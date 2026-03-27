Toni Kroos met en avant une star « incontournable » du Real Madrid qui a « porté » Kylian Mbappé, Vinicius Jr et ses coéquipiers cette saison

Avec le départ à la retraite de Kroos et le transfert de Luka Modric à l'AC Milan, le milieu de terrain madrilène n'est plus en pleine mutation, mais sous une nouvelle direction. La capacité de Valverde à évoluer à la fois comme meneur de jeu central, comme menace sur les ailes ou comme relais en retrait a fait de lui la pièce maîtresse de l'identité tactique du club. Il ne se contente plus de mettre en valeur des joueurs comme Mbappé et Vinicius Jr ; il pose les bases qui leur permettent de s'épanouir.