Dans une déclaration faite mercredi, la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye, a par ailleurs vivement critiqué la décision de désigner a posteriori le Maroc comme champion d'Afrique.
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« Totalement illégal et profondément injuste » : le Sénégal réclame une enquête après la retrait de son titre de la Coupe d'Afrique des nations en raison d'une possible affaire de corruption
« Cette décision est manifestement illégale et profondément injuste. En remettant en cause un résultat obtenu à l'issue d'un match disputé dans les règles et remporté conformément aux règles du jeu, la CAF sape considérablement sa propre crédibilité », a déclaré Faye dans son communiqué, réclamant une enquête « au sein des instances dirigeantes de la CAF ».
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Le Sénégal a l'intention de faire appel
La Confédération africaine de football (CAF) avait retiré mardi son titre continental au Sénégal. Lors de la finale du 18 janvier, l'équipe avait d'abord quitté le terrain après l'attribution d'un penalty en faveur du Maroc, avant de revenir après une longue interruption, vraisemblablement sous la pression de son capitaine Sadio Mané. Grâce à un but inscrit dans le temps additionnel, le Sénégal s'était imposé 1-0.
Dans la nuit de mardi à mercredi, la Fédération sénégalaise de football a annoncé qu'elle ferait appel « dès que possible » auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne.