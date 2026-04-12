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Tony Adams, légende d’Arsenal, propose son aide à Tiger Woods, icône du golf, dans sa lutte contre la dépendance
Inquiétudes grandissantes autour de la superstar du golf
Cette proposition survient après une période tumultueuse pour Woods, impliqué dans un spectaculaire accident de la route où sa voiture a fait plusieurs tonneaux. D’après les témoignages recueillis sur place, les secours auraient découvert des médicaments sur lui ; bien qu’il nie avoir conduit sous l’emprise de substances, il s’est officiellement mis en retrait du circuit pour se consacrer à sa santé. La légende a dû renoncer au Masters de cette semaine, tournoi qu’il a déjà remporté à cinq reprises. Selon les rapports de police, ses yeux étaient injectés de sang et ses pupilles « extrêmement dilatées » au moment de l’intervention des secours. Ces éléments ont poussé plusieurs légendes du circuit, dont Jack Nicklaus, à briser le silence : « Parfois, on s’enfonce trop et on a juste besoin de quelqu’un pour nous tendre la main. »
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Adams tend la main à une icône en difficulté
Après l’accident de voiture de Woods et les ennuis judiciaires qui ont suivi, Adams a suggéré que sa clinique réputée pourrait offrir le refuge dont le vainqueur de quinze Majeurs a besoin. Adams, qui a lui-même lutté contre l’alcoolisme durant sa carrière sur le circuit, est sobre depuis trois décennies et consacre désormais sa vie à aider les sportifs à surmonter les écueils de la dépendance.
Interrogé sur la situation actuelle de Woods, Adams a déclaré au Sun : « Pour être tout à fait honnête avec vous, je vois un toxicomane. S’il veut venir dans mon centre de désintoxication, il y a une place pour lui. S’il veut changer, qu’il change. »
L’écho d’un duel ancien
Adams considère que l’intérêt public pour Woods constitue une étape nécessaire, même si le joueur n’est pas encore prêt à l’affronter. Revenant sur son propre parcours à Highbury, l’ancien Gunner admet avoir d’abord ignoré les mises en garde de ses coéquipiers. « Les gens finissent par te dire : “Écoute, tu as un problème” », explique-t-il, soulignant l’importance de sortir du déni.
« J’ai simplement évité ceux qui me le disaient, tu vois ? Des gars comme Lee Dixon me lançaient : “Tone, qu’est-ce que tu fous, bordel ?” Et je répliquais : “T’es un peu bizarre. Martin Keown est un peu étrange.” On écarte ces personnes, car on refuse de se regarder en face. Il ne veut pas vraiment se regarder en face… et on ne peut pas les laisser faire », a ajouté Adams.
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Une tradition de réadaptation chez Sporting Chance
Depuis la création de Sporting Chance il y a 26 ans, Adams a vu défiler d’innombrables stars du sport professionnel dans sa clinique. Son expérience lui dit que tant que Woods ne sera pas prêt à affronter la réalité de sa situation, le chemin vers la guérison restera bloqué. En lui offrant une « place à part » dans son cabinet, la légende des Gunners tend une main secourable à l’un des rares athlètes de l’histoire dont la renommée égale la sienne.