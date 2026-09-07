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« Totalement faux ! » : le Real Madrid dément avoir interdit les drapeaux espagnols au Santiago Bernabéu
Madrid dément fermement
Le Real Madrid a tenu à démentir les informations selon lesquelles le club aurait instauré une interdiction des drapeaux espagnols au sein du Santiago Bernabéu. Le géant de la Liga a utilisé les réseaux sociaux ainsi que son site officiel pour répondre à ce qu’il a qualifié de désinformation circulant sur diverses plateformes numériques et dans les médias traditionnels au sujet de sa politique d’accès.
En réponse directe à ces spéculations, le club a publié un Communiqué officiel lundi soir. La direction du Bernabéu a estimé nécessaire d’intervenir alors que les rumeurs commençaient à prendre une ampleur importante auprès des supporters, au risque de provoquer des frictions entre l’institution et ses fidèles supporters dès les premières semaines de la saison nationale.
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Rejet catégorique des rumeurs
Le club n’a pas mâché ses mots dans son évaluation de la situation, qualifiant les allégations d’entièrement infondées. Le communiqué affichait clairement sa volonté de préserver l’image du club en tant que représentant de l’identité sportive espagnole, en veillant à ce que les supporters se sentent les bienvenus pour exprimer leur fierté régionale et nationale lors des matches à domicile dans la capitale.
Selon l’annonce officielle du club, il est catégoriquement faux que le club ait donné des instructions pour interdire l’entrée de drapeaux espagnols ou de drapeaux de l’une de nos communautés autonomes ou villes au stade Santiago-Bernabéu. Cette clarification générale ne concerne pas seulement le drapeau national, mais aussi ceux représentant les diverses régions d’Espagne que l’on voit fréquemment dans les tribunes.
Respect des normes juridiques
Le Real Madrid a en outre expliqué que ses protocoles de sécurité internes et le règlement du stade ne sont pas des décisions arbitraires prises par la direction, mais qu’ils sont au contraire conformes aux lois nationales régissant les spectacles publics et les événements sportifs. Le club affirme n’avoir jamais cherché à dépasser ces limites légales afin de restreindre l’expression des supporters.
Le Real Madrid a souligné que son règlement respecte les directives de la législation en vigueur et autorise, bien entendu, et a toujours autorisé, sans aucune restriction, l’entrée de tous les drapeaux officiels de notre pays dans notre stade.
Cela laisse entendre que, si des contrôles de sécurité ont lieu pour des raisons de sûreté, ils ne visent pas des symboles nationalistes ou régionaux spécifiques tant qu’ils répondent aux critères officiels.
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L’accent reste mis sur le terrain
En publiant ce communiqué, le Real Madrid espère mettre immédiatement fin à la controverse et recentrer l’attention sur le football. Le club s’est toujours enorgueilli de l’atmosphère au Bernabéu, et il tenait à rassurer les Madridistas : le stade reste un environnement ouvert et inclusif pour tous les supporters du club.
L’institution a souligné qu’aucune mesure de contrôle extraordinaire n’était en place au-delà des vérifications de sécurité standard exigées par la loi espagnole. Alors que l’équipe poursuit sa campagne dans plusieurs compétitions, la direction tient à ce que les rumeurs administratives ou politiques ne détournent pas l’attention de la quête de trophées et n’endommagent pas la relation avec les membres passionnés du club.
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