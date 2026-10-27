45' - Une faible tête de Caqueret finit tranquillement dans les bras du gardien du Torino.

42' - Une belle frappe du gauche de Da Cunha, de l’extérieur de la surface, passe de peu à gauche du but de Perri.

32' - À bout portant, Ramon place une tête qui oblige Perri à intervenir.

26' - Douvikas passe près de l’égalisation d’une reprise du droit à bout portant.

24' - Adams marque d’une reprise de volée du gauche sur une passe décisive de Fitz-Jim, qui effectue un passement de jambes avant de servir son coéquipier de l’extérieur du pied.

20' - Une belle frappe de Vlasic est détournée en corner par Sanchez.

17' - Contact suspect entre Braganca et Da Cunha dans la surface du Torino : Da Cunha tombe, mais l’arbitre et la VAR laissent jouer malgré les protestations.

10' - Belghali réalise un superbe slalom avant de frapper du droit, mais Sanchez repousse sa tentative.

5' - Un but de Douvikas est annulé pour un hors-jeu de quelques millimètres.