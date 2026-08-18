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« Totalement différent ! » - Virgil van Dijk révèle la vérité sur la défense de Liverpool après les débuts de Jeremy Jacquet et Ronald Araujo
Le duo défensif impressionne pendant la pré-saison
Van Dijk a salué les recrues estivales Jacquet et Araujo après leurs débuts de pré-saison impressionnants contre Côme. Liverpool a décroché une solide victoire 2-0. Les deux nouveaux venus ont joué 45 minutes lors du dernier match de pré-saison. Jacquet s'est particulièrement illustré en inscrivant le deuxième but de Liverpool pour sa première apparition depuis sa luxation de l'épaule en février. Araujo, qui a rejoint le club de Premier League dans le cadre d'un prêt d'une saison en provenance de Barcelone, a remplacé le Français en seconde période. Ces performances ont offert à l'entraîneur Andoni Iraola un renfort défensif bienvenu avant le début de la nouvelle saison.
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Construire un nouveau partenariat solide
Si les premiers signes ont été extrêmement positifs, Van Dijk a reconnu que la mise en place d’une charnière centrale fiable demanderait du temps et de la patience. Le Néerlandais a insisté sur l’importance d’accumuler une expérience précieuse en match ensemble.
« Je pense que [Jacquet] a bien fait, pareil que Ronald », a déclaré Van Dijk, cité par ESPN. « C’est un début, un bon début, donc j’espère qu’il va continuer sur cette lancée. [On construit des automatismes] en jouant des matches. Je ne dirais pas que c’est la seule façon, mais les matches sont totalement différents de l’entraînement.
« L’anglais de Jeremy est, je dirais, un peu meilleur que celui de Ronald, mais au bout du compte nous sommes tous de très bons footballeurs. Nous pouvons voir et sentir certains moments sur la manière de défendre dans certaines situations. Mais il est assez clair qu’il faut créer une connexion ensemble et cela prend un peu de temps. À mon avis, c’est tout à fait normal, mais j’espère que nous pourrons mettre cela en place aussi vite que possible.
« Comme je l’ai dit, je pense que [Jacquet] a bien fait. Je pense qu’il est sorti un peu fatigué, mais c’est tout à fait normal quand vous jouez vos 45 premières minutes après une si longue période. Maintenant, c’est à lui de récupérer. Nous serons de retour sur le terrain demain matin, puis nous allons préparer Newcastle. St James' Park sera toujours un déplacement compliqué. »
Gestion de l’intensité et de la condition physique pour les matches
La victoire contre Côme a permis à Liverpool de renouer avec le succès après deux défaites consécutives en pré-saison face à Leeds United et Monaco. Iraola avait auparavant reconnu que son effectif avait du mal à maintenir le niveau de condition physique requis sur l’ensemble d’un match.
Van Dijk estime que la compacité tactique de l’équipe s’est considérablement améliorée. Il a souligné qu’un pressing intense devait être géré avec précaution, les joueurs se fatiguant naturellement au cours des 90 minutes.
« Ce que je vois, c’est qu’aucune équipe dans le football mondial ne peut jouer à pleine intensité pendant 90 minutes, a expliqué Van Dijk. Évidemment, à un certain moment, il y aura des passages où les joueurs, ou nous tous, arriverons à un point où nous serons un peu fatigués. C’est alors à nous de faire en sorte de rester compacts et de trouver le bon moment pour presser à nouveau. Je pense que nous l’avons bien mieux fait que lors du dernier match.
« Évidemment, tout le monde a envie d’y aller, de presser et de garder une intensité élevée, mais c’est un sport collectif et nous avons besoin que tout le monde soit ensemble pour pouvoir le faire. Cela se fait par phases au cours du match.
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Liverpool face au test Newcastle
Après la sortie réussie face à Cesc Fabregas' Como, Liverpool va désormais tourner toute son attention vers la compétition. Liverpool lancera sa campagne de Premier League 2026-2027 par un déplacement difficile sur le terrain de Newcastle.
Jacquet profitera des prochains jours pour récupérer après ses 45 premières minutes de jeu en six mois. Van Dijk et le reste de l’effectif retrouveront le chemin de l’entraînement afin de finaliser leur préparation tactique.
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