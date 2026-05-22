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Tonda Eckert a donné son feu vert à une opération de surveillance à Southampton, parallèlement à la condamnation par l’EFL du traitement « déplorable » infligé au personnel subalterne
Southampton sanctionné après la révélation d'un système d'espionnage
Southampton a été exclu des barrages du Championship après qu’une commission disciplinaire indépendante a reconnu le club coupable de multiples infractions au règlement de l’EFL. En outre, les Saints se sont vus infliger un retrait de quatre points valable pour la saison prochaine. Selon les conclusions de la commission, l’entraîneur Eckert a autorisé un dispositif d’espionnage destiné à obtenir un avantage tactique sur ses rivaux. Dans ce cadre, Southampton a ciblé Oxford United, Middlesbrough et Ipswich Town.
Selon le rapport, Eckert voulait connaître la composition probable d’Oxford pour le premier match sous l’intérim de Craig Short, ainsi que l’état de forme du milieu de terrain de Middlesbrough Hayden Hackney en vue du match aller de la demi-finale. La commission a conclu que ces renseignements étaient destinés à influencer directement la stratégie de match.
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La Commission condamne les pressions exercées sur les jeunes employés
Le rapport épingle notamment le sort réservé au stagiaire William Salt, surpris en train de filmer une séance d’entraînement de Middlesbrough. La commission affirme que des membres du personnel subalterne ont été mis sous pression pour exécuter des tâches qu’ils jugaient moralement contestables.
Le rapport précise : « Les observations étaient approuvées par la hiérarchie et confiées au stagiaire dans le cadre des affaires MFC et OU. Il a toutefois refusé de prendre part à l’incident informatique. Les éléments recueillis ont été intégrés à l’analyse de l’équipe, présentés à M. Eckert et à d’autres, puis utilisés pour élaborer la stratégie du match.
M. Eckert a reconnu avoir autorisé ces observations pour connaître la composition de l’équipe (incident OU) et la disponibilité d’un joueur clé (incident MFC). Ces renseignements devaient uniquement nourrir la stratégie du club, car disposer d’informations que l’adversaire veut garder secrètes procure un avantage sportif.
« Les membres juniors du personnel ont été soumis à des pressions pour mener des activités qu’ils estimaient, à tout le moins, moralement répréhensibles. Ces membres du personnel se trouvaient dans une position vulnérable, sans sécurité de l’emploi. »
Les préoccupations liées à l’intégrité sportive entraînent des sanctions sévères
Southampton a admis avoir enfreint les règlements de l’EFL, tout en soutenant qu’il ignorait les dispositions sur la surveillance des centres d’entraînement, instaurées après l’affaire du « Spygate » impliquant Leeds United en 2019. La commission a rejeté cet argument et conclu que l’intégrité des play-offs avait été gravement compromise.
Le rapport ajoute : « La confiance du public est primordiale. Nous avons conclu qu’il y avait eu une manœuvre orchestrée et déterminée, de haut en bas, pour obtenir un avantage concurrentiel. Cela allait bien au-delà d’une activité innocente et constituait une approche particulièrement déplorable, consistant à utiliser des membres juniors pour mener des activités clandestines sous la direction de cadres supérieurs. L’intégrité de la compétition des barrages a été gravement compromise. »
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Une enquête de la FA pourrait aggraver la crise à Southampton
Les problèmes de Southampton pourraient s’aggraver : la FA a ouvert une enquête distincte sur ce scandale. Cette procédure pourrait déboucher sur des poursuites individuelles contre Eckert. Le club doit désormais se préparer pour la saison prochaine, malgré une pénalité de points et une surveillance accrue de la conduite de ses dirigeants. Ces répercussions devraient également accentuer la pression sur la direction de Southampton à l’approche du nouvel exercice.