ouest de Londres et du prix élevé fixé par le club à 42,5 M£ (57 M$). Il y a un peu plus de 10 jours, il a été rapporté que Chelsea avait autorisé Garnacho à manquer la reprise de l’entraînement de pré-saison afin de finaliser un transfert loin de Stamford Bridge, et ce départ s’est rapidement concrétisé sous la forme d’un prêt à Aston Villa assorti d’une obligation d’achat conditionnelle. Il a été rapporté que ces conditions sont très faciles à remplir, et l’Argentin a déjà signé un contrat de quatre ans à Villa. On ne sait pas encore à ce stade quel sera le montant de l’opération, mais on peut imaginer qu’il ne sera pas très éloigné de l’évaluation de Chelsea, ce dont le club se réjouira énormément, surtout après avoir justement recruté Morgan Rogers en provenance du club des Midlands pour un montant record dans son histoire. Note : A

    Pour Aston Villa : Au vu de l’inefficacité de Garnacho pendant son passage à Chelsea, ce transfert a de quoi faire retentir les alarmes chez les supporters de Villa. L’entraîneur Unai Emery aurait apparemment été le principal moteur de cette poursuite du joueur, lui qui voulait un ailier rapide, et l’espoir sera que le technicien espagnol puisse restaurer la confiance de Garnacho. Mais il semble qu’un risque important soit attaché à cette opération, car Garnacho paraît privé depuis un certain temps de l’élan et de l’assurance qui faisaient de lui un talent aussi remarquable lors de son passage à Manchester United. L’ailier ne semble pas capable de reproduire les statistiques offensives de Rogers, et de sérieuses questions se poseront s’il ne donne pas satisfaction alors que Villa sera malgré tout obligé de l’acheter à la fin de la saison, probablement pour une somme importante. L’accord constitue aussi un moyen assez effronté de contourner les règles financières, dans la mesure où il est clairement conçu pour maximiser les profits issus des opérations Rogers et Garnacho aux yeux de l’UEFA, qui considérerait cela comme un échange si l’ailier argentin partait définitivement cet été, et la différence entre les montants serait alors déduite. Note : C

    Pour Garnacho : Pour un deuxième nouveau départ en l’espace d’un an, Garnacho sera sûrement déterminé à faire de cette opportunité une réussite, alors que sa carrière risque de glisser vers la médiocrité. Emery a le don de tirer le meilleur de joueurs qui avaient auparavant déçu, et le départ de Rogers laisse une place à prendre dans le onze de départ de Villa. Cependant, l’Argentin se trompe s’il pense qu’il y aura moins de pression sur ses épaules loin d’un club du soi-disant « big six », alors que les fidèles de Villa Park sont extrêmement exigeants après avoir de nouveau assuré une qualification en Ligue des champions, ce qui constitue un atout pour la nouvelle recrue. Garnacho sera certainement aussi attentif au sort d’Harvey Elliott, qui avait rejoint Villa en provenance de Liverpool l’été dernier dans le cadre de ce qui ressemblait à un prêt avec obligation d’achat conditionnelle très abordable ; il lui suffisait simplement de disputer 10 matches de Premier League. Cependant, il a été écarté par Emery et figurait rarement dans le groupe pour les jours de match. L’entraîneur l’a déjà fait par le passé, et Garnacho devra prouver sa valeur. Note : B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 juillet : Christos Tzolis (de Bruges à Arsenal, 34 M£)

    Pour Bruges : Même si Tzolis vaudrait certainement davantage s’il évoluait dans l’un des cinq grands championnats européens, le Club Bruges sera très satisfait de ce qui constitue une vente record dans l’histoire du club pour un joueur recruté il y a seulement deux ans pour 6,5 M€ en provenance de Fortuna Dusseldorf. Les négociations semblent également avoir été assez fluides, Arsenal ayant finalement répondu aux exigences financières des champions de Belgique pour l’ailier. Le club vendeur était en position de force après la signature par Tzolis d’un nouveau contrat il y a un an. Une telle somme représente énormément pour un club de Jupiler Pro League, et Bruges cherchera à la réinvestir intelligemment après avoir repris le titre à l’Union Saint-Gilloise la saison dernière. Note : A

    Pour Arsenal : Le champion de Premier League avait besoin de renforts sur les ailes après le départ de Leandro Trossard pour Besiktas après la Coupe du monde, et Tzolis coche de nombreuses cases en tant que remplaçant. L’international grec a réalisé une excellente saison individuelle en 2025-2026, avec un total impressionnant de 51 contributions décisives (22 buts, 29 passes décisives) toutes compétitions confondues, contribuant grandement au titre de champion de Bruges ainsi qu’à sa qualification pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Il existe bien sûr un certain risque lié à ce transfert, même si le montant ressemble à une belle affaire sur le marché actuel ; Tzolis avait énormément souffert lors de son premier passage en Premier League avec Norwich City, même s’il était alors très jeune et que les Canaries semblaient condamnés à la relégation, si bien que des interrogations subsisteront quant à sa capacité à transposer sa forme affichée en Belgique au football anglais. Arsenal espérera que Tzolis a tiré des enseignements de cette expérience, et le joueur possède les qualités physiques et la vitesse nécessaires pour réussir. Arsenal devra peut-être se montrer patient avant de voir la meilleure version du joueur de 24 ans, mais il devrait au minimum constituer au départ une option de rotation utile. Note : B+

    Pour Tzolis : L’ailier retrouve la Premier League avec une revanche à prendre après son passage raté à Norwich, avec en plus la certitude d’avoir relancé sa carrière en Belgique après des prêts initiaux au FC Twente et à Dusseldorf. Le défi consiste désormais à maintenir les standards très élevés qu’il a fixés à Bruges dans un championnat bien plus difficile, mais tout indique qu’il a les qualités pour réussir. Selon certaines informations, Tzolis voulait uniquement rejoindre Arsenal et avait fait de leur intérêt sa priorité, il sera donc sûrement ravi de voir ce transfert se concrétiser. Maintenant, le plus dur commence alors qu’il cherche à s’imposer dans le nord de Londres. Note : A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 juillet : Karim Adeyemi (Borussia Dortmund au FC Barcelone, 29 M€)

    Pour Dortmund : Probablement le mieux qu’ils pouvaient faire dans les circonstances. Adeyemi n’avait plus qu’un an de contrat et il n’y avait aucune chance qu’il en signe un nouveau. En conséquence, Dortmund n’avait pas d’autre choix que de le vendre cet été afin d’éviter de perdre gratuitement un actif assez précieux l’an prochain. Adeyemi vaut évidemment plus que les 22 M€ que Dortmund va recevoir d’emblée, mais il ne faut pas oublier qu’il a subi pas mal de blessures et manqué de régularité tout au long de ses quatre années au Signal Iduna Park. Le BVB a aussi bien négocié en obtenant un pourcentage à la revente dans son contrat. Note : B

    Pour Barcelone : Un recrutement potentiellement astucieux. Nous avons beaucoup critiqué le Barça au fil des années pour sa gestion du mercato, et à juste titre, mais il faut rendre à César ce qui lui appartient : cela pourrait s’avérer être une excellente opération. Adeyemi n’a pas encore été à la hauteur des attentes placées en lui comme prochaine grande promesse du football allemand, mais il n’a encore que 24 ans, ce qui fait de lui une alternative plus jeune, moins chère et plus rapide à Marcus Rashford. Plus important encore peut-être, Hansi Flick pense pouvoir tirer le meilleur d’un joueur à qui il a offert ses débuts en sélection il y a cinq ans. Note : B+

