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Tottenham a fermement condamné les insultes racistes « odieuses » subies par Kevin Danso après le match nul contre Brighton, tandis que le défenseur autrichien a qualifié ces propos de « ignobles »
Tottenham condamne les « insultes ignobles » proférées sur les réseaux sociaux
Tottenham a publié un communiqué ferme après que Kevin Danso a subi des insultes racistes « déshumanisantes » à la suite du match nul 2-2 de samedi contre Brighton. Le défenseur autrichien a été la cible d’une vague de critiques sur les réseaux sociaux après une erreur en fin de match qui a permis à Georginio Rutter d’égaliser pour les visiteurs, un résultat qui maintient les Spurs dans la zone de relégation de la Premier League.
Le communiqué du club indique : « Depuis le match d’hier contre Brighton, qui s’est déroulé lors du week-end “No Room For Racism” de la Premier League, Kevin Danso est la cible d’insultes racistes graves et odieuses sur les réseaux sociaux. Nous avons entendu et vu des propos racistes ignobles et déshumanisants. Un comportement qui constitue sans aucun doute une infraction pénale. Cela ne sera pas toléré. »
- AFP
La police est intervenue alors que les Spurs passaient à l’action.
Le club londonien a confirmé qu’il ne prenait pas cette affaire à la légère et qu’il avait déjà sollicité la police métropolitaine pour identifier les auteurs. Les Spurs ont également pris contact avec les autorités internationales et les plateformes de réseaux sociaux afin que les responsables soient retrouvés et sanctionnés.
« Le club agit sans délai. Nous transmettons tous les éléments recueillis à la Metropolitan Police et aux autorités compétentes du pays de résidence des auteurs, ainsi qu’aux plateformes concernées. Nous demanderons les sanctions les plus sévères à l’encontre de chaque individu identifié. Kevin peut compter sur notre soutien total, en tant que joueur et en tant que personne. Aucun membre de ce club ne sera laissé seul face à une telle situation », a conclu le club.
Danso rompt enfin le silence
Danso a réagi avec sang-froid sur ses réseaux sociaux. Le défenseur a admis que le résultat sur le terrain était décevant, mais il a souligné que les propos haineux dont il a été la cible ne le détourneraient pas de son objectif, alors que le club lutte pour éviter une relégation en Championship.
Dans un post Instagram, il a déclaré : « Ce n’est pas le résultat dont nous avions besoin hier. Nous avons tout donné, nous en tirons les leçons et nous allons de l’avant. J’ai également vu les commentaires. Les insultes racistes n’ont pas leur place dans ce sport ni nulle part ailleurs. Mais cela ne me définit pas, et cela ne me détournera pas de ce qui est important. Je sais qui je suis, ce que je défends et pourquoi je joue. Maintenant, il faut rester concentré, travailler encore plus dur et revenir plus forts pour les prochains matchs. Nous continuons à nous battre, nous continuons à y croire et nous donnons tout à chaque fois que nous entrons sur ce terrain. Plus forts. Ensemble. En route vers le prochain rendez-vous. »
- AFP
Le club met en garde contre les conséquences pénales
Tottenham a réaffirmé son message en précisant que les performances d'un joueur ou le classement de l'équipe ne constituent en aucun cas une excuse pour justifier la discrimination. Le club a rappelé avoir déjà obtenu des condamnations pénales à l'encontre de personnes ayant proféré des insultes à l'encontre de son personnel ou de ses joueurs, avertissant que les supporters s'exposaient à des interdictions à vie, voire à des peines de prison.
« Ni les résultats, ni le classement ne justifient les insultes racistes. Il n’existe aucun lien entre la performance sur le terrain et le droit de prendre un joueur pour cible de manière discriminatoire. Critiquer les performances fait partie du jeu ; le racisme, non », peut-on lire dans le communiqué. Le club précise que les auteurs d’insultes s’exposent à « des peines d’emprisonnement, des interdictions de stade, la création d’un casier judiciaire, des amendes, des travaux d’intérêt général ou des programmes éducatifs imposés par la police ».