Tottenham a fermement condamné les insultes racistes « odieuses » subies par Kevin Danso après le match nul contre Brighton, tandis que le défenseur autrichien a qualifié ces propos de « ignobles »

Danso a réagi avec sang-froid sur ses réseaux sociaux. Le défenseur a admis que le résultat sur le terrain était décevant, mais il a souligné que les propos haineux dont il a été la cible ne le détourneraient pas de son objectif, alors que le club lutte pour éviter une relégation en Championship.

Dans un post Instagram, il a déclaré : « Ce n’est pas le résultat dont nous avions besoin hier. Nous avons tout donné, nous en tirons les leçons et nous allons de l’avant. J’ai également vu les commentaires. Les insultes racistes n’ont pas leur place dans ce sport ni nulle part ailleurs. Mais cela ne me définit pas, et cela ne me détournera pas de ce qui est important. Je sais qui je suis, ce que je défends et pourquoi je joue. Maintenant, il faut rester concentré, travailler encore plus dur et revenir plus forts pour les prochains matchs. Nous continuons à nous battre, nous continuons à y croire et nous donnons tout à chaque fois que nous entrons sur ce terrain. Plus forts. Ensemble. En route vers le prochain rendez-vous. »