    Pour Adeyemi : Un transfert parfaitement timing. Adeyemi avait tout d’un futur crack lorsqu’il a rejoint Dortmund en provenance du Red Bull Salzbourg en mai 2022, mais cela ne s’est jamais vraiment concrétisé pour lui. Il y avait sans aucun doute des signes la saison dernière qu’il pouvait enfin réaliser son potentiel, mais un transfert au Camp Nou représente malgré tout une évolution incroyable pour l’ailier né à Munich. L’avantage, c’est qu’il ne sera pas soumis à une pression énorme, compte tenu du montant du transfert. En effet, on attendra bien davantage d’Anthony Gordon lors des premières semaines de la nouvelle saison, et cela devrait grandement faciliter l’intégration d’Adeyemi, qui a la polyvalence et la vitesse pour devenir un membre vraiment important d’une ligne d’attaque du Barça en pleine refonte cet été. En clair, cela ressemble au bon choix au bon moment pour Adeyemi, qui n’aura pas de meilleure plateforme pour enfin concrétiser son potentiel. Note : A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 juillet : Morgan Rogers (d’Aston Villa à Chelsea, 117 M£)

    Pour Villa : Un rappel brutal de sa place dans la hiérarchie de la Premier League. Si Rogers avait rejoint Arsenal, tout juste sacré champion, cela aurait été une chose. Mais Villa a terminé quatrième la saison dernière, soit six places et 13 points devant Chelsea, et disputera la Ligue des champions cette année, alors que les Blues n’ont aucune compétition continentale à attendre. Et pourtant, le vainqueur de la Ligue Europa a été totalement impuissant à empêcher son bien le plus précieux de filer à Stamford Bridge. Évidemment, d’un point de vue financier, c’est une opération absolument incroyable pour Villa. Le club avait recruté Rogers en provenance de Middlesbrough il y a seulement deux ans et demi pour un montant initial de 8 millions de livres sterling. Il l’a maintenant vendu pour près de 15 fois cette somme, ce qui représente un montant fou qui aidera grandement Villa à trouver un remplaçant tout en renforçant par ailleurs l’effectif d’Unai Emery. Cependant, les supporters sont extrêmement frustrés en ce moment, car ils estiment qu’il s’agit d’une nouvelle preuve que les riches propriétaires du club sont entravés par les règles financières de la Premier League. Note : B+

    Pour Chelsea : Un sacré coup. On s’attendait à ce que Rogers prenne la direction du nord de Londres cet été plutôt que l’ouest. Cependant, malgré les supposés problèmes budgétaires causés par l’échec de la saison dernière à se qualifier pour la Ligue des champions, Chelsea a écrasé Arsenal dans la course pour recruter l’un des attaquants les plus convoités de Premier League. Comment ? C’est bien la question que tout le monde se pose actuellement, beaucoup s’attendant désormais à voir un membre du « bomb squad » des Blues débarquer à Villa Park avant la fermeture du mercato, et pour un prix grossièrement gonflé. Ce qui semble plus probable, toutefois, c’est que des avancées ont été réalisées en coulisses concernant la recherche d’un nouveau point de chute pour Enzo Fernandez, et que la vente de l’Argentin, désireux de partir, couvrira presque totalement le coût du transfert de Rogers. Il est impossible de nier que Chelsea a énormément surpayé pour un joueur de 23 ans qui n’a derrière lui que deux saisons correctes en Premier League, et un seul but en 22 apparitions avec l’Angleterre. Cependant, une ligne d’attaque composée de Rogers, Cole Palmer, Estevao et Joao Pedro pourrait assurément faire très mal sous les ordres de Xabi Alonso la saison prochaine. Note : B

    Pour Rogers : Un retournement de situation surprenant, du moins vu de l’extérieur. On présumait que Rogers avait très envie de rejoindre l’Emirates, où il aurait été appelé à prendre la place du récemment parti Leandro Trossard sur le côté gauche de l’attaque d’Arsenal de Mikel Arteta. Cependant, il est désormais rapporté qu’il s’est laissé séduire par Alonso, qui a évidemment réalisé un excellent travail avec des joueurs comme Florian Wirtz au Bayer Leverkusen. Toutefois, nous soupçonnons fortement que l’argent et un temps de jeu garanti dans une équipe plus faible ont joué des rôles encore plus déterminants dans le transfert surprise de Rogers à Stamford Bridge. En toute honnêteté, même si Chelsea est un club terriblement mal géré et en perpétuel état de transition, c’est un transfert qui pourrait très bien réussir à Rogers, d’autant plus qu’il va désormais pouvoir jouer en Premier League aux côtés de son bon ami et ancien coéquipier chez les jeunes à Manchester, Palmer. En effet, on pourrait bien voir pas mal de célébrations « cold » lors des matches de Chelsea la saison prochaine ! Note : B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 juillet : Youri Tielemans (d'Aston Villa à Manchester United, 35 M£)

    Pour Villa : Un coup dur. La propension de Tielemans à se blesser est depuis longtemps une source de frustration à Villa Park, mais quand il est en forme, c'est un footballeur fantastique, et il était impossible de surestimer son importance dans le plan de jeu d'Unai Emery la saison dernière. L'équipe de l'Espagnol a énormément souffert lorsque Tielemans a été écarté par une blessure à la cheville plus tôt cette année, ne remportant qu'un seul des sept matches de Premier League disputés sans le Belge. Puis, une fois de retour dans le onze de départ, Villa a terminé la saison en trombe en finissant quatrième de Premier League et en remportant la Ligue Europa, avec un but spectaculaire de Tielemans en finale. Sachant qu'il lui restait aussi deux ans de contrat, le perdre pour seulement 35 M£ est vraiment très difficile à accepter, d'autant plus qu'Amadou Onana est parti pour une longue absence en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur. Note : D

    Pour United : Une très belle surprise. Rien n'indiquait que United préparait une approche pour Tielemans jusqu'à ce qu'il apparaisse que l'opération était proche d'être conclue. Par conséquent, le club mérite des compliments pour avoir agi avec autant de détermination et de discrétion. Tielemans ne correspond clairement pas au profil d'âge recherché par United cet été et il a évidemment déjà beaucoup joué, même pour un joueur de 29 ans. Mais son arrivée va atténuer une partie de la panique autour d'Old Trafford après l'échec du dossier Ederson, la blessure grave subie par Manuel Ugarte en sélection avec l'Uruguay, et le fait que United n'ait pas eu les moyens de boucler les dossiers de ses principales cibles au milieu de terrain, Elliot Anderson, Sandro Tonali et Mateus Fernandes. Tielemans est un joueur confirmé de Premier League qui a souligné toute sa classe lors de la Coupe du monde. Il apportera donc une profondeur d'effectif, de l'expérience, de la polyvalence et de la qualité bienvenues au milieu de terrain de United après le départ de Casemiro à la fin de la saison dernière, et à ce prix-là, il pourrait bien s'avérer être l'une des recrues de la saison. Note : B+

    Pour Tielemans : Le genre d'opportunité que, peut-être, même lui pensait ne plus jamais voir se présenter. Tielemans est depuis longtemps annoncé dans l'un des cadors de la Premier League mais, après avoir eu 29 ans en mai, cela ne semblait plus vraiment devoir arriver pour l'ancien milieu de Leicester City à ce stade de sa carrière, et cela aurait été très bien ainsi. Villa est déjà un immense club en soi. Cependant, United est incontestablement d'un autre calibre en matière de prestige, ce qui fait de ce transfert une étape énorme pour Tielemans, qui savourera sans aucun doute l'occasion d'exposer sa merveilleuse qualité de passe et son énorme bagage technique sur l'une des plus grandes scènes du football. Note : A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 juillet : Andrey Santos (de Chelsea à Manchester United, 50 M£)

