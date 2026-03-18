Toni : « Je suis malicieux et je ne mâche pas mes mots : je dis qu'il est dans l'intérêt de certains directeurs et agents de recruter des joueurs à l'étranger »

Le Bayern de Munich figure parmi les favoris pour remporter la Ligue des champions. C'est une équipe que Luca Toni connaît bien, puisqu'il y a joué de 2007 à 2010, remportant un championnat, une Coupe d'Allemagne et une Coupe de la Ligue. L'ancien attaquant a évoqué l'équipe actuelle, dans laquelle il voit des similitudes avec son Bayern : « Par rapport à l'époque où je jouais, il n'y a pas de différence : ils ont toujours eu la mentalité et l'ADN de la victoire. Ce sont ces aspects que les plus anciens du groupe expliquent aux nouveaux arrivants. Kane est un joueur complet, explique Toni au micro de Prime Video, l’un des rares attaquants à l’être vraiment. Il a de la personnalité, de la technique, du dribble et une grande aisance dans le jeu. J’aime son intelligence de jeu, il évolue dans les mêmes zones que j’aimais, par exemple je le vois souvent au premier poteau. »







