Getty Images Sport
Traduit par
Toni Kroos critique ouvertement la sélection allemande et avertit : l’équipe risque l’élimination en Coupe du monde face au Paraguay si deux problèmes majeurs ne sont pas rapidement résolus
Cette défaite met en lumière les faiblesses d'un effectif de vétérans.
L'Allemagne a facilement pris la tête du groupe E grâce à une victoire écrasante 7-1 contre Curaçao et à un succès étriqué 2-1 face à la Côte d'Ivoire. Cependant, malgré l'ouverture du score dès les premières minutes par Leroy Sané, l'équipe de Nagelsmann s'est inclinée 2-1 face à l'Équateur lors de son dernier match de groupe. Alignant son onze de départ le plus âgé en Coupe du monde depuis 1998, cette équipe vieillissante a livré une prestation apathique qui lui a valu de vives critiques de la part des commentateurs.
- Getty Images Sport
Kroos réclame une approche combative
Les attentes étaient très élevées pour Jamal Musiala et Florian Wirtz à l’approche du tournoi, mais ces deux meneurs de jeu ont connu des difficultés, leur menace au dribble ayant été neutralisée par le jeu physique de l’Équateur. Lors d’une émission en direct sur TikTok aux côtés de Lukas Podolski, Kroos a ouvertement exprimé son désaccord avec Nagelsmann, qui avait refusé de remettre en question la volonté absolue de gagner de ses joueurs.
Kroos a déclaré : « Il faut que ce soit pénible de jouer contre nous, ce qui signifie que nous devons être capables de bien défendre et de faire preuve de ténacité. Ce n’est pas encore le cas. Et nous avons besoin que [Jamal] Musiala et [Florian] Wirtz soient au meilleur de leur forme – ce qui n’est pas le cas pour l’instant.
Si ces deux paramètres ne s’améliorent pas, nous ne tiendrons pas longtemps. Par le passé, nous avons aussi connu des performances médiocres, comme face à l’Algérie, mais nous étions capables de gagner malgré tout. Je ne suis pas sûr que l’équipe actuelle en soit capable.
« C’est un groupe qui donne tout. Cependant, je ne suis pas d’accord avec le sélectionneur quand il dit que la complaisance n’avait rien à voir là-dedans. Quand on est déjà qualifié, ça trotte forcément dans la tête ; on ne peut pas l’occulter, c’est humain. Nous ne sommes tout simplement pas une équipe physique. »
Podolski appelle à un moment de réflexion sereine
Alors que Nagelsmann a défendu l’engagement de ses joueurs après avoir procédé à des rotations dans la composition, l’ancien attaquant Podolski a reconnu que ce revers inattendu pourrait servir de précieux signal d’alarme. Tout en reconnaissant leurs lacunes structurelles, les deux vétérans ont continué à croire au potentiel ultime de l’équipe si celle-ci parvient à franchir les premiers obstacles de la phase à élimination directe.
Podolski a ajouté : « Une défaite comme celle-ci peut être salutaire. Elle nous remet les idées en place. Chacun doit maintenant se ressaisir dans son coin. Ce n'est pas le moment de tout remettre en question : soutenons l'équipe. »
Kroos a conclu : « Je maintiens ce que j’ai dit : si nous devons affronter la France et que tout se passe bien, nous pouvons les battre. »
- Getty Images Sport
Les épreuves à élimination directe vous attendent
Malgré les récentes performances décevantes, Nagelsmann n’a pas l’intention d’abandonner le duo Musiala-Wirtz pour le match des 32es de finale de lundi contre le Paraguay à Foxborough. L’Allemagne doit rapidement retrouver sa solidité défensive et relancer son jeu créatif pour venir à bout d’une équipe sud-américaine tenace. Une victoire pourrait déboucher sur un choc monumental en huitièmes de finale contre la France, favorite du tournoi, laissant à l’équipe en perte de vitesse aucune marge d’erreur.