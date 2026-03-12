Goal.com
Toni : « Crise du football ? L'Inter nous a donné de faux espoirs. Peu de dirigeants savent comment gérer le football. L'Italie des jeunes aurait besoin de Baggio et Maldini. »

La crise des centres de formation et du football italien ? L'ancien attaquant a une solution : faire venir dans les équipes juniors d'anciens joueurs de grande qualité comme Roberto Baggio.

Luca Toni, ancien attaquant de la Fiorentina et du Bayern Munich, ainsi que champion du monde avec l'Italie en 2006, a accordé une longue interview à La Repubblica dans laquelle il a parlé en détail de la mauvaise passe que traverse actuellement le football italien et des éliminatoires cruciales pour la qualification à la prochaine Coupe du monde qui se joueront à Bergame contre l'Irlande du Nord lors du premier tour le 26 mars. 

Selon l'ancien attaquant, le problème, mis en évidence par l'échec en Ligue des champions, est structurel - les deux finales de l'Inter nous ayant fait croire que tout allait bien - et concerne la formation des dirigeants italiens et de nos centres de formation, qui auraient besoin d'anciens footballeurs de haut niveau tels que Roberto Baggio et Paolo Maldini. 

  • LE MODÈLE DU BAYERN

    « Je suis arrivé au Bayern avec Ribéry, Podolski, Klose, et nous les avons ramenés au sommet. Depuis lors, chaque saison, ils ont recruté un ou deux joueurs de qualité pour renforcer une équipe déjà bien rodée. Bien sûr, ils ne se trompent pas dans leurs achats. 

    À Munich, ils investissent ce qu'ils encaissent. J'entends souvent parler de Super Ligue, de moyens pour gagner plus d'argent. La vérité, c'est qu'il faudrait plus de dirigeants qui s'y connaissent en football. Certains clubs doivent s'endetter pour remporter la Ligue des champions. Le Bayern a un budget excédentaire. »

  • CRISE ITALIENNE EN EUROPE : « L'INTER NOUS A DÉCEVUS »

    « Les performances globales des clubs italiens en Europe devraient nous faire réfléchir. La Serie A est en difficulté. La confrontation avec les grandes équipes est difficile, nous sommes loin derrière. Les deux finales de l'Inter nous ont donné de faux espoirs, mais nous sommes maintenant revenus à la réalité. 

    L'Atalanta est celle qui a le moins de regrets. Le 6-1 est lourd, mais on ne peut pas comparer avec le Bayern. Je n'ai pas aimé Naples. Elle a eu beaucoup de blessés, d'accord, mais elle a laissé filer des matchs qu'elle devait gagner. Pour Conte, ça a été une mauvaise Ligue des champions. L'Inter m'a déçu, elle devait passer le tour contre Bodø. La Juventus doit regretter le match aller contre Galatasaray ».

  • LES SECTEURS DE LA JEUNESSE SANS RÈGLES

    « Il faudrait accorder plus d'attention aux secteurs juniors. Il y a peu de structures pour les enfants. Et certaines règles sont inadaptées. Par exemple, il n'y a plus de contraintes pour les jeunes de 12 à 18 ans : ils peuvent changer d'équipe chaque saison.

    Mon fils Leonardo a 12 ans, il joue à Sassuolo, je pourrais le transférer ailleurs dans quelque temps, et ainsi, le club qui a investi sur lui se retrouverait les mains vides. Le risque est que cela ouvre également un marché des familles : je te donne 5 000 euros si tu m'amènes ton fils, et vice versa. C'est ainsi que l'on ruine les enfants ».

  • IL FAUT QUELQU'UN COMME BAGGIO

    « Le tennis en Italie est bien organisé. Dans le football, Baggio avait élaboré un programme de relance, mais il n'a même pas été pris en considération. Les réformes sont menées par ceux qui n'ont jamais joué. Il faut des personnalités politiques, mais elles doivent être épaulées par quelqu'un qui s'y connaît en football : appelez Maldini, appelez Baggio. Sinon, nous continuerons à faire rire ».

