Toni Kroos fait son retour ! Le Real Madrid s'apprête à accueillir à nouveau son légendaire milieu de terrain dans un nouveau rôle qui « changera la donne »

L’image de Kroos quittant le Santiago Bernabéu en larmes reste gravée dans la mémoire des supporters madrilènes. Son scénario parfait s’est toutefois achevé six jours plus tard : il a remporté son sixième titre de Ligue des champions avant de raccrocher les crampons. Il a ainsi pris sa retraite sur ses propres termes, avec l’élégance qui a toujours caractérisé son jeu, sans prolonger une carrière déjà légendaire. Si Álvaro Arbeloa et l’encadrement technique actuel peuvent s’appuyer sur un effectif jeune et talentueux, la présence de Kroos est perçue comme le complément idéal pour assurer la stabilité à long terme du projet sportif. Son retour offrira à la direction du club une vision footballistique des plus avisées.