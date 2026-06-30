Selon Sky Sports, Tottenham serait sur le point de finaliser le transfert sensationnel de Fernandes, après s’être mis d’accord avec West Ham sur une indemnité de 85 millions de livres sterling. Le milieu de terrain portugais de 21 ans doit prochainement passer la visite médicale, tandis que les Spurs s’apprêtent à finaliser les dernières formalités d’une signature historique pour le club.

Ce transfert illustre l’ambition des dirigeants londoniens, qui poursuivent la refonte de leur effectif sous la houlette de Roberto De Zerbi.

Ce montant astronomique fera de Fernandes la recrue la plus chère de l’histoire de Tottenham, dépassant largement le précédent record, établi en août 2024 avec l’arrivée de Dominic Solanke en provenance de Bournemouth pour 65 millions de livres sterling.



