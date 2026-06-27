Les attentes étaient très élevées pour Jamal Musiala et Florian Wirtz à l’approche du tournoi, mais ces deux meneurs de jeu ont connu des difficultés, leur menace au dribble ayant été neutralisée par le jeu physique de l’Équateur. Lors d’une émission en direct sur TikTok aux côtés de Lukas Podolski, Kroos a ouvertement exprimé son désaccord avec Nagelsmann, qui avait refusé de remettre en question la volonté absolue de gagner de ses joueurs.

Kroos a déclaré : « Il faut que ce soit pénible de jouer contre nous, ce qui signifie que nous devons être capables de bien défendre et de faire preuve de ténacité. Ce n’est pas encore le cas. Et nous avons besoin que [Jamal] Musiala et [Florian] Wirtz soient au meilleur de leur forme – ce qui n’est pas le cas pour l’instant.

Si ces deux paramètres ne s’améliorent pas, nous ne tiendrons pas longtemps. Par le passé, nous avons aussi connu des performances médiocres, comme face à l’Algérie, mais nous étions capables de gagner malgré tout. Je ne suis pas sûr que l’équipe actuelle en soit capable.

« C’est un groupe qui donne tout. Cependant, je ne suis pas d’accord avec le sélectionneur quand il dit que la complaisance n’avait rien à voir là-dedans. Quand on est déjà qualifié, ça trotte forcément dans la tête ; on ne peut pas l’occulter, c’est humain. Nous ne sommes tout simplement pas une équipe physique. »