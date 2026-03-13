Goal.com
En direct
Moreno Torricelli of Juventus celebrates his teams victoryGetty Images Sport

Traduit par

Torricelli : « La Juventus de Spalletti fait à nouveau rêver les supporters. À propos de la Ligue des champions 1996 et de Vialli... »

L'ancien arrière parle de la Juventus actuelle et de celle qui a tout gagné.

Moreno Torricelli, ancien défenseur latéral de laJuventus, s'exprime au micro de Radio Bianconera. Torricelli a joué sous le maillot bianconero de 1992 à 1998 (230 matchs, 3 buts), remportant tout : 3 Scudetti, 1 Coupe d'Italie, 2 Supercoupes d'Italie, 1 Ligue des champions, 1 Coupe intercontinentale, 1 Supercoupe d'Europe, 1 Coupe UEFA. Voici les passages les plus intéressants de l'interview.   

La Juventus de Luciano Spalletti parviendra-t-elle à se qualifier pour la Ligue des champions ? 

« Je l'espère. Elle a toutes les cartes en main pour atteindre l'objectif minimum de la saison. Nous sommes dans une situation qui va certainement nous demander de transpirer jusqu'à la dernière journée. Mais je pense que grâce à notre qualité, nous pouvons bien nous en sortir. Nous devons nous qualifier pour la Ligue des champions ». 

  • À propos de la gestion du groupe par Spalletti : 

    « L'étreinte qui a suivi le but de Thuram est significative. Elle montre que le groupe est très soudé et qu'il travaille bien. En effet, depuis l'arrivée de M. Spalletti, la Juve a changé de vitesse et n'a peut-être raté que deux ou trois matchs. Mais elle a recommencé à faire rêver les supporters, ce qui est le plus important. C'est l'unicité et la cohésion du groupe qui font la différence. Quand il faut s'entraider, c'est là que le groupe se révèle. Cela me donne bon espoir pour la Ligue des champions ». 

    La Ligue des champions remportée en 1996 :

    « Oui, avoir eu la chance de faire partie d'un groupe, d'une équipe où nous avons tout gagné, fait de vous une icône dans l'imaginaire des supporters. Cela nous remplit de fierté, non seulement moi, mais tous mes coéquipiers. Nous avons un groupe de discussion, Champions 96, où nous rions, plaisantons, nous saluons. C'est formidable de pouvoir entrer dans l'histoire d'un club comme la Juventus. C'est énorme, vraiment énorme. » 

    À propos de Gianluca Vialli : 

    « Gianluca, comme je l'ai toujours dit, a été l'un des grands artisans de cette Juve. Il était notre capitaine et, avec Lippi, ils ont réussi, avec nous tous, à créer cette unité d'intention entre le vestiaire, le club et l'entraîneur. Le seul grand leader que j'ai eu à tous points de vue, c'était vraiment Gianluca. Il a été un véritable maître pour moi et, je pense, pour beaucoup de mes coéquipiers. »

    • Publicité
Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Juventus crest
Juventus
JUV
0