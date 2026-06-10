Borussia Dortmund
Traduit par
Tottenham a été écarté par un ancien dirigeant du Borussia Dortmund en raison d'un désaccord sur l'« orientation stratégique »
Des divergences stratégiques bloquent le transfert à Londres
Les négociations pour recruter Sebastian Kehl ont officiellement échoué, un revers décevant pour la direction de Tottenham. Après plusieurs semaines de pourparlers intensifs, l’ancien capitaine du Borussia Dortmund, âgé de 46 ans, a finalement renoncé à un poste au Tottenham Hotspur Stadium, quelques mois après avoir fait ses adieux au Signal Iduna Park. Les discussions étaient pourtant parvenues à un stade avancé, Kehl s’étant même rendu à Londres pour des entretiens en face à face avec les dirigeants du club.
Malgré des discussions avancées et un voyage à Londres pour rencontrer les dirigeants, les deux parties n’ont pas réussi à s’accorder sur l’orientation stratégique du club, selon Sky. Ces divergences fondamentales au sujet de la vision à long terme du projet des Spurs ont finalement entraîné l’échec de l’accord. Le club londonien espérait s’appuyer sur l’expertise de Kehl pour redynamiser un département sportif ayant connu plusieurs changements ces derniers mois.
- Getty Images
L'influence de De Zerbi s'avère décisive.
Au-delà de la stratégie à long terme, des détails concernant la hiérarchie interne auraient influencé la décision de Kehl. Selon le journaliste de SkyPatrick Berger, l’un des principaux facteurs ayant fait capoter l’accord était le niveau d’autorité accordé à l’actuel entraîneur de l’équipe première, Roberto De Zerbi. Le tacticien italien devrait exercer une influence majeure sur le recrutement et la structure sportive du club, alors que celui-ci cherche à reconstruire son effectif.
L’Italien aurait en effet exigé d’être associé aux décisions de recrutement, ce qui aurait mis Kehl mal à l’aise face aux modalités de travail proposées. L’ancien capitaine de Dortmund, qui a supervisé l’un des systèmes de recrutement les plus performants d’Europe en Bundesliga, recherchait un niveau d’autonomie incompatible avec l’organisation actuelle du club londonien. Âgé de 46 ans, il devra donc chercher ailleurs son prochain défi sur la scène européenne.
L’architecture interne du club est toujours en cours d’ajustement.
Le département sportif de Tottenham reste dirigé par Johan Lange, qui conserve son poste de directeur sportif. Le plan initial prévoyait qu’il forme un tandem avec Kehl afin de ramener le club au sommet de la Premier League, après une saison délicate où les Spurs ont évité de justesse une crise plus grave. Pour l’instant, Lange poursuit son travail avec le staff technique pour identifier les cibles du mercato estival.
Malgré ce revirement, l’ancien directeur du Borussia Dortmund avait déjà trouvé un accord à l’amiable pour quitter le club le 22 mars ; il demeure une cible prisée sur le marché des dirigeants. Selon Bild, plusieurs grands clubs internationaux discutent déjà avec lui pour profiter de son expertise administrative et de son palmarès, qui atteste de sa capacité à bâtir des équipes compétitives au plus haut niveau.
- Getty Images
Un été chargé s'annonce pour les Spurs
L’échec du transfert de Kehl ne marque pas l’arrêt des opérations sur le marché des transferts dans le nord de Londres. Les Spurs ont déjà accompli un travail significatif avant même l’ouverture officielle du mercato estival. Le club s’apprête à un vaste remaniement de son effectif en prévision de la nouvelle saison, avec plusieurs recrues déjà confirmées ou sur le point de l’être.
Le latéral écossais Andy Robertson, dont le contrat avec Liverpool expire le 1er juillet, s’engagera officiellement ce jour-là, tandis que l’arrivée du défenseur argentin Marcos Senesi, en provenance de Bournemouth, a été actée mercredi.
D’autres renforts sont attendus, le club visant une bien meilleure place au classement la saison prochaine.