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Toni Kroos met en avant une star « incontournable » du Real Madrid qui a « porté » Kylian Mbappé, Vinicius Jr et ses coéquipiers cette saison
Une nouvelle icône au Bernabéu
Valverde, qui était autrefois un joueur polyvalent de l'effectif, est devenu le pilier incontournable de l'équipe d'Álvaro Arbeloa. Suite au départ de piliers chevronnés, l'Uruguayen a réalisé la meilleure saison de sa carrière avec huit buts et 12 passes décisives en 42 apparitions. Son impact a été particulièrement marquant sur les plus grandes scènes, notamment en démantelant Manchester City grâce à un triplé sensationnel lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Cette brillante performance individuelle s'est également reflétée dans la compétition nationale, où une série de buts lors de trois matches consécutifs de Liga a permis à Madrid de rester fermement dans la course au titre.
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Les éloges du maître
S'exprimant lors d'une émission de l'Icon League en Allemagne, Kroos a insisté sur le changement de hiérarchie au Bernabéu. L'ancien meneur de jeu, qui a partagé le terrain avec Valverde à 187 reprises entre 2017 et 2024, considère que son ancien protégé est désormais celui qui assure la cohésion de l'équipe. « Depuis, il survole les terrains. Ce qu’il fait en ce moment est vraiment impressionnant. Valverde porte l’équipe à bout de bras. J’espère que cela durera longtemps, car j’ai une très bonne relation avec lui et c’est mon ami. »
Vide de pouvoir
Avec le départ à la retraite de Kroos et le transfert de Luka Modric à l'AC Milan, le milieu de terrain madrilène n'est plus en pleine mutation, mais sous une nouvelle direction. La capacité de Valverde à évoluer à la fois comme meneur de jeu central, comme menace sur les ailes ou comme relais en retrait a fait de lui la pièce maîtresse de l'identité tactique du club. Il ne se contente plus de mettre en valeur des joueurs comme Mbappé et Vinicius Jr ; il pose les bases qui leur permettent de s'épanouir.
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À la recherche de l'argenterie
Alors que la saison touche à sa fin, Valverde doit relever le défi de maintenir sa « redoutable » régularité pour mener le Real Madrid à travers un quart de finale de Ligue des champions aux enjeux considérables contre le Bayern de Munich. Sur le plan national, son endurance sera cruciale, car les Blancos cherchent à rattraper leur retard de quatre points sur Barcelone en tête de la Liga, alors qu’il ne reste plus que neuf journées à disputer.