    Pour Chelsea : L’étrange été de Chelsea se poursuit avec un accord trouvé pour vendre l’un de ses jeunes joueurs prometteurs à un rival direct dans la course au top 4 en Premier League. Andrey Santos semblait bien progresser après son retour de son prêt réussi au club frère Strasbourg pour intégrer l’équipe première, en jouant régulièrement tout au long de la saison 2025-2026 et en impressionnant souvent lorsqu’il remplaçait Enzo Fernandez et Moises Caicedo. Si Fernandez part, comme cela semble probable, alors le nouvel entraîneur Xabi Alonso se retrouvera avec très peu d’options. Cependant, le joueur de 22 ans n’a manifestement pas été considéré comme intouchable, et l’offre de Manchester United de 48 M£ (64 M$), plus 2 M£ de bonus, pour un milieu de terrain qui n’est pas encore un titulaire garanti était visiblement trop belle pour être refusée. C’est le modèle BlueCo en action ; Chelsea s’apprête à réaliser un bénéfice significatif sur Santos, recruté en 2023 comme jeune joueur à fort potentiel en provenance du club brésilien Vasco da Gama pour 16 M£. Cette décision commerciale cynique laisse un goût amer, mais le montant substantiel proposé signifie que l’affaire était sans doute trop belle pour être refusée. Cependant, si Santos devient un talent de classe mondiale à Old Trafford, ce n’est pas un transfert dont on se souviendra avec affection. Note : B-

    Pour Manchester United : Un de ces transferts qui laissent un peu perplexe de la part de tout le monde. Après avoir manqué leurs cibles prioritaires au milieu de terrain, Elliot Anderson et Matheus Fernandes, partis respectivement à Manchester City et Tottenham, United s’est tourné dans la panique vers Santos pour éviter un scénario dans lequel Mason Mount serait son seul milieu de terrain senior reconnu au début de sa préparation de pré-saison le 18 juillet, Kobbie Mainoo étant encore à la Coupe du monde avec l’Angleterre. Il a été rapporté que les décideurs de United étaient « calmes » après l’échec de la piste Fernandes, mais Santos n’est pas au même niveau que leurs cibles précédentes, et un package de 50 M£ est élevé pour un joueur dont Chelsea était clairement disposé à se séparer. Manchester United a besoin de renforts dans l’entrejeu après le départ de Casemiro et la grave blessure subie par Manuel Ugarte, mais le club a trop payé ici pour un joueur qui ne sera pas un titulaire garanti une fois le mercato terminé. L’espoir sera qu’à 22 ans, il ait encore une grande marge de progression. Note : C

    Pour Santos : Peut-être motivé par le fait qu’il a été écarté de la sélection du Brésil de Carlo Ancelotti après une saison durant laquelle il a alterné entre titularisations et passages sur le banc à Chelsea, il a été rapporté que Santos quittait Chelsea à la recherche de « temps de jeu régulier en équipe première ». Reste à voir s’il obtiendra plus de minutes à Old Trafford qu’à Stamford Bridge, et beaucoup dépendra de ceux que United recrutera encore, d’autres arrivées étant probables dans le cadre de la refonte du milieu de terrain du club. Santos peut estimer avoir besoin d’un nouveau départ loin du chaos au niveau de la direction et du turnover sur le banc à Chelsea, même s’il n’y a aucune garantie que United puisse offrir davantage de stabilité à long terme. Le club peut toutefois lui offrir la Ligue des champions, ce qui signifiera naturellement plus de minutes puisque son employeur bientôt ancien ne s’est qualifié pour aucune compétition européenne. En pratique, ce sera au joueur de faire en sorte de s’imposer comme une figure clé dans son nouvel environnement. Note : B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 juillet : Sandro Tonali (de Newcastle à Tottenham, 100 M£)

    Pour Newcastle : La bulle a bel et bien éclaté ! Quand Newcastle s'est qualifié pour la Ligue des champions de la saison dernière, après avoir mis fin à sa disette de trophées en créant la surprise face à Liverpool en finale de la Carabao Cup, les supporters rêvaient de voir leur club financé par un État devenir la réponse anglaise au Paris Saint-Germain soutenu par le Qatar. Cependant, Liverpool a ensuite brutalement rappelé à Newcastle sa place dans la hiérarchie de la Premier League en lui arrachant Alexander Isak dans les circonstances les plus douloureuses. Si Newcastle avait bien utilisé ce montant, alors record britannique, les choses auraient peut-être encore pu bien tourner. Au lieu de cela, des millions de livres ont été gaspillés dans des achats paniques comme Yoane Wissa, Nick Woltemade et Anthony Elanga, ce qui a conduit l'équipe d'Eddie Howe à terminer 12e au classement. Il était clair bien avant la fin d'une campagne catastrophique qu'Anthony Gordon allait partir, mais c'est le départ de Tonali pour Tottenham, entre toutes les équipes, qui représente vraiment la mort d'un rêve. Et ce qui est vraiment traumatisant pour les fans, c'est que ce n'est probablement même pas le coup de grâce, puisque le capitaine Bruno Guimaraes est lui aussi certain de partir dans les semaines à venir. En gros, avec des propriétaires saoudiens qui réduisent leurs investissements dans le sport, d'autres déconvenues sont à venir, ce qui signifie que les supporters ne peuvent même pas se consoler avec l'indemnité à neuf chiffres, qui risque de toute façon d'être dilapidée. Note : F

    Pour Tottenham : Encore une recrue spectaculaire. À peine un jour après avoir bouclé un accord historique de 85 M£ pour Mateus Fernandes, Tottenham a décidé de battre à nouveau son record de transfert pour Tonali. Que ce soit un signe de désespoir ou une preuve d'ambition, le débat reste ouvert. C'est peut-être simplement la preuve d'un marché des transferts devenu fou. Après tout, si Elliot Anderson vaut 116 M£, pourquoi Tonali ne coûterait-il pas une somme similaire ?! L'international italien s'est incontestablement imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain de Premier League au cours des deux dernières saisons et il semble être un pari encore plus prometteur pour s'épanouir sous les ordres de son compatriote Roberto De Zerbi que Fernandes. Bien sûr, dépenser autant d'argent pour un joueur de 26 ans qui a encore beaucoup à prouver au très haut niveau reste un pari, et Tottenham a désespérément besoin qu'il soit gagnant. Pour l'instant, toutefois, les fans ne s'en soucieront probablement pas. Après des années de frustration face à l'approche prudente/mesquine du marché des transferts supervisée par l'ancien président exécutif Daniel Levy, ils ont maintenant vu leur club écraser la concurrence de ses rivaux de Premier League pour signer l'un des milieux les plus convoités du marché. Note : B+

    Pour Tonali : Un transfert des plus inattendus. On supposait que si Tonali devait quitter le club qui l'avait soutenu pendant sa suspension pour paris illégaux, ce serait pour l'une des équipes les plus fortes d'Europe. Il a au contraire rejoint une équipe qui a terminé 17e de Premier League lors de chacune des deux dernières saisons. Alors, comment l'expliquer ? Évidemment, il n'y avait aucune chance qu'un club de Serie A dispose de moyens suffisants pour exaucer le souhait, rapporté, de Tonali de rentrer au pays, et même l'élite anglaise a été, de façon compréhensible, refroidie par le prix demandé par Newcastle. Résultat, Tonali s'est retrouvé à Tottenham, où il s'apprête désormais à passer ses meilleures années, ce qui est incontestablement étrange. Cela dit, si De Zerbi reste à Tottenham plus de deux saisons, et c'est un énorme « si », alors ce transfert pourrait bien s'avérer bénéfique pour Tonali sur le long terme... Note : C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 juillet : Denzel Dumfries (de l’Inter au Real Madrid, 20 M€)

    Pour l’Inter : Il faut s’interroger sur la décision de l’Inter d’inclure une clause libératoire aussi basse dans le contrat d’un joueur devenu l’un de ses éléments les plus importants, même si une blessure à la cheville puis une opération ont freiné la saison 2025-2026 de Dumfries. Il reste néanmoins, dans un bon jour, l’un des meilleurs latéraux offensifs du moment, donc 20 M€ (17 M£/23 M$) représentent une assez mauvaise affaire pour l’Inter, qui aurait pu en tirer bien davantage sur le marché actuel pour un joueur à qui il restait encore deux ans de contrat. Il faut toutefois reconnaître que l’Inter avait peut-être les mains liées ; lorsque le Néerlandais a prolongé son contrat en septembre 2024, il aurait apparemment exigé cette clause, fixée à 25 M€ pour les clubs hors d’Italie à l’été 2025 avant de baisser cette année. Note : C

