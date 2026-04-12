Tony Adams, légende d’Arsenal, propose son aide à Tiger Woods, icône du golf, dans sa lutte contre la dépendance

Après l’accident de voiture de Woods et les ennuis judiciaires qui ont suivi, Adams a suggéré que sa clinique réputée pourrait offrir le refuge dont le vainqueur de quinze Majeurs a besoin. Adams, qui a lui-même lutté contre l’alcoolisme durant sa carrière sur le circuit, est sobre depuis trois décennies et consacre désormais sa vie à aider les sportifs à surmonter les écueils de la dépendance.

Interrogé sur la situation actuelle de Woods, Adams a déclaré au Sun : « Pour être tout à fait honnête avec vous, je vois un toxicomane. S’il veut venir dans mon centre de désintoxication, il y a une place pour lui. S’il veut changer, qu’il change. »