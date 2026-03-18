Le Bayern de Munich figure parmi les favoris pour remporter la Ligue des champions. C'est une équipe que Luca Toni connaît bien, puisqu'il y a joué de 2007 à 2010, remportant un championnat, une Coupe d'Allemagne et une Coupe de la Ligue. L'ancien attaquant a évoqué l'équipe actuelle, dans laquelle il voit des similitudes avec son Bayern : « Par rapport à l'époque où je jouais, il n'y a pas de différence : ils ont toujours eu la mentalité et l'ADN de la victoire. Ce sont ces aspects que les plus anciens du groupe expliquent aux nouveaux arrivants. Kane est un joueur complet, explique Toni au micro de Prime Video, l’un des rares attaquants à l’être vraiment. Il a de la personnalité, de la technique, du dribble et une grande aisance dans le jeu. J’aime son intelligence de jeu, il évolue dans les mêmes zones que j’aimais, par exemple je le vois souvent au premier poteau. »
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Toni : « Je suis malicieux et je ne mâche pas mes mots : je dis qu'il est dans l'intérêt de certains directeurs et agents de recruter des joueurs à l'étranger »
« LE FOOTBALL DE JEUNES EN ITALIE DOIT ÊTRE RÉFORMÉ »
Luca Toni a ensuite abordé la situation actuelle du football italien, entre le risque que l'équipe nationale rate une nouvelle Coupe du monde et le travail effectué dans les centres de formation : « L'important n'est pas d'atteindre la Coupe du monde, mais d'y aller non pas simplement pour y aller. Le football italien chez les jeunes a besoin d'une réforme ; on n'essaie jamais d'aller à la Coupe du monde pour se classer au moins parmi les huit premiers. Je vais y aller franco, et je dis que certains directeurs et certains agents ont intérêt à recruter des joueurs à l'étranger. Je suis malicieux, et pour moi, le niveau est supérieur. Certains grands clubs dépensent beaucoup pour les équipes premières et trop peu pour les jeunes ; il y a des entraîneurs de centres de formation qui cumulent deux ou trois emplois parce qu’ils sont peu payés par les clubs où ils travaillent ».