Toni Kroos, figure emblématique du Real Madrid, a réagi aux rumeurs suggérant qu’il serait revenu sur sa décision de prendre sa retraite après avoir remporté un prix Laureus

Interrogé sur un éventuel retour en sélection pour répondre aux besoins actuels de l’équipe, le milieu de terrain de 36 ans a coupé court aux spéculations en affirmant avoir tourné la page.

Kroos a ajouté : « Non, pas vraiment. Je n’ai jamais eu cette idée, car j’ai arrêté exactement comme je le souhaitais. J’ai tourné la page ; même si je devais envisager de revenir, bien que ce soit trop tard maintenant, j’ai toujours eu le sentiment que ça n’aurait pas pu mieux se terminer. Tout ce qui aurait suivi aurait été pire.

« Aujourd’hui, j’ai d’autres motivations et d’autres projets. Ce chapitre s’est bien terminé pour moi ; je suis parti heureux, sans le sentiment d’avoir laissé quelque chose en cours. J’étais heureux, et c’est tout. »