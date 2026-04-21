Getty Images
Traduit par
Toni Kroos, figure emblématique du Real Madrid, a réagi aux rumeurs suggérant qu’il serait revenu sur sa décision de prendre sa retraite après avoir remporté un prix Laureus
Icon bénéficie d’une reconnaissance mondiale
Kroos a reçu le Prix de l’Inspiration aux Laureus World Sports Awards 2026, en reconnaissance d’une carrière couronnée par une Coupe du monde et six Ligue des champions. L’icône allemande, retraitée depuis 2024, a été aussitôt interrogée sur un possible retour pour stabiliser l’effectif actuel du Real Madrid. Visiblement agacé par les rumeurs persistantes, il a finalement refusé d’évoquer davantage son ancien club.
- Getty Images
Kroos tue le match
Interrogé par la presse lors de l’événement, selon AS, Kroos a été formel : sa carrière de joueur est bel et bien terminée. Il a expliqué que son départ était intervenu au moment parfait et qu’un éventuel retour risquerait de ternir son héritage. Visiblement agacé par les questions sur la situation actuelle au Bernabéu, Kroos a tranché : « Je ne répondrai plus à aucune question sur le Real Madrid. »
Aucun regret concernant la retraite
Interrogé sur un éventuel retour en sélection pour répondre aux besoins actuels de l’équipe, le milieu de terrain de 36 ans a coupé court aux spéculations en affirmant avoir tourné la page.
Kroos a ajouté : « Non, pas vraiment. Je n’ai jamais eu cette idée, car j’ai arrêté exactement comme je le souhaitais. J’ai tourné la page ; même si je devais envisager de revenir, bien que ce soit trop tard maintenant, j’ai toujours eu le sentiment que ça n’aurait pas pu mieux se terminer. Tout ce qui aurait suivi aurait été pire.
« Aujourd’hui, j’ai d’autres motivations et d’autres projets. Ce chapitre s’est bien terminé pour moi ; je suis parti heureux, sans le sentiment d’avoir laissé quelque chose en cours. J’étais heureux, et c’est tout. »
- Getty Images Sport
Une rude bataille en perspective
Après leur élimination par le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions, les Merengues doivent désormais se concentrer exclusivement sur la Liga. Actuellement deuxièmes au classement, les hommes d’Álvaro Arbeloa comptent neuf points de retard sur le leader, Barcelone, alors qu’il ne reste plus que sept journées à disputer. Une victoire impérative face à Alavés, mardi soir, est donc indispensable pour entretenir un mince espoir de titre dans les dernières semaines de la saison.