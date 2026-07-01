Toni Kroos affirme que l'Allemagne « ne compte pas un seul joueur de classe mondiale » dans une analyse d'une honnêteté brutale de la campagne ratée pour la Coupe du monde 2026

Au lendemain de l’élimination décevante de l’Allemagne en 16^(es) de finale face au Paraguay, Kroos a fait part de ses inquiétudes quant au niveau de talent dont dispose Julian Nagelsmann. Le milieu de terrain à la retraite, s’exprimant dans son émission TikTok « Kroos & Kroos : die WM unter der Lupe », a laissé entendre que la DFB ne disposait plus des talents d’exception qui faisaient autrefois d’elle une puissance internationale redoutée.

« Nous n’avons actuellement pas un seul joueur de classe mondiale », a-t-il tranché. « Nous avons des joueurs qui ont le potentiel pour atteindre ce niveau, mais cela ne signifie pas qu’ils y sont. Ce sont les joueurs de classe mondiale qui font la différence dans tous les matchs de la Coupe du monde en ce moment. Ce sont eux qui figurent en tête du classement des buteurs. Nous n’en avons pas un seul là-bas, il faut être honnête là-dessus. »