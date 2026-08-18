« Totalement différent ! » - Virgil van Dijk révèle la vérité sur la défense de Liverpool après les débuts de Jeremy Jacquet et Ronald Araujo

Si les premiers signes ont été extrêmement positifs, Van Dijk a reconnu que la mise en place d’une charnière centrale fiable demanderait du temps et de la patience. Le Néerlandais a insisté sur l’importance d’accumuler une expérience précieuse en match ensemble.

« Je pense que [Jacquet] a bien fait, pareil que Ronald », a déclaré Van Dijk, cité par ESPN. « C’est un début, un bon début, donc j’espère qu’il va continuer sur cette lancée. [On construit des automatismes] en jouant des matches. Je ne dirais pas que c’est la seule façon, mais les matches sont totalement différents de l’entraînement.

« L’anglais de Jeremy est, je dirais, un peu meilleur que celui de Ronald, mais au bout du compte nous sommes tous de très bons footballeurs. Nous pouvons voir et sentir certains moments sur la manière de défendre dans certaines situations. Mais il est assez clair qu’il faut créer une connexion ensemble et cela prend un peu de temps. À mon avis, c’est tout à fait normal, mais j’espère que nous pourrons mettre cela en place aussi vite que possible.

« Comme je l’ai dit, je pense que [Jacquet] a bien fait. Je pense qu’il est sorti un peu fatigué, mais c’est tout à fait normal quand vous jouez vos 45 premières minutes après une si longue période. Maintenant, c’est à lui de récupérer. Nous serons de retour sur le terrain demain matin, puis nous allons préparer Newcastle. St James' Park sera toujours un déplacement compliqué. »