    Pour Madrid : Cela ressemble à une nouvelle opération très avisée pour le Real, qui se forge une réputation de chasseur de bonnes affaires alors qu’il compose avec les règles financières strictes de la Liga. Dumfries vaut au moins le double du montant payé par le Real Madrid, et ce tarif est bien inférieur aux 30 M€ que le Real Madrid aurait, selon certaines informations, mis de côté pour recruter un nouveau latéral droit afin de concurrencer Trent Alexander-Arnold après le départ de la légende du club Dani Carvajal. Cependant, comme son homologue anglais, Dumfries est un autre défenseur du côté droit sans doute plus efficace vers l’avant que dans le travail défensif, ce qui laisse Madrid avec une certaine forme de déséquilibre à ce poste, dont de meilleures équipes pourraient profiter. À 30 ans, il n’est pas non plus exactement une option à long terme, mais pour un montant aussi faible, il est difficile de dire qu’il ne peut pas être une solution de transition correcte pendant au moins quelques saisons. Note : A

    Pour Dumfries : Ce genre de transfert, à ce stade de sa carrière, est exactement la raison pour laquelle Dumfries voulait cette clause libératoire dans son contrat. Il a été un serviteur loyal de l’Inter depuis son arrivée du PSV en 2021, signant 55 contributions décisives en 207 apparitions au poste de piston droit, tout en aidant l’Inter à remporter le titre de Serie A en 2023-2024 puis en 2025-2026, et à atteindre deux finales de Ligue des champions. Il a assurément mérité ce qui pourrait être son dernier grand transfert, et son prix relativement bas signifie que la pression sera quelque peu moindre au Bernabéu. Il sera très intéressant de voir s’il laisse Alexander-Arnold sur le banc, alors qu’il aurait, selon certaines informations, eu des discussions avec Jose Mourinho au sujet du rôle qu’il occupera. Note : A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 juillet : Mateus Fernandes (West Ham à Tottenham, 85 M£)

    Pour West Ham : Une indemnité énorme qui contribuera grandement à atténuer l’impact économique d’une relégation de Premier League. Il était clair dès la descente de West Ham que plusieurs ventes importantes seraient nécessaires, et Fernandes faisait partie de leurs actifs les plus précieux, un milieu de terrain élégant qui attirait déjà de nombreux regards admiratifs de clubs rivaux avant même que leur sort ne soit scellé lors de la dernière journée de la saison. Son départ n’a donc absolument rien de surprenant. Ce qui est choquant, en revanche, c’est que West Ham ait réussi à obtenir exactement ce qu’il demandait pour le Portugais malgré une position de négociation assez faible. Pour cela, le conseil d’administration du club, à juste titre si décrié, mérite quelques rares éloges. Note : A

    Pour Tottenham : Une confirmation supplémentaire que le club ne plaisante pas cet été. Après deux campagnes calamiteuses, dont la seconde s’est presque terminée par une relégation, Tottenham a agi vite pour s’assurer de ne plus jamais se retrouver dans une telle situation, et si le fait de payer 52 M£ pour Jan Paul van Hecke était une déclaration d’intention, alors là on est encore au-dessus. Fernandes est un joueur de 21 ans très talentueux. Il peut évoluer à plusieurs postes et a depuis longtemps le profil d’un joueur capable de s’épanouir dans une équipe plus forte. Il est également clair que Roberto De Zerbi le considère comme parfait pour son style de jeu. Cependant, il y a un parfum de panique indéniable autour de cette opération. Tottenham, comme on l’a vu avec son intérêt pour Sandro Tonali également, est déterminé à faire tout ce qu’il faut pour remodeler un milieu de terrain médiocre et était donc prêt à surpayer Fernandes pour repousser l’intérêt de clubs comme Manchester United. Par conséquent, ce transfert doit vraiment fonctionner pour Tottenham, et tout de suite, sinon il deviendra rapidement un nouveau bâton pour frapper les propriétaires du club. En effet, juste pour remettre les chiffres en perspective, le PSG a payé Benfica 60 M€ pour Joao Neves et Fernandes est loin d’être aussi bon que son compatriote de 21 ans, donc il doit vraiment montrer qu’il pourrait l’être. Note : C+

    Pour Fernandes : Un transfert étrange à première vue. Fernandes a été annoncé dans le viseur de certains des plus grands noms du football : Manchester United, Liverpool et le PSG. Il a finalement atterri à Tottenham, l’équipe qui a terminé une place et deux points devant West Ham la saison dernière, ce qui donne à ce choix des allures de transfert latéral. Cependant, le club du nord de Londres devrait être bien plus fort la saison prochaine et Fernandes est incontestablement le type de milieu de terrain que De Zerbi pourrait aider à franchir un tout autre palier. Il devrait bien sûr y avoir certaines inquiétudes quant à la durée du séjour de l’Italien à Tottenham, étant donné qu’aucune des deux parties n’est réputée pour sa stabilité, mais Fernandes entrera directement dans le onze de départ, et cela ne se serait peut-être pas produit ailleurs. Note : B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1er juillet : Ismael Saibari (du PSV au Bayern Munich, 50 M€)

    Pour le PSV : Une sortie décevante mais inévitable. Saibari a remporté trois titres consécutifs avec le PSV et son influence n'a cessé de grandir durant cette période. Il n'était donc qu'une question de temps avant qu'il ne soit recruté par l'un des plus grands clubs d'Europe. Certains diront peut-être que le PSV aurait pu attendre après la Coupe du monde avant de fixer un prix pour Saibari, puisqu'il y avait toujours une chance qu'il brille en Amérique du Nord, mais cela reste un très beau montant pour un joueur recruté à Genk pour un peu plus de 5 M€ il y a quatre ans. Il est également probable que cet argent soit bien utilisé par un club qui a constamment réussi à remporter des trophées aux Pays-Bas malgré l'obligation récurrente de vendre ses meilleurs joueurs. Note : B 

    Pour le Bayern : Une opération brillante. La valeur marchande de Saibari n'avait fait qu'augmenter ces dernières semaines grâce à ses performances sensationnelles avec le Maroc, le joueur de 25 ans ayant marqué lors des trois matches de groupe de son pays à la Coupe du monde avant de transformer le penalty décisif lors de la victoire en seizièmes de finale contre les Pays-Bas. Cependant, comme l'a déclaré le directeur sportif Max Eberl lorsque le transfert a été officialisé, c'est un dossier sur lequel le Bayern travaillait depuis un certain temps. Il ne s'agit pas d'une décision de réaction à l'éclosion soudaine d'un joueur lors d'une Coupe du monde ; les Bavarois étaient convaincus depuis longtemps que Saibari possédait le bon mélange de technique, d'abattage et de polyvalence pour apporter une contribution significative à une ligne offensive déjà exceptionnelle, et nous ne voyons rien qui remette cette évaluation en cause. Note : A

    Pour Saibari : Le meilleur été de sa vie. La Coupe du monde ne pourrait vraiment pas mieux se passer pour Saibari, qui a tapé dans l'œil du grand public grâce à ses prestations dynamiques en attaque avec une très impressionnante équipe du Maroc. Désormais, il a bouclé le classique transfert de « rêve » vers « l'un des plus grands clubs du monde », même si se faire une place dans un onze de départ composé de Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise et Jamal Musiala pourrait bien tourner au cauchemar ! Cependant, les meilleures années de Saibari sont encore devant lui, il est sur un nuage en ce moment et il croit logiquement pouvoir devenir un ajout très utile à l'effectif du Bayern. Vincent Kompany est clairement du même avis, car Saibari semble sans aucun doute mieux correspondre au style de jeu de son équipe que Nicolas Jackson. Note : A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1er juillet : Marco Palestra (de l’Atalanta à Chelsea, 47 M£)

