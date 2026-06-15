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Tottenham a fixé le nombre de recrues que Roberto De Zerbi pourra effectuer, et Brad Friedel anticipe un « retour rapide dans le top 6 » des Spurs après leur lutte pour éviter la relégation
Ce sont les directeurs sportifs et les comités de recrutement qui dictent la politique des transferts.
À l’ère des directeurs sportifs et des comités de recrutement, il est de plus en plus rare que les managers ou les entraîneurs principaux aient leur mot à dire sur les arrivées et les départs. Les renforts leur sont souvent imposés, à eux qui ont pour mission d’obtenir des résultats positifs.
Une situation qui pourrait se répéter chez les Spurs dans les prochaines semaines, alors que le mercato s’ouvre et que les réseaux mondiaux de recrutement identifient des cibles censées correspondre au profil recherché.
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De Zerbi doit avoir le dernier mot sur les transferts à Tottenham.
C’est toutefois l’entraîneur sur le banc qui doit travailler au quotidien avec ces joueurs et tirer le meilleur d’eux-mêmes. Dans cette optique, il est impératif qu’il ait son mot à dire – voire le dernier mot – sur les transferts et les cessions.
De Zerbi, qui n’est pas homme à laisser les autres lui dicter sa conduite, trace sa propre ligne et attend de son entourage qu’il la suive. Tottenham lui a confié la mission de remettre le club sur les rails après deux saisons conclues à la 17e place et des batailles de relégation éprouvantes.
Combien de recrues les Spurs devront-ils recruter lors du mercato estival de 2026 ?
L’ancien gardien des Spurs, Brad Friedel, estime que l’ex-technicien de Brighton et de l’OM, Roberto De Zerbi, possède les atouts nécessaires pour inverser la tendance et réveiller le géant endormi. Tout succès dépendra toutefois de la capacité de l’Italien à imposer sa patte sur l’équipe nord-londonienne.
Interrogé par Goal sur la possibilité d’une troisième lutte pour le maintien en 2026-2027, Friedel, qui s’exprimait en partenariat avec MrQ, a déclaré : « Non, ils vont renverser la tendance maintenant. Ils ont trouvé la bonne personne en la personne de De Zerbi. J’espère juste qu’ils le laisseront recruter qui il veut cet été. Je sais qu’ils devront faire preuve de prudence financière. Je sais qu’ils génèrent d’énormes revenus, mais qu’ils laissent De Zerbi obtenir ce qu’il veut, au moins dans une certaine mesure.
Imaginons qu’ils recrutent six joueurs : au moins trois doivent être des choix exclusifs de De Zerbi. Il sait ce qu’il veut et comment il veut que son équipe joue.
Il a pris les commandes d’un effectif décimé par les blessures et miné par un moral au plus bas, et il a maintenu le navire à flot. Certes, la chance a souri aux Villans lors de leur affrontement avec Aston Villa, mais il a tout de même assuré le maintien de justesse.
« Ne compliquons pas les choses. De Zerbi est un bon entraîneur, il sait exactement comment il veut faire jouer son équipe. J’espère donc qu’ils recruteront des joueurs adaptés à son style, et je pense alors qu’on pourrait assister à un retour très rapide de l’équipe dans le top six. »
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La lutte pour le maintien dans le top 6 : les joueurs clés peuvent propulser Tottenham vers le haut du classement de la Premier League
Tottenham peut s’appuyer sur plusieurs piliers, à condition que ses meneurs de jeu emblématiques, James Maddison et Dejan Kulusevski, évitent les blessures graves. Le club doit aussi préserver la forme de Dominic Solanke et Mohammed Kudus tout en renforçant l’effectif de la défense à l’attaque.
Conserver le défenseur néerlandais Micky van de Ven, courtisé par plusieurs clubs, s’avère essentiel, et De Zerbi sait qu’il lui reste beaucoup à accomplir d’ici la clôture du mercato, le 31 août, pour permettre aux Spurs de remonter au classement de la Premier League.