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Tonda Eckert conserve son poste. Southampton maintient sa confiance en son entraîneur malgré l’affaire du « Spygate » qui a ébranlé les barrages de Championship
Le propriétaire de Southampton maintient son soutien à l’entraîneur, malgré les critiques.
Solak a confirmé qu’il souhaite maintenir Eckert à son poste d’entraîneur, malgré le scandale d’espionnage qui a compromis les chances de promotion du club. Cette affaire a entraîné l’exclusion de Southampton des barrages de Championship et une pénalité de quatre points pour la saison 2026-2027.
Interrogé par la BBC Sport, Solak a réaffirmé sa confiance en l’entraîneur de 33 ans, jugeant ses qualités de manager suffisantes pour surmonter les erreurs ayant entraîné ces sanctions.
- AFP
Solak réitère son soutien à Eckert
Solak a réitéré son soutien le plus ferme à l’entraîneur allemand, indiquant qu’il consulterait joueurs, supporters et personnel du club avant de statuer définitivement, tout en précisant que, si la décision ne tenait qu’à lui, Eckert resterait à la tête de l’équipe à St Mary’s.
« Je pense qu’il mérite une seconde chance et je la lui donnerais. Je le soutiendrais pleinement, car je suis convaincu de son grand talent », a-t-il déclaré.
« Je crois Tonda quand il dit qu’il ne savait pas qu’il enfreignait le règlement. Mon opinion personnelle, et celle du conseil d’administration, est qu’il est un entraîneur qui mérite notre soutien et notre confiance. Je consulterai bien sûr l’équipe, les joueurs et les supporters. Mais si la décision finale m’appartient, il reste.
Je lui ai dit : “Tu m’as presque brisé le cœur. Si tu recommences, tu vas me tuer. La prochaine fois que je te verrai en juillet, si tu ne connais pas le règlement de l’EFL par cœur, tu ne pourras plus travailler pour moi, car on ne peut pas se permettre une autre erreur.” J’espère sincèrement qu’il tirera les leçons de cette expérience et qu’il mènera une carrière incroyable. »
Eckert a présenté ses excuses
De son côté, Eckert a présenté des excuses publiques dans une vidéo de huit minutes diffusée sur les réseaux sociaux du club. Il a déclaré : « Je tiens à m'excuser pour tout ce qui s'est passé. J'assume pleinement mes responsabilités, car en tant qu'entraîneur principal, c'est moi qui suis responsable.
Je suis dévasté : après six mois à reconstruire le lien avec nos supporters, la saison se termine de la pire des manières. Je suis un jeune entraîneur, j’ai commis une erreur et j’en assume l’entière responsabilité. »
- AFP
L'enquête de la FA pourrait s'avérer décisive
Malgré la volonté de Southampton de conserver Eckert, l’incertitude demeure. La FA poursuit son enquête et pourrait encore infliger une suspension à l’entraîneur. Pour l’instant, le club se concentre sur la restauration de son image et sur la remise de cet épisode préjudiciable.