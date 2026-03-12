Toni : « Crise du football ? L'Inter nous a donné de faux espoirs. Peu de dirigeants savent comment gérer le football. L'Italie des jeunes aurait besoin de Baggio et Maldini. »

Luca Toni, ancien attaquant de la Fiorentina et du Bayern Munich, ainsi que champion du monde avec l'Italie en 2006, a accordé une longue interview à La Repubblica dans laquelle il a parlé en détail de la mauvaise passe que traverse actuellement le football italien et des éliminatoires cruciales pour la qualification à la prochaine Coupe du monde qui se joueront à Bergame contre l'Irlande du Nord lors du premier tour le 26 mars.

Selon l'ancien attaquant, le problème, mis en évidence par l'échec en Ligue des champions, est structurel - les deux finales de l'Inter nous ayant fait croire que tout allait bien - et concerne la formation des dirigeants italiens et de nos centres de formation, qui auraient besoin d'anciens footballeurs de haut niveau tels que Roberto Baggio et Paolo Maldini.