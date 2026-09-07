Le Real Madrid a tenu à démentir les informations selon lesquelles le club aurait instauré une interdiction des drapeaux espagnols au sein du Santiago Bernabéu. Le géant de la Liga a utilisé les réseaux sociaux ainsi que son site officiel pour répondre à ce qu’il a qualifié de désinformation circulant sur diverses plateformes numériques et dans les médias traditionnels au sujet de sa politique d’accès.

En réponse directe à ces spéculations, le club a publié un Communiqué officiel lundi soir. La direction du Bernabéu a estimé nécessaire d’intervenir alors que les rumeurs commençaient à prendre une ampleur importante auprès des supporters, au risque de provoquer des frictions entre l’institution et ses fidèles supporters dès les premières semaines de la saison nationale.