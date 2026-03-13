Torricelli : « La Juventus de Spalletti fait à nouveau rêver les supporters. À propos de la Ligue des champions 1996 et de Vialli... »

À propos de la gestion du groupe par Spalletti :

« L'étreinte qui a suivi le but de Thuram est significative. Elle montre que le groupe est très soudé et qu'il travaille bien. En effet, depuis l'arrivée de M. Spalletti, la Juve a changé de vitesse et n'a peut-être raté que deux ou trois matchs. Mais elle a recommencé à faire rêver les supporters, ce qui est le plus important. C'est l'unicité et la cohésion du groupe qui font la différence. Quand il faut s'entraider, c'est là que le groupe se révèle. Cela me donne bon espoir pour la Ligue des champions ».

La Ligue des champions remportée en 1996 :

« Oui, avoir eu la chance de faire partie d'un groupe, d'une équipe où nous avons tout gagné, fait de vous une icône dans l'imaginaire des supporters. Cela nous remplit de fierté, non seulement moi, mais tous mes coéquipiers. Nous avons un groupe de discussion, Champions 96, où nous rions, plaisantons, nous saluons. C'est formidable de pouvoir entrer dans l'histoire d'un club comme la Juventus. C'est énorme, vraiment énorme. »

À propos de Gianluca Vialli :

« Gianluca, comme je l'ai toujours dit, a été l'un des grands artisans de cette Juve. Il était notre capitaine et, avec Lippi, ils ont réussi, avec nous tous, à créer cette unité d'intention entre le vestiaire, le club et l'entraîneur. Le seul grand leader que j'ai eu à tous points de vue, c'était vraiment Gianluca. Il a été un véritable maître pour moi et, je pense, pour beaucoup de mes coéquipiers. »