    Pour l’Atalanta : Après son accord pour vendre Ederson à Manchester United, cela a tout d’une nouvelle opération très habile pour l’Atalanta. Le montant conséquent de 55 M€ (47 M£/62 M$) pour Palestra représente un pur bénéfice pour un joueur issu de son centre de formation, mais qui n’a disputé qu’une poignée de matches avec l’équipe première, le club ayant apparemment décidé il y a quelque temps déjà d’encaisser plutôt que de réintégrer Palestra après son prêt réussi à Cagliari. À 21 ans, il devient la quatrième vente la plus chère de l’histoire du club et, même s’il est peut-être dommage que Palestra ne reste pas à Bergame pour s’imposer dans le club qu’il a rejoint à l’âge de 10 ans, une fois que des clubs comme l’Inter et Chelsea ont manifesté leur intérêt, il a eu la tête tournée et il semblait toujours probable que le conserver relèverait du défi. Note : A

    Pour Chelsea : Un indicateur intéressant de l’influence de Xabi Alonso en tant que manager de Chelsea, plutôt qu’entraîneur principal. L’Espagnol aurait donné son feu vert à cette opération, et le club a agi rapidement pour trouver un accord avec l’Atalanta, se hissant en pole position en l’espace de 24 heures pour détourner Palestra de l’Inter. Il était largement attendu chez le champion d’Italie, donc c’est assurément un joli coup dans ce sens. Latéral polyvalent, rapide et puissant, Palestra, nommé défenseur de l’année en Serie A pour 2025-2026, est censé correspondre au système d’Alonso aussi bien dans une défense à trois que dans une défense à quatre, et il devrait être bien armé pour répondre aux exigences de la Premier League. Cependant, après avoir dépensé jusqu’à 55 M€, il y a le sentiment que Chelsea a surpayé, c’est une somme énorme à l’échelle de la Serie A, ayant apparemment relégué l’offre de l’Inter très loin derrière, et il reste encore brut à 21 ans avec seulement une saison correcte dans l’élite à son actif. Cette opération comporte donc une part de risque. Note : B

    Pour Palestra : Seul Palestra lui-même pourra répondre à la question de savoir pourquoi il a choisi Chelsea plutôt qu’un transfert à l’Inter, dont il a fréquenté le centre de formation lorsqu’il était enfant et qu’il serait censé supporter, mais le fait que l’offre de contrat des Blues évoquée dans les médias, proche de 100 000 £ par semaine, valait plus du double de celle proposée par les Nerazzurri, peut en partie l’expliquer. Cela dit, Palestra a toutes les qualités pour réussir en Premier League et il a apparemment sauté sur l’occasion de se tester dans l’élite anglaise. Il sera encouragé par la réussite de Riccardo Calafiori à Arsenal, tandis que le jeune Italien Giovanni Leoni a rejoint Liverpool l’été dernier, signe que davantage de joueurs sont prêts à quitter la Serie A tôt dans leur carrière. Il a très bien pu être convaincu par la détermination d’Alonso à l’amener à Stamford Bridge, ce qui laisse penser qu’il pourrait devenir un élément clé sous les ordres du nouveau manager. Note : A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 juin : Goncalo Ramos (du Paris Saint-Germain à l’AC Milan, 75 M€)

    Pour le PSG : Jackpot ! Les champions d’Europe vont se frotter les mains après avoir trouvé quelqu’un prêt à leur verser une somme aussi ridicule pour un joueur de rotation qui n’a pas débuté le moindre match de Ligue des champions la saison dernière. Ramos, rappelons-le, était censé être la réponse au problème du PSG en attaque, mais il a passé l’immense majorité de son temps au Parc des Prince sur le banc, puisque Luis Enrique a trouvé une meilleure solution en convertissant Ousmane Dembele en « faux neuf », ce qui ne renvoie pas vraiment une bonne image du Portugais. Et le fait qu’il joue encore les seconds rôles derrière un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection n’aide pas non plus. Ainsi, les meilleures équipes du monde ne se bousculaient guère pour recruter Ramos cet été, et certainement pas pour un montant absurde de 75 M€. Mais avec cette transaction sensationnelle, le PSG a récupéré plus de la moitié de l’argent dont il aura besoin pour recruter Yan Diomande, un joueur qui améliorera réellement son attaque. Note : A+

    Pour Milan : Sidérant, tout simplement sidérant. Mettons tout de suite une chose au clair : Ramos est un bon attaquant. Il a montré un grand potentiel à Benfica et prouvé qu’il pouvait avoir un impact en sortie de banc au PSG en inscrivant 45 buts sur trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, en particulier pour un Milan qui ne déborde pas vraiment de liquidités. Par conséquent, les supporters, consultants et journalistes en Italie cherchent actuellement dans tous les sens à comprendre ce qui s’est exactement passé ici. Si ce transfert pourrait très bien signifier que Rafael Leao quittera bientôt San Siro, le fait que Jorge Mendes soit impliqué a inévitablement provoqué de nombreuses théories du complot, tandis qu’il a également été souligné que le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, entretient une bonne relation avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Personne ne sait vraiment, cependant, pourquoi Milan s’est senti obligé de payer un montant record pour le club afin de recruter Ramos. Encore une fois, pour être clair, nous pensons qu’il marquera des buts en Serie A, d’autant qu’il devrait offrir exactement ce que Ruben Amorim attend de son numéro 9. Mais il s’agit du recrutement le plus cher en Italie depuis la signature de Romelu Lukaku par l’Inter, et Ramos n’offre en réalité rien qui s’approche de la même garantie en termes de buts. Note : D+

    Pour Ramos : Une opportunité attendue depuis longtemps pour l’éternelle doublure de devenir l’homme de premier plan. Nous avons pensé, lorsque Ramos a inscrit un triplé avec le Portugal de Fernando Santos lors de la Coupe du monde 2022, qu’une star était née. Cependant, au lieu de construire l’attaque du Portugal autour d’un avant-centre vraiment prometteur, le successeur de Santos, Roberto Martinez, a choisi de continuer avec Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Toutefois, il faut aussi dire qu’il n’a pas fait un travail particulièrement remarquable pour mettre Ronaldo et Martinez sous une véritable pression. L’histoire a été similaire à Paris, où le consensus général veut que, même si le PSG possédait une collection enviable d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en faisait pas partie. Il était simplement un bon joueur à faire entrer depuis le banc, un joker correct. Surtout, il a désormais l’occasion de changer ce récit. Ramos va être la pointe de lance d’un nouveau Milan, qui reste l’un des plus grands clubs du football mondial. La pression pour justifier son prix va être énorme, car même s’il s’agit déjà d’un gros montant, c’est absolument gargantuesque pour un club de Serie A. À toi de jouer, Goncalo, il est temps de prouver ta valeur...Note : A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 juin : Jan Paul van Hecke (de Brighton à Tottenham, 52 M£)

    Pour Brighton : Encore une opération particulièrement avisée de la part de Brighton, qui renforcera sa réputation de l’un des meilleurs clubs vendeurs en empochant 52 M£ (70 M$) pour un joueur recruté pour seulement 2 M£ il y a six ans. L’accord est d’autant plus intéressant que le contrat de Van Hecke à l’Amex Stadium devait expirer dans seulement 12 mois. Le club se réjouira donc d’avoir généré une indemnité aussi importante pour le défenseur néerlandais, même s’il avait été rapporté auparavant qu’il était évalué à 70 M£ (94 M$). Cette somme sera inévitablement réinvestie dans un remplaçant à fort potentiel, avec notamment le jeune talent de Tottenham Luka Vuskovic dans le viseur, dans le cadre d’un transfert distinct après son prêt impressionnant à Hambourg. Brighton ne manque d’ailleurs pas vraiment d’options en défense centrale, avec Lewis Dunk et Olivier Boscagli dans son effectif, tandis qu’Igor Julio doit revenir de son prêt à West Ham. Note : A

