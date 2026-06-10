Tottenham a été écarté par un ancien dirigeant du Borussia Dortmund en raison d'un désaccord sur l'« orientation stratégique »

Les négociations pour recruter Sebastian Kehl ont officiellement échoué, un revers décevant pour la direction de Tottenham. Après plusieurs semaines de pourparlers intensifs, l’ancien capitaine du Borussia Dortmund, âgé de 46 ans, a finalement renoncé à un poste au Tottenham Hotspur Stadium, quelques mois après avoir fait ses adieux au Signal Iduna Park. Les discussions étaient pourtant parvenues à un stade avancé, Kehl s’étant même rendu à Londres pour des entretiens en face à face avec les dirigeants du club.

Malgré des discussions avancées et un voyage à Londres pour rencontrer les dirigeants, les deux parties n’ont pas réussi à s’accorder sur l’orientation stratégique du club, selon Sky. Ces divergences fondamentales au sujet de la vision à long terme du projet des Spurs ont finalement entraîné l’échec de l’accord. Le club londonien espérait s’appuyer sur l’expertise de Kehl pour redynamiser un département sportif ayant connu plusieurs changements ces derniers mois.