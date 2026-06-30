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Tottenham a devancé Manchester United dans la course à Mateus Fernandes, pour un montant de 85 millions de livres sterling. Les Spurs remportent ainsi la course au transfert du milieu de terrain de West Ham, laissant les Red Devils sur leur faim
Les Spurs battent leur record de transfert pour Fernandes
Selon Sky Sports, Tottenham serait sur le point de finaliser le transfert sensationnel de Fernandes, après s’être mis d’accord avec West Ham sur une indemnité de 85 millions de livres sterling. Le milieu de terrain portugais de 21 ans doit prochainement passer la visite médicale, tandis que les Spurs s’apprêtent à finaliser les dernières formalités d’une signature historique pour le club.
Ce transfert illustre l’ambition des dirigeants londoniens, qui poursuivent la refonte de leur effectif sous la houlette de Roberto De Zerbi.
Ce montant astronomique fera de Fernandes la recrue la plus chère de l’histoire de Tottenham, dépassant largement le précédent record, établi en août 2024 avec l’arrivée de Dominic Solanke en provenance de Bournemouth pour 65 millions de livres sterling.
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Manchester United passe à côté de sa cible prioritaire
Alors que Tottenham célèbre une victoire majeure sur le marché des transferts, cette nouvelle est un coup dur pour Manchester United. Les Red Devils s’étaient fortement impliqués dans la course pour recruter ce milieu de terrain, Michael Carrick l’ayant identifié comme le profil idéal pour rajeunir un milieu de terrain qui venait de perdre le vétéran Casemiro. Cependant, l’hésitation de United à se plier à l’évaluation sans concession de West Ham a finalement permis à ses rivaux de prendre l’avantage dans les négociations.
Les dirigeants d’Old Trafford auraient craint de se laisser entraîner dans une « guerre d’enchères épuisante » et sont restés rigoureux quant à leur propre évaluation interne du joueur. Bien qu’ils aient maintenu un dialogue constant depuis mai, United n’était pas convaincu de l’engagement total du joueur envers le projet et n’était pas disposé à payer le prix fort.
L'ascension d'un poids lourd de la Premier League
Fernandes a connu une ascension fulgurante et s’est imposé comme l’un des milieux de terrain les plus complets et les plus efficaces de l’élite anglaise. Ses statistiques de la saison dernière soulignent une capacité de travail impressionnante : il figure régulièrement parmi les 10 meilleurs milieux de terrain de la Premier League en termes de distance parcourue. Ceux qui l’ont déjà encadré, comme Simon Rusk à Southampton, ne sont pas surpris de le voir se transformer en une véritable force physique.
« Ce n’est pas une surprise que ses statistiques de tacles soient très élevées », a déclaré Rusk à Sky Sports. « En discutant avec lui et en l’observant, j’ai tout de suite vu que ce serait une caractéristique de son jeu – et l’un de ses points forts. »
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La reconstruction menée par Carrick se poursuit
L’échec du transfert de Fernandes laisse Manchester United avec un vide important à combler alors que le mercato bat son plein. Michael Carrick avait déjà souligné l’importance de cet été pour l’orientation à long terme du club. S’exprimant en mai au sujet de la refonte de l’effectif, Carrick avait déclaré : « Il y a manifestement du travail à faire. Certains joueurs partent, donc il y a du travail. Ce n'est pas plus crucial que la dernière fois, mais c'est notre rôle de club, et nous devons en tirer le meilleur parti. »