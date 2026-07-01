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Toni Kroos affirme que l'Allemagne « ne compte pas un seul joueur de classe mondiale » dans une analyse d'une honnêteté brutale de la campagne ratée pour la Coupe du monde 2026
Le manque de joueurs de haut niveau a été mis en évidence.
Au lendemain de l’élimination décevante de l’Allemagne en 16^(es) de finale face au Paraguay, Kroos a fait part de ses inquiétudes quant au niveau de talent dont dispose Julian Nagelsmann. Le milieu de terrain à la retraite, s’exprimant dans son émission TikTok « Kroos & Kroos : die WM unter der Lupe », a laissé entendre que la DFB ne disposait plus des talents d’exception qui faisaient autrefois d’elle une puissance internationale redoutée.
« Nous n’avons actuellement pas un seul joueur de classe mondiale », a-t-il tranché. « Nous avons des joueurs qui ont le potentiel pour atteindre ce niveau, mais cela ne signifie pas qu’ils y sont. Ce sont les joueurs de classe mondiale qui font la différence dans tous les matchs de la Coupe du monde en ce moment. Ce sont eux qui figurent en tête du classement des buteurs. Nous n’en avons pas un seul là-bas, il faut être honnête là-dessus. »
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Incertitude et excès de confiance
Kroos pointe une fragilité mentale au sein de l’équipe d’Allemagne actuelle, qu’il contraste avec la mentalité victorieuse de 2014 au Brésil. Selon lui, la génération actuelle peine à élever son niveau de jeu sous haute pression et se laisse parfois aveugler par une confiance mal placée.
L’ancien joueur du Bayern Munich rappelle qu’il avait toujours ressenti la nécessité de progresser pour réussir en sélection. Selon lui, la défaite face au Paraguay résulte d’un mélange de doute et d’arrogance : « On se dit qu’on est meilleurs que le Paraguay, alors on va gagner d’une manière ou d’une autre. »
La disparition des vertus traditionnelles allemandes
L'ancien capitaine de l'équipe nationale, Michael Ballack, s'est joint au concert de critiques, soulignant la disparition de la force mentale qui caractérisait traditionnellement le football allemand.
« Nos qualités, qui ont toujours distingué l’Allemagne, se sont quelque peu perdues », a déploré Ballack. « On commence bien, on enchaîne dix, vingt bonnes minutes, on marque peut-être même un but. Mais dès la première action où l’on encaisse un but ou où l’on commet une erreur, tout s’effondre – et là, on se demande : pourquoi ? »
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La responsabilité incombe désormais aux joueurs.
Alors que l’avenir de l’entraîneur Nagelsmann fait toujours l’objet d’un vif débat, Ballack a insisté sur le fait que la responsabilité de la débâcle de 2026 incombe avant tout aux joueurs sur le terrain. L’ancien milieu de terrain de Chelsea estime que l’effectif actuel manque du leadership et de l’autodiscipline nécessaires pour s’imposer dans un grand tournoi.
Pour lui, la responsabilité n’incombe pas tant à l’entraîneur qu’aux joueurs eux-mêmes. « Un entraîneur est extrêmement important dans une telle structure, mais les joueurs doivent aussi gérer beaucoup de choses sur le terrain – ou plutôt, ils doivent le faire. Cette responsabilité individuelle doit absolument être présente », a-t-il déclaré. « Quand les joueurs se regardent dans les yeux, on sait sur qui on peut compter, ou plutôt, quels boutons il faut presser. »