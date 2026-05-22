Le rapport épingle notamment le sort réservé au stagiaire William Salt, surpris en train de filmer une séance d’entraînement de Middlesbrough. La commission affirme que des membres du personnel subalterne ont été mis sous pression pour exécuter des tâches qu’ils jugaient moralement contestables.

Le rapport précise : « Les observations étaient approuvées par la hiérarchie et confiées au stagiaire dans le cadre des affaires MFC et OU. Il a toutefois refusé de prendre part à l’incident informatique. Les éléments recueillis ont été intégrés à l’analyse de l’équipe, présentés à M. Eckert et à d’autres, puis utilisés pour élaborer la stratégie du match.

M. Eckert a reconnu avoir autorisé ces observations pour connaître la composition de l’équipe (incident OU) et la disponibilité d’un joueur clé (incident MFC). Ces renseignements devaient uniquement nourrir la stratégie du club, car disposer d’informations que l’adversaire veut garder secrètes procure un avantage sportif.

« Les membres juniors du personnel ont été soumis à des pressions pour mener des activités qu’ils estimaient, à tout le moins, moralement répréhensibles. Ces membres du personnel se trouvaient dans une position vulnérable, sans sécurité de l’emploi. »