Tony D’Amico insiste sur le fait que Manu Kone apportera sa contribution à la Roma après l’échec de son transfert à Chelsea

Au-delà du tumulte du mercato, la Roma cherche à adapter son dispositif tactique en vue d’un calendrier exigeant, qui comprend le retour de la Ligue des champions. L’un des principaux sujets de discussion a été l’incapacité du club à s’attacher les services d’un joueur offensif de couloir spécialisé, un profil réclamé spécifiquement par Gasperini. D’Amico a toutefois mis en avant des solutions internes et le développement du récent arrivé Rodrigo Mora, qui a rejoint le club en provenance du FC Porto.

« Rodrigo Mora peut occuper ce rôle avec le temps, nous sommes convaincus qu’avec du travail il pourra ensuite être capable de jouer sur un côté », a expliqué D’Amico. Cette attention portée à la progression interne se voit aussi dans la présence continue du joueur formé au club Emanuele Lulli. Le jeune joueur est parvenu à maintenir la nouvelle recrue Nahuel Molina hors du onze de départ, s’attirant des éloges pour sa maturité et sa qualité technique. D’Amico a ajouté : « Nous sommes très fiers de Lulli, qui gère la situation avec beaucoup de calme, et c’est ce qui fait la différence pour pouvoir faire cela dans cette atmosphère. »