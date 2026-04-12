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Toni Kroos fait son retour ! Le Real Madrid s'apprête à accueillir à nouveau son légendaire milieu de terrain dans un nouveau rôle qui « changera la donne »
Un vide que Florentino Pérez entend combler
Deux ans après ses adieux émouvants, le club souhaite que Kroos intègre l’encadrement sportif dès la saison prochaine. Selon AS, la décision est déjà actée à Valdebebas : sa présence est jugée essentielle pour dynamiser à la fois le projet sportif et l’image institutionnelle du Real Madrid. Les relations entre le milieu de terrain et le président Florentino Pérez demeurent excellentes : le respect mutuel qui a marqué son passage sur la pelouse persiste, et c’est précisément le dirigeant qui se montre le plus enthousiaste à l’idée de son retour, dans ce qui restera toujours son foyer.
- AFP
Des adieux légendaires au sommet
L’image de Kroos quittant le Santiago Bernabéu en larmes reste gravée dans la mémoire des supporters madrilènes. Son scénario parfait s’est toutefois achevé six jours plus tard : il a remporté son sixième titre de Ligue des champions avant de raccrocher les crampons. Il a ainsi pris sa retraite sur ses propres termes, avec l’élégance qui a toujours caractérisé son jeu, sans prolonger une carrière déjà légendaire. Si Álvaro Arbeloa et l’encadrement technique actuel peuvent s’appuyer sur un effectif jeune et talentueux, la présence de Kroos est perçue comme le complément idéal pour assurer la stabilité à long terme du projet sportif. Son retour offrira à la direction du club une vision footballistique des plus avisées.
L'académie et ses liens avec Madrid
Bien qu’il ne fasse plus partie du système du Real Madrid, Toni Kroos n’a jamais vraiment quitté la capitale espagnole. Sa famille étant désormais solidement installée à Madrid, l’Allemand a lancé sa propre académie de football à Boadilla del Monte. Ce projet lui a permis de rester étroitement impliqué dans le football junior et, fait intéressant, l’a ramené à Valdebebas à plusieurs reprises ces dernières semaines. Lors de ces visites avec les équipes de son académie pour affronter les formations jeunes du Real Madrid, Kroos a une nouvelle fois démontré sa sagesse en tant qu’« entraîneur-formateur ».
- AFP
Un respect unanime dans tout le monde du football espagnol
Le charisme et le professionnalisme de Kroos ont dépassé les frontières de Madrid. Récemment de passage à Villarreal, il a été chaleureusement accueilli par l’ensemble des entraîneurs et des dirigeants du club de Castellón, actuellement troisième de LaLiga. Ce prestige international explique pourquoi le club madrilène veut finaliser son retour au plus vite. Que ce soit dans un rôle proche du terrain ou au sein de la direction sportive, le come-back de la légende allemande s’annonce comme l’initiative stratégique majeure du club pour la saison 2026-2027.