    Pour Tottenham : Il s’agit clairement d’un transfert voulu par le nouvel entraîneur principal Roberto De Zerbi, qui a travaillé avec Van Hecke lors de son passage à Brighton, mais il est difficile de ne pas penser que Tottenham a été poussé à surpayer le défenseur central après la publication de ces informations affirmant que Brighton l’évaluait à 70 M£, alors même qu’il était sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat sur la côte sud. On pourrait penser qu’un accord à prix réduit pour un joueur de ce calibre aurait dû coûter de manière réaliste autour de 40 M£ (54 M$), mais Brighton est réputé pour être un négociateur particulièrement coriace et Tottenham a peut-être estimé devoir agir ; ses rivaux de Premier League, Chelsea et Liverpool, auraient été intéressés par Van Hecke, tandis que le capitaine du club Cristian Romero semble presque certain de partir cet été après une saison agitée, et son collègue en charnière centrale Micky van de Ven pourrait suivre le même chemin. Tottenham récupère au moins un défenseur qui a fait ses preuves en Premier League et qui, à 26 ans, n’a pas encore atteint son plafond, qui relance bien et possède les qualités de combativité et de leadership qui ont cruellement manqué à l’équipe. L’international néerlandais pourrait bien former une nouvelle charnière centrale avec Marcos Senesi, arrivé libre. Note : B-

    Pour Van Hecke : Du point de vue du joueur, c’est un transfert qui a beaucoup de sens. Après avoir apparemment fait savoir qu’il ne prolongerait pas son séjour à l’Amex, Van Hecke franchit un palier par rapport à Brighton à mi-parcours de sa carrière et pourrait très bien voir cela comme un tremplin vers encore plus grand après s’être imposé en Premier League. Chelsea comme Liverpool n’ont vraisemblablement pas concrétisé leur intérêt annoncé, donc s’il veut être un titulaire garanti dans un club du soi-disant « Big Six », Tottenham pourrait être le point de départ idéal, même si le club ne peut lui offrir aucune compétition européenne. Pour avoir déjà travaillé avec l’Italien au tempérament de feu, Van Hecke saura exactement comment De Zerbi veut jouer, ce qui devrait l’aider à s’adapter rapidement. Pour Tottenham, la seule direction semble vraiment être vers le haut après une nouvelle campagne nationale désastreuse, et une association avec Senesi paraît très solide sur le papier, du moins, en donnant à l’équipe une base défensive solide alors que le club du nord de Londres traverse ce qui sera probablement une période de transition après avoir écarté la menace de la relégation vers la fin de la saison 2025-2026. Note : A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 juin : Victor Munoz (d'Osasuna à Liverpool, 34,5 M£)

    Pour Osasuna : À première vue, on pourrait croire qu’Osasuna a réalisé une très belle plus-value sur un joueur recruté seulement l’été dernier pour à peine 5 M€, mais le club de Pampelune allait forcément être pénalisé par une lourde clause de revente de 50 % incluse dans son accord avec le Real Madrid. Cela signifie que 20 M€ de sa clause libératoire de 40 M€ (34,5 M£/45 M$) vont revenir au Real Madrid, même si un gain de 15 M€ (13 M£/17 M$) reste significatif pour un club de la taille d’Osasuna. Le départ de Munoz semblait de toute façon probable après une saison lors de laquelle il a été impliqué sur 12 buts et obtenu une convocation dans l’effectif de l’Espagne pour la Coupe du monde, et la clause libératoire signifiait que le club n’avait pas vraiment la main sur le montant du transfert. Note : B-

    Pour Liverpool : La première recrue de l’ère Andoni Iraola, et un nouvel épisode dans la rivalité entre Liverpool et Newcastle sur le marché des transferts ! Newcastle avait identifié Munoz comme le remplaçant idéal à long terme d’Anthony Gordon, qui a rejoint Barcelone, mais Liverpool, flairant une opportunité de marché, a bondi pour détourner l’opération malgré des discussions déjà bien avancées et une offre des Magpies qui aurait, selon certaines informations, été acceptée. Liverpool considérera déjà cela comme un petit coup, mais le club se réjouira aussi d’avoir signé un jeune ailier aussi coté pour un montant qui pourrait s’avérer être une bonne affaire. Munoz peut évoluer sur les deux ailes ainsi que dans l’axe, apportant une qualité et une profondeur d’effectif bienvenues après le départ de Mohamed Salah et la blessure de Hugo Ekitike, qui ont laissé un trou béant dans l’attaque de Liverpool. Attaquant direct, rapide et aussi très impliqué défensivement, le joueur de 22 ans semble correspondre parfaitement au style de jeu du nouvel Iraola, le nouvel entraîneur ayant apparemment poussé pour que l’opération se fasse. Il devra toutefois veiller à ce que le jeune Espagnol ne bloque pas la progression de Rio Ngumoha vers un statut de véritable superstar, même si le club serait convaincu que ce ne sera pas le cas. Note : A 

    Pour Munoz : Après que Liverpool et Newcastle ont tous deux vu leurs offres acceptées, on peut penser que la décision entre les deux revenait au joueur, et on ne peut pas vraiment blâmer Munoz d’avoir choisi un transfert à Anfield. Bien qu’il n’ait encore que 22 ans, il a déjà connu un début de carrière assez nomade et il s’agit déjà de son troisième grand club. Après avoir été formé à la célèbre académie de La Masia du Barça, il s’est ensuite retrouvé au Real Madrid avant de rejoindre Osasuna il y a tout juste un an. Cette fois, Munoz espérera s’installer et s’imposer durablement comme une star dans son nouvel environnement, et son compatriote Iraola devrait être l’entraîneur idéal pour l’aider à s’adapter. Il devra se battre pour gagner une place de titulaire, et cela pourrait l’obliger à améliorer son rendement global alors que Liverpool devrait toujours tenter de recruter l’ailier très prometteur du RB Leipzig, Yan Diomande, mais il devrait malgré tout bénéficier de nombreuses opportunités dans la nouvelle attaque de Liverpool grâce à sa polyvalence. Note : A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 juin : Ibrahima Konate (de Liverpool au Real Madrid, libre)

    Pour Liverpool : Liverpool s’est vraiment retrouvé entre le marteau et l’enclume concernant l’avenir de Konate, mais cette situation aurait pu être évitée si le contrat du défenseur n’avait pas été laissé filer au départ. Si Liverpool l’avait prolongé lorsqu’il était au sommet de son art pendant la campagne victorieuse en 2024-2025, le club aurait alors pu exiger une indemnité correcte au moment de se séparer de lui, mais le Français est finalement parti libre après une saison individuelle désastreuse. En l’état, il aurait été franchement bizarre que Liverpool cède aux exigences salariales exorbitantes de Konate, annoncées à environ 250 000 £ par semaine, au milieu d’une campagne décousue marquée par une série d’erreurs très médiatisées, alors que des négociations éprouvantes qui traînaient depuis des mois et des mois n’ont débouché sur rien, malgré le fait que le joueur ait affirmé en avril qu’il était proche d’un accord. Liverpool a au moins déjà recruté de potentiels remplaçants en Giovanni Leoni et Jeremy Jacquet, mais cela reste malgré tout une énorme perte de temps pour tout le monde. Note : D

    Pour le Real Madrid : On peut donc supposer que le Real Madrid va offrir à Konate, cible de longue date, le type de salaire astronomique qu’il recherche, ce qui représente un risque, malgré l’absence d’indemnité de transfert, au vu du niveau très faible affiché par le défenseur central tout au long de la pâle défense de titre de Liverpool. Il convient de rappeler que le Real Madrid aurait apparemment décidé de mettre fin à son intérêt pour le joueur dès le mois de novembre dernier, ce qui en dit long. Le Français est un bon défenseur dans un bon jour et, à 27 ans, il n’a probablement pas encore atteint les meilleures années pour un joueur à son poste. Le Real parie en réalité sur le fait qu’il retrouvera sa meilleure forme en Espagne, et il pourrait constituer une solution relativement peu coûteuse à un secteur problématique de l’effectif ; David Alaba quittera le Bernabeu cet été, Antonio Rudiger a passé son meilleur niveau, Eder Militao continue d’être miné par les blessures et Dean Huijsen est encore très jeune. Konate est toutefois loin d’être une solution de tout premier plan, et ce transfert a tout d’un mouvement qui pourrait très vite mal tourner compte tenu de l’examen intense qui entoure le Real Madrid, de la part des supporters comme des médias. Note : B

