Torino (3-4-1-2) : Perri ; Coco, Ismajli, Comuzzo ; Belghali, Fitz-Jim, Braganca, Cacciamani ; Vlasic ; Adams, Simeone. Entr. : Abate





Como (4-2-3-1) : Sanchez ; Couto, Ramon, Kempf, Valle ; Perrone, Milla ; Da Cunha, Paz, Caqueret ; Douvikas. Entr. : Fabregas





ARBITRE : Collu

AVERTIS :

EXPULSÉS :