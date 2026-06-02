Solak a réitéré son soutien le plus ferme à l’entraîneur allemand, indiquant qu’il consulterait joueurs, supporters et personnel du club avant de statuer définitivement, tout en précisant que, si la décision ne tenait qu’à lui, Eckert resterait à la tête de l’équipe à St Mary’s.

« Je pense qu’il mérite une seconde chance et je la lui donnerais. Je le soutiendrais pleinement, car je suis convaincu de son grand talent », a-t-il déclaré.

« Je crois Tonda quand il dit qu’il ne savait pas qu’il enfreignait le règlement. Mon opinion personnelle, et celle du conseil d’administration, est qu’il est un entraîneur qui mérite notre soutien et notre confiance. Je consulterai bien sûr l’équipe, les joueurs et les supporters. Mais si la décision finale m’appartient, il reste.

Je lui ai dit : “Tu m’as presque brisé le cœur. Si tu recommences, tu vas me tuer. La prochaine fois que je te verrai en juillet, si tu ne connais pas le règlement de l’EFL par cœur, tu ne pourras plus travailler pour moi, car on ne peut pas se permettre une autre erreur.” J’espère sincèrement qu’il tirera les leçons de cette expérience et qu’il mènera une carrière incroyable. »