    Pour Konate : Le grand gagnant de cette situation est assurément Konate, qui s’apprête à obtenir à la fois son transfert de rêve au Real Madrid et le salaire XXL qu’il convoite. Il devra toutefois vite s’adapter en tant que titulaire potentiel aux côtés de Huijsen ; dans le chaudron qu’est le Bernabeu, il y aura beaucoup moins de patience pour le type d’erreurs qui ont pollué sa dernière saison à Anfield. Konate a suivi les traces de Trent Alexander-Arnold en rejoignant Madrid libre, et les difficultés rencontrées par l’Anglais lors de sa première saison devraient servir d’avertissement. Toutefois, s’il parvient à retrouver rapidement sa confiance et sa meilleure forme, il aura l’occasion de s’imposer comme un rouage essentiel dans l’un des plus grands clubs du monde au sein du Real nouvelle version de Jose Mourinho. Reste à savoir s’il en est capable, et cela est loin d’être garanti. Note : A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 juin : Bernardo Silva (de Manchester City au Real Madrid, libre)

    Pour Manchester City : La perte d’une légende. Bernardo est tout simplement l’un des meilleurs footballeurs à avoir jamais évolué en Premier League, un milieu offensif merveilleusement travailleur et inventif, qui a été absolument indispensable à la longue période de succès de Manchester City. En effet, le Portugais était essentiellement le joueur parfait pour Pep Guardiola, ce qui explique pourquoi le Catalan l’appréciait tant et a même versé quelques larmes lors des adieux émouvants de Silva à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans terminerait sa carrière à City, mais ce départ se profilait depuis un certain temps. Le voir partir gratuitement n’est évidemment pas idéal d’un point de vue financier, mais c’est le moins qu’il méritait après neuf années de services exceptionnels. Malgré tout, sa technique, son intelligence et, peut-être plus que tout, sa personnalité manqueront énormément à City. Note : D

    Pour le Real Madrid : Deux raisons de se réjouir. Non seulement le Real a mis la main gratuitement sur un joueur d’une qualité exceptionnelle, mais il a aussi coiffé au poteau son grand rival, le FC Barcelone, pour s’attacher ses services. Après des mois de spéculations, dont certaines avaient même poussé Bernardo à s’exprimer lui-même, un transfert au Camp Nou semblait acquis. Cependant, l’arrivée de Jose Mourinho au Bernabeu a clairement tout changé. « The Special One » a fait de la signature de son compatriote une priorité et l’affaire a été pratiquement bouclée en 36 heures. Les tout meilleurs jours de Silva sont incontestablement derrière lui, mais il a montré lors de la course au titre de Premier League de la saison passée qu’il restait capable de peser dans les plus grands matches, sa performance contre Arsenal à l’Etihad ayant été remarquable. Peut-être plus important encore, Bernardo est probablement le modèle idéal pour les plus jeunes membres de l’effectif madrilène, l’incarnation de ce que Mourinho attend de ses joueurs, ce mélange parfait de talent et de ténacité. Dans ce contexte, il est facile de comprendre pourquoi le Real a détourné Bernardo au Barça, l’international portugais. Note : B+

    Pour Bernardo Silva : Le transfert en Espagne qu’il recherchait depuis si longtemps. Depuis au moins les trois derniers étés, sinon plus, Silva est annoncé sur les tablettes de l’une des grandes équipes de Liga. Mais, année après année, Guardiola l’a convaincu de passer une saison supplémentaire à l’Etihad. Cette fois, impossible de faire changer Bernardo d’avis, et il aura enfin l’opportunité d’évoluer pour l’une des superpuissances traditionnelles du football européen. Certes, Madrid traverse une période difficile, ayant été détrôné au sommet du football espagnol par le Barça, mais aider Mourinho à le remettre sur son trône est un défi qu’il accueillera sans aucun doute avec enthousiasme, et plaisir. La concurrence est féroce au Real et Silva n’est plus tout à fait aussi dynamique qu’autrefois, mais, comme Guardiola l’a souligné, les cinq premiers mètres se jouent dans la tête et, dans ce domaine, peu de joueurs sont aussi rapides que l’ancien capitaine de City. Ainsi, même s’il est peut-être dommage qu’il n’ait pas rejoint Madrid un peu plus jeune, Bernardo a l’expérience et la qualité pour imiter Luka Modric, que Mourinho avait fait venir au Bernabeu, en brillant en Espagne jusqu’à la fin de la trentaine. Note : A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 juin : Marc Cucurella (Chelsea au Real Madrid, 60 M€)

    Pour Chelsea : Voilà qui semble assez étrange pour Chelsea ; Cucurella est un joueur devenu une pièce maîtresse défensive des Blues depuis son arrivée en 2022, après des débuts peu convaincants, donc le voir partir en enregistrant une perte est quelque peu déroutant. À son meilleur niveau, il fait sans doute partie des meilleurs joueurs du monde à son poste. Cela dit, Chelsea avait clairement surpayé au départ en recrutant l’Espagnol à Brighton pour 60 M£ (80 M$), et comme il aurait, selon certaines informations, fait savoir en coulisses son intention de partir tout en critiquant ouvertement la manière dont le club est dirigé, les Blues seront probablement satisfaits de récupérer jusqu’à 52 M£ (69 M$), après avoir estimé qu’il n’était pas intouchable. En effet, ils auraient peut-être eu du mal à obtenir davantage lors des prochains mercatos pour un joueur qui aura 28 ans en juillet. Le départ de Cucurella signifie aussi qu’un effectif cruellement en manque d’expérience se retrouve privé de l’une de ses têtes les plus expérimentées, mais Chelsea doit être convaincu que le jeune Jorrel Hato peut combler ce vide, tout comme la recrue attendue Valentin Barco. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Il semble que, quoi que dise Jose Mourinho, cela fasse loi, puisque le Real Madrid lance son recrutement anticipé sur le marché avec une signature surprise. Le club a lourdement investi sur un arrière gauche l’été dernier pour faire revenir Alvaro Carreras au Bernabéu depuis Benfica, mais cela ne l’a pas empêché de dépenser sans compter pour Cucurella, qui aurait été identifié comme une cible par son nouveau (ancien) entraîneur. Une indemnité de 60 M€ est très élevée pour une équipe qui a adopté une approche assez frugale du mercato ces dernières années, et cela nécessitera un retour immédiat sur investissement de la part d’un joueur dont la forme a quelque peu baissé ces derniers mois. Bientôt âgé de 28 ans, Cucurella devrait être au sommet de son art, mais pendant encore combien d’années de haut niveau le Real Madrid pourra-t-il raisonnablement en profiter ? Il présente au moins les caractéristiques d’un joueur « Mourinho » avec son énergie et son agressivité. Le Real se retrouve désormais aussi avec quatre arrières gauches de l’équipe première, avec le nouveau venu, Carreras, Ferland Mendy et Fran Garcia, donc il faudra forcément que ça bouge dans le sens des départs. Note : C

    Pour Cucurella : Principal bénéficiaire de ce transfert, sans aucun doute, Cucurella a atteint son objectif en quittant un Chelsea sans cap pour rejoindre l’un des plus grands clubs de la planète au sommet de sa carrière. Il était largement rapporté que le défenseur voulait revenir en Espagne, lui qui était de plus en plus désabusé par la manière dont BlueCo gérait ses affaires à Stamford Bridge, mais personne ne s’attendait à le voir prendre la direction du Bernabéu malgré l’intérêt de l’Atlético de Madrid. Il n’est donc pas surprenant que l’opération ait été bouclée si rapidement, Cucurella ayant vraisemblablement dit oui immédiatement lorsque le Real s’est manifesté. Étant donné qu’il semblait avoir été choisi par Mourinho, il a aussi de grandes chances de s’imposer comme un joueur clé, Carreras étant susceptible d’alterner dans le onze du Portugais. Cependant, au vu du montant important de l’opération, il devra être performant immédiatement, sous peine de subir la pression du public du Bernabéu, réputé pour son impatience, surtout compte tenu de ses liens avec Barcelone. Note : A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 juin : Andy Robertson (de Liverpool à Tottenham, libre)

