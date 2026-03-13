Torricelli : « La Juventus de Spalletti fait à nouveau rêver les supporters. À propos de la Ligue des champions 1996 et de Vialli... »

Moreno Torricelli, ancien défenseur latéral de laJuventus, s'exprime au micro de Radio Bianconera. Torricelli a joué sous le maillot bianconero de 1992 à 1998 (230 matchs, 3 buts), remportant tout : 3 Scudetti, 1 Coupe d'Italie, 2 Supercoupes d'Italie, 1 Ligue des champions, 1 Coupe intercontinentale, 1 Supercoupe d'Europe, 1 Coupe UEFA. Voici les passages les plus intéressants de l'interview.
La Juventus de Luciano Spalletti parviendra-t-elle à se qualifier pour la Ligue des champions ?
« Je l'espère. Elle a toutes les cartes en main pour atteindre l'objectif minimum de la saison. Nous sommes dans une situation qui va certainement nous demander de transpirer jusqu'à la dernière journée. Mais je pense que grâce à notre qualité, nous pouvons bien nous en sortir. Nous devons nous qualifier pour la Ligue des champions ».