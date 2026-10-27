Le Torino et Côme s’affrontent ce soir à 20 h 45 au stade olympique Grande Torino, lors d’un match comptant pour la 9e journée de Serie A. Au classement, le Torino d’Ignazio Abate compte 13 points et occupe la huitième place, tandis que l’équipe de Cesc Fabregas est cinquième avec 17 points. Collu arbitrera la rencontre, avec Marini à la VAR.
Getty Images
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Torino-Como EN DIRECT : suivi du match, buts et temps forts, compositions et feuille de match
Buts et temps forts
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COMPOSITIONS D’ÉQUIPE ET FEUILLE DE MATCH
Torino (3-4-1-2) : Perri ; Coco, Ismajli, Comuzzo ; Belghali, Fitz-Jim, Braganca, Cacciamani ; Vlasic ; Adams, Simeone. Entr. : Abate
Como (4-2-3-1) : Sanchez ; Couto, Ramon, Kempf, Valle ; Perrone, Milla ; Da Cunha, Paz, Caqueret ; Douvikas. Entr. : Fabregas
ARBITRE : Collu
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