    Pour Liverpool : Un départ chargé d’émotion. Robertson figure sans difficulté parmi les meilleures recrues de l’histoire du club, un élément clé de l’ère Jurgen Klopp arrivé pour seulement 8 millions de livres sterling en provenance de Hull City dès 2017 et, à son meilleur niveau, il était sans doute le meilleur arrière gauche du monde. On ne peut toutefois pas nier que l’âge commençait à rattraper le joueur de 32 ans, raison pour laquelle Liverpool avait anticipé sa succession en recrutant Milos Kerkez l’été dernier, et l’aurait même vendu pendant le mercato hivernal s’il avait pu rappeler Kostas Tsimikas de Rome. Le problème désormais, c’est que Kerkez n’est toujours pas totalement acclimaté à Anfield, tandis qu’il est apparu très clairement lors d’une pénible saison 2025-2026 pour Liverpool que l’expérience, la ténacité et la personnalité de Robertson vont énormément manquer sur les bords de la Mersey. En effet, l’inquiétude parmi les supporters est désormais que le départ de Robertson, ainsi que celui de Mohamed Salah, ne fasse que provoquer une baisse encore plus importante du niveau la saison prochaine. Note : D

    Pour Tottenham : Un choix toujours surprenant. Tottenham a évidemment essayé de recruter Robertson en janvier, mais il était difficile de comprendre pourquoi exactement. L’effectif des Spurs manquait peut-être de qualité et de profondeur à plusieurs postes, mais celui d’arrière gauche n’en faisait pas vraiment partie. Ben Davies venait certes de se casser la cheville, mais Tottenham avait toujours Destiny Udogie et le polyvalent Djed Spence à disposition, tandis que le jeune Brésilien Souza venait d’arriver de Santos. L’argument était que Robertson aurait représenté un apport important dans un vestiaire en plein désordre, et il peut bien sûr aider le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi à instaurer une nouvelle culture d’engagement total au sein du groupe. Le fait qu’il arrive finalement libre constitue un petit bonus appréciable, mais le sentiment demeure que Tottenham n’avait pas forcément besoin de Robertson. Note : C

    Pour Robertson : Une décision déroutante. On peut comprendre pourquoi Robertson était prêt à quitter Liverpool en janvier. Il avait été relégué au rang de deuxième choix derrière un joueur qui ne performait pas particulièrement bien et voulait du temps de jeu régulier en Premier League à l’approche de la Coupe du monde, ce que Tottenham semblait prêt à lui offrir. Robertson a finalement débuté davantage de matches en seconde moitié de saison qu’il ne l’imaginait probablement, ce qui fait qu’il est en bonne forme au moment de partir pour l’Amérique du Nord, mais il n’a jamais été question qu’il reste à Anfield, parce que Liverpool ne lui a proposé une prolongation à aucun moment. Cependant, il avait d’autres options que Tottenham, avec la Juventus parmi les clubs annoncés intéressés par le capitaine de l’Écosse. Il est donc un peu étrange qu’il ait décidé de rejoindre un club qui n’a évité la relégation en Championship que de justesse lors de la dernière journée de la saison. Robertson pourrait toutefois estimer que Tottenham est désormais une option plus attractive qu’en janvier, étant donné que De Zerbi est incontestablement capable d’améliorer considérablement les Spurs au cours de l’été. Nous ne sommes toutefois toujours pas convaincus que Robertson jouera réellement beaucoup plus dans le nord de Londres qu’il ne l’a fait à Liverpool la saison dernière. Note : C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (de Newcastle à Barcelone, 80 M€)

    Pour Newcastle : Un changement d'approche révélateur. Newcastle s'est battu bec et ongles pour conserver Alexander Isak l'été dernier avant de finir par le laisser rejoindre Liverpool. Aussi triste que cela puisse paraître, il aurait été bien préférable de céder immédiatement et de le laisser partir dès qu'il a remis une demande de transfert, tant la perturbation causée par l'attaquant suédois n'a rendu service ni à Eddie Howe ni à ses joueurs. Newcastle a donc agi rapidement pour se débarrasser d'un autre attaquant désireux de partir, et pour un montant fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais il n'a jamais rien fait, ni en club ni en sélection, qui laisse penser qu'il vaut 69 M£. Bien sûr, le défi pour Newcastle est désormais d'investir cet argent intelligemment, car le club a complètement gaspillé ce qu'il a reçu pour Isak, et attirer des talents de premier plan ne sera pas plus facile cet été. Newcastle ne peut plus offrir la Ligue des champions à d'éventuelles nouvelles recrues, et sa pitoyable 12e place en Premier League, couplée au désir de Gordon de suivre Isak vers la sortie à St. James' Park, prouve que Newcastle ne représente plus une menace sérieuse pour l'élite anglaise sous la houlette de propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : Un signe vraiment inquiétant. Barcelone n'est plus en mesure de dépenser beaucoup sur le marché des joueurs depuis un certain temps en raison de ses problèmes bien documentés pour se conformer aux strictes règles financières de la Liga, donc il n'est pas très rassurant de voir que sa première décision, après avoir enfin remis de l'ordre dans ses affaires, est de dépenser 80 M€ pour Gordon. L'international anglais devrait assurément s'avérer un ajout utile. Il peut jouer à peu près partout sur le front de l'attaque à trois et c'est une machine au pressing, contrairement à Marcus Rashford, donc on comprend facilement pourquoi Hansi Flick a donné son feu vert à l'arrivée de Gordon. Cependant, il est tout simplement impossible d'échapper au fait que le Barça a surpayé. Certes, Gordon pourrait réussir une bonne Coupe du monde et ainsi faire apparaître le prix sous un jour plus favorable, tandis qu'il a aussi été souligné que le natif de Liverpool a marqué 10 buts en Ligue des champions cette saison, mais six de ces buts sont arrivés contre Qarabag et l'Union Saint-Gilloise, dont la moitié sur penalty. Douze buts lors de ses 60 dernières apparitions en Premier League constituent un indicateur bien plus fiable du rendement offensif auquel les supporters du Barça doivent s'attendre de la part de leur dernière recrue. Donc, même si Gordon est plus susceptible d'offrir à Flick ce qu'il veut d'un ailier, et qu'il touchera un salaire inférieur à celui de Rashford, il y avait de meilleures opportunités ailleurs, ce qui laisse penser que le Barça recommence à avoir plus d'argent que de bon sens. Note : C+

    Pour Gordon : Le genre de chose dont les rêves sont faits. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, en particulier au cours des deux dernières années, Gordon a obtenu le transfert vers un grand club qu'il convoitait visiblement depuis un bon moment. Il a lui-même admis avoir été troublé par les précédents liens avec Liverpool, le club de sa ville natale, qu'il supportait aussi étant enfant, tandis qu'au départ il semblait devoir rejoindre le Bayern Munich cet été. Cependant, le Bayern a logiquement reculé devant le prix demandé, et c'est là que se situe désormais le grand défi auquel Gordon fait face. L'éventuelle arrivée de Julian Alvarez détournerait une bonne partie de l'attention portée au joueur de 25 ans, mais il sera quand même soumis à une énorme pression pour justifier son prix, car le Barça n'a pas dépensé 80 M€ pour un joueur de complément. Gordon doit prouver qu'il mérite d'être titulaire dans une équipe constellée de stars, et ce ne sera pas facile. Il suffit de demander à Rashford, qui semble désormais en trop au Camp Nou malgré un total cumulé de 28 buts et passes décisives lors de sa première saison au Barça. Cela dit, Gordon a sans doute encore du mal à croire à sa chance. Il va passer d'Anthony Elanga à Lamine Yamal ! Note : A

    Mark Doyle