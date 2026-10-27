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Parma Calcio v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Torino-Como EN DIRECT : commentaire, buts et temps forts, compositions et feuille de match

Torino vs Como
Serie A
Torino
Como

Abate défie Fabregas lors de la 9e journée de Serie A

Le Torino et Côme s’affrontent ce soir à 20 h 45 au Stadio Olimpico Grande Torino, dans un match comptant pour la 9e journée de Serie A. Au classement, le Torino d’Ignazio Abate occupe la huitième place avec 13 points, tandis que l’équipe de Cesc Fabregas est cinquième avec 17 points. Collu arbitrera la rencontre, avec Marini à la VAR.


TORINO-CÔME 1-0

BUTEURS : 24' Adams (T)

  • Buts et temps forts

    45' - Une faible tête de Caqueret finit tranquillement dans les bras du gardien du Torino.

    42' - Une belle frappe du gauche de Da Cunha, de l’extérieur de la surface, passe de peu à gauche du but de Perri.

    32' - À bout portant, Ramon place une tête qui oblige Perri à intervenir.

    26' - Douvikas passe près de l’égalisation d’une reprise du droit à bout portant.

    24' - Adams marque d’une reprise de volée du gauche sur une passe décisive de Fitz-Jim, qui effectue un passement de jambes avant de servir son coéquipier de l’extérieur du pied.

    20' - Une belle frappe de Vlasic est détournée en corner par Sanchez.

    17' - Contact suspect entre Braganca et Da Cunha dans la surface du Torino : Da Cunha tombe, mais l’arbitre et la VAR laissent jouer malgré les protestations.

    10' - Belghali réalise un superbe slalom avant de frapper du droit, mais Sanchez repousse sa tentative.

    5' - Un but de Douvikas est annulé pour un hors-jeu de quelques millimètres.

  • COMPOSITIONS D’ÉQUIPE ET FEUILLE DE MATCH

    Torino (3-4-1-2) : Perri ; Coco, Ismajli, Comuzzo ; Belghali, Fitz-Jim, Braganca, Cacciamani ; Vlasic ; Adams, Simeone. Entraîneur : Abate


    Como (4-2-3-1) : Sanchez ; Couto, Ramon, Kempf, Valle ; Perrone, Milla ; Da Cunha, Paz, Caqueret ; Douvikas. Entraîneur : Fabregas


    ARBITRE : Collu

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