Cette anecdote a suscité un vif intérêt lorsque Messi l’a évoquée à la veille de la finale de la Coupe du monde. La photo, prise lors d’une campagne de collecte de fonds pour l’UNICEF alors que Messi évoluait encore à Barcelone, remonte à bien avant que Yamal ne s’impose comme l’un des plus grands espoirs du football.

« Cette photo est incroyable », a-t-il déclaré à ESPN. « J’ai pris une photo avec lui quand il était bébé. Le fait que nous jouions tous les deux en Coupe du monde aujourd’hui, c’est fou. »