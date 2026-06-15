L’ancien gardien des Spurs, Brad Friedel, estime que l’ex-technicien de Brighton et de l’OM, Roberto De Zerbi, possède les atouts nécessaires pour inverser la tendance et réveiller le géant endormi. Tout succès dépendra toutefois de la capacité de l’Italien à imposer sa patte sur l’équipe nord-londonienne.

Interrogé par Goal sur la possibilité d’une troisième lutte pour le maintien en 2026-2027, Friedel, qui s’exprimait en partenariat avec MrQ, a déclaré : « Non, ils vont renverser la tendance maintenant. Ils ont trouvé la bonne personne en la personne de De Zerbi. J’espère juste qu’ils le laisseront recruter qui il veut cet été. Je sais qu’ils devront faire preuve de prudence financière. Je sais qu’ils génèrent d’énormes revenus, mais qu’ils laissent De Zerbi obtenir ce qu’il veut, au moins dans une certaine mesure.

Imaginons qu’ils recrutent six joueurs : au moins trois doivent être des choix exclusifs de De Zerbi. Il sait ce qu’il veut et comment il veut que son équipe joue.

Il a pris les commandes d’un effectif décimé par les blessures et miné par un moral au plus bas, et il a maintenu le navire à flot. Certes, la chance a souri aux Villans lors de leur affrontement avec Aston Villa, mais il a tout de même assuré le maintien de justesse.

« Ne compliquons pas les choses. De Zerbi est un bon entraîneur, il sait exactement comment il veut faire jouer son équipe. J’espère donc qu’ils recruteront des joueurs adaptés à son style, et je pense alors qu’on pourrait assister à un retour très rapide de l’équipe dans le top six. »