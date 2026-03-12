Toni : « Tous ces attaquants qui courent partout sans aller dans la surface... mais où marquer des buts alors ? Ils vont faire des centres pour les ailiers. »

Pazzini appuie sa critique avec une donnée évidente de l'actuelle Serie A 2025/2026 :

« Il n'y a qu'un seul joueur qui a atteint les deux chiffres en 28 journées (Lautaro Martinez, ndlr), mais les gars, c'est grave. Avec 4 penalties, un attaquant les tire en une saison, vous n'arrivez pas à marquer 6 buts en 28 matchs pour atteindre les deux chiffres ? »