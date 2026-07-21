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Topps transforme la photo emblématique de Lionel Messi tenant dans ses bras le jeune Lamine Yamal en carte à collectionner « 1 sur 1 » après leur rencontre « incroyable » lors de la finale de la Coupe du monde
Une image emblématique se transforme en carte à collectionner
Topps a annoncé la sortie d'une carte à collectionner en exemplaire unique représentant la célèbre photo de Messi tenant dans ses bras le petit Yamal. Cette pièce unique sera insérée dans les boîtes de Topps Stadium Club UCC, dont la sortie est prévue plus tard cette année. L'annonce intervient après la finale de la Coupe du monde de dimanche, au cours de laquelle Yamal a contribué à la victoire de l'Espagne sur l'Argentine de Messi (1-0), un match qui a remis cette image inoubliable sous les feux des projecteurs.
- AFP
Messi revient sur ces retrouvailles exceptionnelles
Cette anecdote a suscité un vif intérêt lorsque Messi l’a évoquée à la veille de la finale de la Coupe du monde. La photo, prise lors d’une campagne de collecte de fonds pour l’UNICEF alors que Messi évoluait encore à Barcelone, remonte à bien avant que Yamal ne s’impose comme l’un des plus grands espoirs du football.
« Cette photo est incroyable », a-t-il déclaré à ESPN. « J’ai pris une photo avec lui quand il était bébé. Le fait que nous jouions tous les deux en Coupe du monde aujourd’hui, c’est fou. »
D’une séance photo caritative à un moment historique
Ce qui avait commencé comme une séance photo caritative s'est transformé en l'un des moments les plus remarquables du football, bouclant ainsi la boucle de l'histoire. Messi est devenu une légende du FC Barcelone après avoir remporté d'innombrables trophées avec le club, tandis que Yamal s'est depuis imposé comme l'une des plus grandes stars espagnoles au sein du même club. Leur rencontre en finale de la Coupe du monde a mis en lumière ce que beaucoup considèrent comme un passage de flambeau symbolique entre deux générations.
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Les deux stars se tournent désormais vers l’avenir.
La finale de la Coupe du monde 2026 pourrait marquer la dernière sortie de Messi sur la plus grande scène du football. Âgé de 39 ans, l’Argentin devrait en effet mettre un terme à sa carrière internationale après un parcours éclatant. Les deux joueurs vont désormais bénéficier d’une pause bien méritée, ayant disputé l’intégralité des huit rencontres de leurs sélections respectives. Yamal retrouvera le FC Barcelone avant le coup d’envoi de la Liga 2026-2027, tandis que Messi devrait réintégrer l’Inter Miami dès la reprise de la MLS, après la compétition FIFA.
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