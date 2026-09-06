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Tony D’Amico insiste sur le fait que Manu Kone apportera sa contribution à la Roma après l’échec de son transfert à Chelsea
Kone reste à l’Olimpico malgré l’intérêt de Chelsea
D’Amico a exprimé son immense satisfaction de voir Kone rester au Stadio Olimpico après une fin dramatique du mercato estival. L’international français a fait l’objet d’intenses spéculations et d’une approche tardive conséquente de Chelsea, poids lourd de Premier League, qui cherchait à renforcer ses options au milieu de terrain avec le talentueux ancien joueur du Borussia Monchengladbach.
S’exprimant auprès de Sky Sport Italia, D’Amico s’est montré transparent sur la position du club concernant ses éléments les plus précieux. « Avant le match contre la Fiorentina, j’ai dit qu’il serait difficile pour nous de nous séparer de joueurs importants si près de la fin du mercato, et cela s’est confirmé, a noté D’Amico. Kone est un joueur important, nous sommes heureux qu’il soit resté avec nous et nous sommes convaincus qu’il apportera sa contribution au cours de la saison. »
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L’influence de Gasperini et l’évolution tactique
Si la direction a joué son rôle pour repousser Chelsea, l’influence de l’entraîneur Gian Piero Gasperini a été tout aussi décisive. Le technicien chevronné a soutenu avec force le joueur de 25 ans, qu’il considère comme une pièce maîtresse de son milieu de terrain. Selon certaines informations, Gasperini a personnellement opposé son veto à toute vente potentielle, estimant que perdre un tel profil sans disposer d’un remplaçant prêt à l’emploi aurait compromis les ambitions de la Roma, aussi bien sur la scène nationale que lors de la prochaine campagne de Ligue des champions, qui débutera par une rencontre à fort enjeu face à Fenerbahce.
Flexibilité tactique et émergence des jeunes
Au-delà du tumulte du mercato, la Roma cherche à adapter son dispositif tactique en vue d’un calendrier exigeant, qui comprend le retour de la Ligue des champions. L’un des principaux sujets de discussion a été l’incapacité du club à s’attacher les services d’un joueur offensif de couloir spécialisé, un profil réclamé spécifiquement par Gasperini. D’Amico a toutefois mis en avant des solutions internes et le développement du récent arrivé Rodrigo Mora, qui a rejoint le club en provenance du FC Porto.
« Rodrigo Mora peut occuper ce rôle avec le temps, nous sommes convaincus qu’avec du travail il pourra ensuite être capable de jouer sur un côté », a expliqué D’Amico. Cette attention portée à la progression interne se voit aussi dans la présence continue du joueur formé au club Emanuele Lulli. Le jeune joueur est parvenu à maintenir la nouvelle recrue Nahuel Molina hors du onze de départ, s’attirant des éloges pour sa maturité et sa qualité technique. D’Amico a ajouté : « Nous sommes très fiers de Lulli, qui gère la situation avec beaucoup de calme, et c’est ce qui fait la différence pour pouvoir faire cela dans cette atmosphère. »
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La forme de l’effectif et les ambitions européennes
Alors que les discussions autour du mercato s’apaisent, l’attention à Trigoria s’est recentrée sur le terrain et sur la gestion des éléments clés de l’effectif. De vives inquiétudes entouraient l’état de forme de Paulo Dybala et d’Evan Ndicka. Ndicka, en particulier, avait suscité l’alarme après avoir dû renoncer pendant l’échauffement lors du match précédent contre Lecce. Cependant, les deux joueurs sont parvenus à surmonter leurs pépins musculaires respectifs, offrant à Gasperini un renfort majeur et soulignant la profondeur ainsi que la résilience de l’effectif à l’approche d’un calendrier chargé.
Alors que le club passe du marché des transferts à la scène de la Ligue des champions, il semble uni dans sa vision, en trouvant un équilibre entre l’expérience de stars confirmées, l’énergie des joueurs issus du centre de formation et l’ingéniosité tactique de son entraîneur.
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