Toni : « Tous ces attaquants qui courent partout sans aller dans la surface... mais où marquer des buts alors ? Ils vont faire des centres pour les ailiers. »

Peu de buts et crise du rôle des attaquants ? Luca Toni, ancien buteur historique de la Fiorentina, Palerme, Bayern et champion du monde avec l'équipe nationale italienne en 2006, a expliqué avec Giampaolo Pazzini dans le podcast AuraSport la raison derrière ces difficultés. Un choix tactique bien précis qui, selon lui, ne récompense pas les attaquants et que les buteurs eux-mêmes devraient essayer de changer.
« Mais où marque-t-on les buts ? »
Toni, extrêmement contrarié, a souligné un énorme problème dans le football actuel : « Tous ces attaquants qui courent partout et ne vont pas dans la surface... mais excusez-moi, où est-ce qu'on marque des buts ? »
LES DONNÉES DE PAZZINI
Pazzini appuie sa critique avec une donnée évidente de l'actuelle Serie A 2025/2026 :
« Il n'y a qu'un seul joueur qui a atteint les deux chiffres en 28 journées (Lautaro Martinez, ndlr), mais les gars, c'est grave. Avec 4 penalties, un attaquant les tire en une saison, vous n'arrivez pas à marquer 6 buts en 28 matchs pour atteindre les deux chiffres ? »
TONI : « ILS NE VONT PAS DANS LA SURFACE. ILS VONT FAIRE DES CENTRES. »
Toni relance : « Mais je t'ai dit pourquoi. Ils ne vont pas dans la surface ! Ils tournent en rond. Mais si tu as un avant-centre, est-il normal qu'il fasse des centres pour l'ailier de là-bas ? À mon avis, non. »
ILS DOIVENT DIRE AUX ENTRAÎNEURS QU'ILS SE TROMPENT
« On pourrait dire : « Oui, mais tu n'entraînes pas en Serie A », mais si j'étais attaquant, je ne ferais jamais de centre pour un défenseur. Je dirais à l'entraîneur : « On a fait une petite erreur, monsieur. Ne vaut-il pas mieux que je reste dans la surface ? » ».